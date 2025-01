I ghoul e geist di Innistrad non si trovano solo sulle carte. Innistrad Remastered contiene tutte le pedine, gli emblemi e tanto altro di cui avrai bisogno nei formati Limited e Constructed, esemplificando il meglio che questo piano gotico ha da offrire.

0019_MTGINR_Token: Pedina Chierico Umano 0027_MTGINR_Token: Wrenn e Sette (Emblema)

Innistrad Remastered contiene 22 diverse pedine con illustrazione completa, 5 emblemi creati dalle carte planeswalker nell'espansione e 1 carta guida per giocare con le carte bifronte in essa contenute. Possono comparire nelle buste di gioco di Innistrad Remastered.

Ma il divertimento bifronte non è sclusivo delle carte di questa espansione! Ogni Collector Booster di Innistrad Remastered contiene una pedina bifronte foil con una pedina o emblema su ogni lato. La carta guida per le carte bifronte non compare nei Collector Booster.

Puoi esplorare tutte le pedine e le carte che le creano nella Galleria immagini delle carte di Innistrad Remastered . (Clicca qui per vedere le pedine e qui per gli emblemi.) Se vuoi continuare ad apprezzare le illustrazioni dell'espansione, puoi scoprire di più sulle sue carte con illustrazione e vederle nella galleria immagini delle carte.

Innistrad Remastered esce in tutto il mondo il 24 gennaio 2025 e puoi preordinare le buste di gioco e i Collector Booster già da ora nel tuo negozio di zona, online da rivenditori come Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic: The Gathering. Buona infestazione!