BIANCO

Contendente Acclamata

Quel che Luccica

Arconte dell'Assoluzione

Paladina di Ardenvalle

Stratega di Ardenvalle

Mucca Barattata

Principessa Adorata

Principe Affascinante

Il Circolo della Lealtà

Silenzio Assordante

Guidamadrina degli Spiritelli

Volpe Volante

Provviste Fortificanti

Ammazzagiganti

Feretro di Cristallo

Per Sempre Felici e Contenti

Arconte Armonioso

Portatrice del Silenzio

Cavaliere della Fortezza

Linden, la Regina Risoluta

Unicorno Solitario

Misterioso Rischiarasentieri

Aggirare

Grifone Ambito

Adunata per il Trono

Gigante del Mantoreame

Rettitudine

Pastore del Gregge

Armatura Lucente

Rituale della Fiammargento

Scudiero della Fiammargento

Syr Alin, l'Artiglio del Leone

Intrappolata nella Torre

Bacio del Vero Amore

Cavaliera Venerabile

Cavaliera Degna

Cavaliere Giovane

BLU

Spiritella dell'Animazione

Furfante Sfrontato

Sonno Incantato

Sorvegliante dei Corridoi

Non Hai Detto “Per Favore”

Emry, Nascosta nel Loch

Fate dei Desideri

Spiritello Vandalo

Volume di Fantasie

Ranificare

Gadwick, il Rugoso

Folletto Ipnotico

Nella Storia

Lo Specchio Magico

Manto di Flutti

Tritona Guardasegreti

Orologio di Mezzanotte

Riflesso dello Specchio

Tartaruga del Fiume Brumaguado

Predoni al Chiaro di Luna

Contesa Mistica

Opzione

Apprendista Sopraffatta

Regina dei Ghiacci

Fuggire Insieme

Saggio delle Cascate

Così Minuscolo

Grifone Sguardo d'Acciaio

Rubato dalle Fate

Syr Elenora, l'Avveduta

Razziatrice di Tomi

Tramutare in Zucca

Visione Inspiegabile

Gargoyle di Vantressa

Paladino di Vantressa

Tritona Desiderosa

Pozzo delle Stregonerie

NERO

Ayara, Prima di Loctevenna

Cuocere in una Torta

Streghe dei Tumuli

Bella della Battaglia

Esemplare della Lancia Nera

Impertinente delle Paludi

Famiglio del Calderone

Il Calderone dell'Eternità

Dono del Calderone

Troll di Ponteschiocco

Disfatta Epica

Collezionista di Occhi

Funerale Festoso

Frutto del Presagio

Per Sempre Giovane

Cavaliere Putrimelma

Spiedo del Gigante

Frustata di Spine

Paladina di Loctevenna

Legione Perduta

Nobile Malevolo

Sottrazione di Memoria

Cavalcante Omicida

Cavaliere Giurato

Ordine della Mezzanotte

Pifferaio della Colonia

Rankle, Maestro delle Beffe

Mietitore della Notte

Rubare l'Anima

Vendetta dei Corvi

Maestro di Spada Invaghito

Strillo dello Spettro

Syr Konrad, il Lugubre

Strega Tentatrice

Tutrice Malvagia

Talismano della Grinfia dei Desideri

Vendetta della Strega

ROSSO

Prorompere

Ghiottone della Bruma Sanguinaria

Soffiare Via la Casa

Gigante Sbriciolaossa

Trabucco di Zolfo

Addestratore del Campo Rovente

Reclamare il Primogenito

Scarpetta di Cristallo

Bracelama

Paladino di Bracerocca

Spezzascudi di Bracerocca

Ferocia delle Terre Selvagge

Campione Fervente

Fuochi dell'Invenzione

Scagliare

Prodezza del Ferropicco

Piromante del Ferropicco

Giostrare

Rattaio Matto

Mercante della Valle

Ogre Errante

Drago Opportunista

Berretto Rosso Furioso

Mischia di Berretti Rossi

Berretti Rossi Predoni

Cavaliere di Rocciamuraglia

Rapinatore dei Ricchi

Fuoco Draconico Ustionante

Colpi Arroventati

Sette Nani

Ogre Fracassacranio

Fuoco Sgominante

Colpo Dilaniante

Syr Carah, l'Audace

