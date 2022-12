Durante il periodo di anteprima di Leggende di Commander, ogni giorno condivideremo una breve biografia e una carta in anteprima. Il 30 ottobre e il 6 novembre metteremo insieme le biografie di tutti i personaggi rivelati in tutti i canali di anteprima, in modo da offrirvi un luogo unico in cui trovare informazioni su ogni "leggenda" dell’espansione. D'accordo, due luoghi, ci siamo capiti.

Rograkh, Figlio di Rohgahh

I coboldi della roccaforte di Kher venerano il grande drago Prossh come una divinità. Colui che pratica questa religione deve mantenere un comportamento degno della sua divinità, saccheggiando, bruciando e diffondendo il terrore. Si ritiene quindi che i coboldi che possiedono questi ideali rinascano sotto forma di drago da una delle uova di Prossh.

Un giorno, il loro condottiero Rohgahh ebbe una nuova idea: il modo migliore per emulare la propria divinità era diventare lui stesso una divinità. Da quel momento assunse il ruolo di tiranno, esigendo tributi e sacrificando altrettanto a Prossh. Rograkh, figlio di Rohgahh, non poté sopportare il saccheggio del proprio popolo da parte del padre. Non quando esistevano così tante altre persone da saccheggiare. Si trova ora a capo di una resistenza contro il padre, nel tentativo di riportare i coboldi della roccaforte di Kher sulla via della "virtù".