Oathbreaker è un formato multiplayer in cui ogni giocatore costruisce il mazzo intorno al suo Planeswalker preferito. Il mazzo di ogni giocatore è composto da 60 carte di cui:

1 Oathbreaker (una carta Planeswalker)

1 magia distintiva (una carta istantaneo o stregoneria)

58 carte del mazzo

Tutte le carte nel mazzo di un giocatore, compresa la magia distintiva, devono appartenere all’identità di colore dell’Oathbreaker. Ai giocatori non è concesso avere doppioni nel mazzo, a eccezione delle terre base. Sono legali le carte di tutte le espansioni della soria di Magic.

IDENTITÀ DI COLORE

Il colore dei simboli contenuti nel costo di mana dell'Oathbreaker e i simboli di mana nel testo delle regole determinano l'identità di colore del tuo mazzo. Tutte le carte del tuo mazzo, compresa la magia distintiva, devono utilizzare solo i simboli di mana che compaiono anche sul tuo Oathbreaker. Sono consentite anche le carte incolori.

ZONA DI COMANDO

Avrai accesso al tuo Oathbreaker e alla magia distintiva all'inizio di ogni partita. Quando inizi una partita Oathbreaker, posiziona il tuo Oathbreaker e la magia distintiva a faccia in su nella zona di comando.

Puoi lanciare il tuo Oathbreaker dalla zona di comando pagando il suo costo normale e un costo addizionale di due mana per ogni volta che l’hai lanciato dalla zona di comando in precedenza durante questa partita. Se il tuo Oathbreaker sta per essere messo nel tuo grimorio, aggiunto alla tua mano, messo nel tuo cimitero o esiliato da qualsiasi zona, puoi invece metterlo nella tua zona di comando.

Se il tuo Oathbreaker è nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi lanciare la magia distintiva pagando il suo costo normale e un costo addizionale di due mana per ogni volta che l'hai lanciata dalla zona di comando in precedenza durante questa partita. Mentre la magia distintiva si risolve, mettila nella zona di comando invece del tuo cimitero. Se la tua magia distintiva sta per essere messa ovunque tranne che nella zona di comando o nella pila, devi metterla nella tua zona di comando.

PARTITE MULTIPLAYER FREE-FOR-ALL

Il formato Oathbreaker viene giocato di solito in partite multiplayer free-for-all da tre a cinque giocatori.

Ogni giocatore inizia con 20 punti vita. Prima dell'inizio della partita, i giocatori dovrebbero sedersi in cerchio in ordine casuale e posizionare il loro Oathbreaker e la magia distintiva a faccia in su nella loro zona di comando. I turni procedono in senso orario un giocatore alla volta.

Durante la partita, un giocatore può decidere di attaccarne un altro indipendentemente dalla posizione intorno al tavolo, così come di attaccare più di un avversario durante la propria fase di attacco. Anche i permanenti, le magie e le abilità possono bersagliare qualsiasi giocatore attorno al tavolo (a meno che non dicano esplicitamente che l’effetto si applica su di te). Un giocatore vince quando tutti gli altri vengono eliminati.

Se non vedi l'ora di assistere allo scontro tra i tuoi Planeswalker preferiti o se vuoi mettere alla prova la tua bravura nella costruzione del mazzo, allora Oathbreaker è il formato perfetto per te.

Per maggiori informazioni sul formato Oathbreaker, visita il sito https://oathbreakermtg.org/.