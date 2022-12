Come abbiamo già fatto in passato, inseriremo nelle buste tematiche (Theme Booster) di Kaldheim alcune carte uniche disponibili con lo scopo di dare supporto alle tematiche della busta e offrire ai giocatori che desiderano costruire un mazzo basato sulla tematica un aiuto in più senza doversi preoccupare del gioco Limited. Oggi vedremo queste carte che saranno disponibili solo nelle buste tematiche. Si tratta di carte non comuni e rare, che avranno un livello di forza equivalente a quello delle carte delle precedenti buste tematiche.

In occasione dell’uscita di Kaldheim, abbiamo deciso di applicare lo stesso approccio alle buste dell’espansione (Set Booster). Come per le buste tematiche, è presente una sezione delle buste dell’espansione dedicata a una tematica. Sono 6 comuni e non comuni che fanno parte di una o più tematiche dell’espansione (le comuni hanno una connessione con le altre comuni e le non comuni con le altre non comuni). Come abbiamo aggiunto alcune di queste carte uniche nelle buste dell’espansione per rinforzare le tematiche e offrire una connessione tra le non comuni. Queste carte uniche sono tutte non comuni. Le rare uniche elencate in basso sono inserite nello slot “che non passa inosservato” delle buste dell’espansione.

Le carte seguenti saranno giocabili in tutti i formati in cui può essere utilizzata l’espansione Kaldheim.

Queste sono le carte, con numerazione da 374 a 393, che possono essere trovate nelle buste dell'espansione e nelle buste tematiche:

Inoltre, varie di queste carte saranno presenti anche nei mazzi Commander di Kaldheim: Stratega delle Fronde, Ritualista di Zannantica, Imboscata Elfica ed Elementalista di Surtland.