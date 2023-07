Wizards of the Coast

La Compagnia si unisce al Gathering in un modo tutto nuovo quest’estate, e tu hai ricevuto l’invito per prendere parte ai festeggiamenti. L’Evento dei Festeggiamenti di Magic si terrà nei negozi WPN e WPN Premium partecipanti in tutto il mondo, dal 7 al 9 luglio.

All’Evento dei Festeggiamenti di Magic, tu (e anche gli amici e familiari che verranno con te) ti tufferai in un’esperienza incredibile, aprendo due buste di Jumpstart de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ e giocando tre round amatoriali di partite nel tuo negozio.

Se porti con te una tua Compagnia, tu e anche i tuoi amici riceverete la promo Porta un amico Ricettacolo di Pensieri. Ma non è tutto: ricordati di registrarti con il tuo account Wizards tramite l’App di Magic: The Gathering Companion, per ottenere ancora più ricompense.

Ma quali sono queste ricompense? Ottima domanda! Nei negozi WPN partecipanti, i primi 30 giocatori riceveranno uno dei tre diversi set di dadi collezionabili contenente tre d6 dello stesso colore, conservati in un sacchetto bordeaux con un simbolo dei Planeswalker dorato.

Dadi collezionabili Set di dadi collezionabili e sacchetto

Ognuno dei tre colori disponibili è molto simile ai diversi dadi spindown che puoi trovare in altri prodotti sigillati: alcuni Prerelease Pack, i Bundle e il Bundle Gift Edition, nello specifico. Mentre visiti il tuo negozio preferito, potresti espandere la tua collezione di dadi con uno di questi (o tutti e tre).

Inoltre, se ti trovi in una regione in cui i codici di Magic: The Gathering Arena sono validi, ti manderemo qualcosa di speciale nella tua casella: un mazzo precostruito a tema Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Ricorda di usare lo stesso account Wizards connesso al tuo account di MTG Arena e controlla la tua casella di posta a partire dal 25 luglio.

Partecipando ai festeggiamenti in un negozio WPN Premium vicino a te, scatterai una foto ricordo che sarà inserita in una cornice per diventare una pedina Umano 1/1 utilizzabile. Così anche tu potrai unirti alla battaglia per la Terra di Mezzo!

I negozi WPN partecipanti avranno inoltre abbastanza set di dadi da consegnare ai primi 90 giocatori dell’Evento dei Festeggiamenti di Magic, perciò non perdere l’opportunità di iscriverti.

La Compagnia di aspetta per unirti al Gathering! Invia la tua prenotazione al tuo negozio di zona e preparati per la più grande festa dal centoundicesimo compleanno di Bilbo!