Brivido della Possibilità

Torbran, Signore di Rossocolle

Berretto Rosso Cavalcadonnole

VERDE

Gigante dei Fagioli

Coppia di Curiosoni

Locandiere di Estremuro

Re dei Troll Gozzovigliante

Abbattere il Fagiano

Braccastreghe Feroce

Intrusa dai Riccioli d'Oro

Intagliatore di Garenponte

Paladino di Garenponte

Scudiero di Garenponte

Opportunità Gigantesca

Oca d'Oro

Il Grande Monolito

Appetito Insaziabile

Custode delle Fiabe

Trasformazione di Kenrith

Bestia Innamorata

Cavalcante di Malafoglia

Avversario di Quercetania

Passato e Futuro

C'era Una Volta

Superare in Forza

Bestia dei Cimenti

Ritorno di Lingua Selvaggia

Restituire alla Natura

Accolita del Rosaspino

Alabarda di Rosaspino

Ragno Calotta di Spore

Syr Faren, il Martello del Monolito

Alto come un Fagiolo

Sentiero di Briciole

Silvantropo di Tuinvalle

Lupo Cattivo

Protettore Figlio della Selva

Battipista di Bosco Selvaggio

Prede del Lupo

Yorvo, Signore di Garenponte

MULTICOLORE

Danza della Magione

Rovina Preannunciata

Affogare nel Loch

Fuga nelle Terre Selvagge

Anziana del Rifugio Fatato

Garruk, Cacciatore Maledetto

Grumgully, il Generoso

Alleanza Inverosimile

Veterano Ispiratore

Serpe del Lochmere

Fatina di Malafoglia

Oko, Ladro di Corone

Baldoria dei Fuorilegge

I Discendenti Reali

Cacciatrice Esperta

Cacciasplendore

Lancia dell'Artiglio d'Acciaio

Crociata Pugnotempesta

Destriero Ramingo

Comandante di Landa d'Inverno

Gufo dell'Arcanista

Impulso Bramoso

Cavaliere Immortale

Cacciatore di Teste d'Elite

Cavaliere Nato dal Fuoco

Drago del Loch

Ranger di Quercetania

Distruttore di Bastioni

Cavalcante Risoluta

Mordace Tonante

ARTEFATTO

Servitore Meccanico

Ponte Levatoio in Caduta

Carrozza Incantata

Bruto di Pan di Zenzero

Uovo d'Oro

Monolito Vagante

Stendardo Araldico

Burattino Curioso

Fantoccio da Giostra

Gargoyle di Loctevenna

Quadrifoglio Portafortuna

Profeta del Picco

Roccaforte Itinerante

Calderone Incandescente

Armatura Barcollante

Spaventapasseri dei Segnali

Scopa dello Stregone

Cannocchiale Incantato

Filatoio

Serpe delle Litospire

Rastrelliera per Armi

Forno della Strega

TERRA

Castello di Ardenvalle

Castello di Bracerocca

Castello di Garenponte

Castello di Loctevenna

Castello di Vantressa

Miniera dei Nani

Passaggio Leggendario

Casetta di Pan di Zenzero

Fattoria Idilliaca

Santuario Mistico

Campo dei Tornei

Capanna della Strega

Pianura

Pianura

Pianura

Pianura

Isola

Isola

Isola

Isola

Palude

Palude

Palude

Palude

Montagna

Montagna

Montagna

Montagna

Foresta

Foresta

Foresta

Foresta

PLANESWALKER DECK

Rowan, Magascintilla Impavida

Grifone della Guarnigione

Guardia Battagliera di Rowan

Intrepidi di Rowan

Dirupo Eroso dai Venti

Oko, l'Ingannevole

Complici di Oko

Abietto di Fortespino

Ospitalità di Oko

Cascate di Boscorovo

BRAWL

Mace of the Valiant

Silverwing Squadron

Faerie Formation

Shimmer Dragon

Workshop Elders

Chittering Witch

Taste of Death

Embereth Skyblazer

Steelbane Hydra

Thorn Mammoth

Alela, Artful Provocateur

Banish into Fable

Chulane, Teller of Tales

Gluttonous Troll

Knights' Charge

Korvold, Fae-Cursed King

Syr Gwyn, Hero of Ashvale

Arcane Signet

Tome of Legends

Command Tower

