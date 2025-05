In quando formato Constructed, Legacy non prevede una rotazione e permette di utilizzare carte da tutte le espansioni di Magic (con l’eccezione di quelle dalla lista di carte bandite). Il tuo mazzo e il tuo sideboard non possono contenere più di quattro copie di una carta individuale in questo formato, fatta eccezione per le terre base.

La dimensione minima del mazzo è di 60 carte

Puoi includere fino a 15 carte nel sideboard (se ne usi uno)