Il 5 luglio, Magic: The Gathering – Assassin’s Creed farà corse acrobatiche verso il tuo negozio di zona con nuove carte e ristampe con illustazione alternativa raffiguranti i personaggi, le ambientazioni e la storia del celebre videogioco Assassin’s Creed. L’espansione avrà in totale anche 8 pedine, comprese 3 carte per minigiochi, che offrono un’emozionante e iconica esperienza di Magic!

Nelle Buste dei Mondi puoi trovare 8 pedine con illustrazione completa e 3 carte per minigiochi. Gioca tre minigiochi, tra cui Scopri la Storia: Edizione Assassino, Blitz di Buste dei Mondi e Trova l’Assassino con le 3 carte per minigiochi delle Buste dei Mondi mostrate di seguito.

0002_MTGACR_TokenBst: Pedina Polimorfo (3/2) 0005_MTGACR_TokenBst: Pedina Fobos

Nelle Collector Booster troverai le stesse 8 pedine con illustrazione completa presenti nelle Buste dei Mondi ma in versione pedina bifronte foil. (Le carte per i minigiochi non saranno disponibili nelle Collector Booster.)

Vuoi vedere tutte le pedine incluse in ognuno di questi prodotti? Ora puoi, visitando la Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed oppure cliccando su questi pratici link: pedine, emblemi e carte guida.

Infiltrati nel tuo negozio di zona o muoviti in incognito grazie a rivenditori online come Amazon per preordinare i tuoi prodotti di Magic: The Gathering – Assassin's Creed prima dell'uscita il 5 luglio 2024!

