Cinque Planeswalkers. Dieci mondi. L'inizio di una nuova era nella storia di Magic.

Gideon: un ragazzino di strada pieno di problemi diventa un potente protettore degli innocenti.

Jace: un paria ricco di talento diventa un brillante e misterioso telepata.

Liliana: una guaritrice ambiziosa diventa una subdola necromante con legioni di zombie al suo servizio.

Chandra: una combinaguai ribelle diventa una piromante affermata in contrasto con le autorità.

Nissa: un'emarginata incompresa diventa una guerriera che protegge la vita in ogni mondo.

In Magic Origins, la nostra attenzione è dedicata a questi cinque personaggi, ai momenti chiave in cui si sono trasformati in Planeswalkers e alle esperienze che li hanno plasmati e fatti diventare ciò che sono oggi.

Questo è un approccio ai Set Base diverso da quelli che abbiamo visto in passato. Dieci piani vengono presentati nelle nuove carte: i piani di origine dei personaggi e i piani nei quali si recano nel loro primo viaggio. La trama ci porta a scoprire la storia e la spinta che ha portato alla trasformazione in Planeswalker. Ognuno di questi personaggi è andato incontro a una consapevolezza emotiva talmente potente da accendere la scintilla e modificare la vita per sempre. Dal punto di vista della storia, questa consapevolezza è il cuore di Magic Origins.

Planeswalker Piano di origine Primo piano visitato Gideon Theros Bant Jace Vryn Ravnica Liliana Dominaria Innistrad Chandra Kaladesh Regatha Nissa Zendikar Lorwyn

Poiché questi cinque Planeswalkers avranno un ruolo centrale nella trama del prossimo futuro, abbiamo voluto farvi scoprire le loro origini, prima di passare alla fase successiva della storia di Magic. Le loro storie saranno presentate in diverse forme: sulle carte, in Magic Duels: Origins, nella rubrica Uncharted Realms e in altri modi. Per seguire la loro storia non sarete costretti a saltare da una fonte all'altra. Stiamo adottando un nuovo modello per raccontare la storia, per permettervi di viverla in modo allineato a ciò che è presente nell'espansione di carte, indipendentemente dal modo in cui decidiate di avvicinarvi a Magic.

Nelle prossime cinque settimane di questa rubrica, vi offriremo tutte le storie delle loro origini.

Data Planeswalker Titolo Autore 10 giugno Chandra Nalaar La logica del fuoco Doug Beyer 17 giugno Liliana Vess Il quarto patto James Wyatt 24 giugno Jace Beleren Distrazioni Kelly Digges 1 luglio Gideon Jura Kytheon Iora di Akros Ari Levitch 8 luglio Nissa Revane Casa Kimberly J. Kreines & Adam Lee

Si tratta di un grande cambiamento nel modo di raccontare Magic, vero?

Lo sarà senza dubbio. Siamo molto emozionati. Posso dirvi due fattori che caratterizzano tutti i membri del team narrativo di Magic: adoriamo Magic e vogliamo deliziarvi con i racconti sui favolosi personaggi e piani del multiverso. Ciò che ci ha spinti a rivalutare il nostro modo di lavorare è stato il nostro desiderio di "raccontare la storia". Dopo attente valutazioni, abbiamo deciso di utilizzare un nuovo modello per raccontare la storia. Magic Origins segna l'inizio di questa trasformazione, che vedrete svilupparsi in Battaglia per Zendikar e nelle successive espansioni.

Questo modello si basa su tre concetti di base:

1. La storia deve essere accessibile Vedrete sempre più spesso momenti chiave della storia sulle carte (come nel caso di Deicidio e Nodo del Fato). Stiamo collaborando con il team di progettazione per inserire la storia nel DNA di alcune carte; questa collaborazione continua nelle fasi di sviluppo e di concetto. Dato che non è semplice presentare una narrativa lineare su immagini fisse e ordinate in modo casuale, abbiamo identificato altri modi per andare più a fondo nella storia, in particolare la rubrica Uncharted Realms. Tarkir è il primo blocco in cui abbiamo pubblicato sul nostro sito web racconti sequenziali della trama principale. Il gradimento è stato altissimo ed è nostra intenzione continuare a offrire la storia nella nostra rubrica settimanale. 2. La storia deve essere allineata Il nostro approccio narrativo prevede che le fonti di informazione siano allineate. Vogliamo che i lettori comprendano ciò che sta avvenendo nella trama, indipendentemente dalla fonte che utilizzano per scoprire la storia di Magic. Ogni fonte di informazioni deve poter offrire il meglio, in base alle proprie caratteristiche, rimanendo sempre aderente alla trama di Magic. In un mondo ideale, ogni fonte è in grado di offrire qualcosa di leggermente unico. Per esempio, Uncharted Realms è la fonte migliore per i dettagli narrativi, mentre Magic Duels: Origins permette di vivere la storia attraverso il gioco e le illustrazioni dedicate alla storia. Nei prossimi mesi aumenteremo il nostro impegno narrativo e potrete scoprire altre fonti di informazione. 3. La storia deve essere importante Qualche anno fa ho letto Writing for Comics di Alan Moore, in cui era presente una sezione sul significato delle storie. Nella sua opera veniva presentata la distinzione tra i fatti della storia e il significato della storia. I personaggi sono ovviamente attivi nelle azioni della storia, ma l'insieme delle azioni deve costruire un qualcosa di unico, una connessione all'esperienza umana. La lettura del libro di Moore è stata una svolta nella mia concezione della scrittura e ha cambiato il modo in cui concepisco il genere fantasy. Un personaggio potrebbe cavalcare draghi o lanciare palle di fuoco dalla punta delle dita ma, nonostante il contesto fantastico, le emozioni che vive devono essere collegabili a un pubblico moderno.

In breve, vogliamo raccontare storie che siano importanti. Magic è destinato a tutti e vogliamo che la nostra trama possa offrire qualcosa a chiunque. Non ci aspettiamo che voi vi immedesimiate in ogni storia, ma ci auguriamo che possano esistere dei personaggi con cui voi possiate entrare in contatto e vivere un'esperienza che vi rappresenti.

Il team narrativo di Magic

In aggiunta ai cambiamenti nel modo di raccontare la storia, abbiamo alcuni volti nuovi nel nostro team. Voglio presentarvi gli autori della storia di Magic.

Doug Beyer — Doug è un senior writer del team creativo; è molto esperto ed è l'appassionata guida del team creativo di Magic. Date un'occhiata al suo Tumblr se volete scoprire qualcosa in più sugli elementi collegati alla storia di Magic. Doug ha fatto parte del team creativo di Magic dal 2006 e ha contribuito alla creazione di tutti i mondi fin dall'inizio della sua carriera. Ha avuto il ruolo di design lead di Magic 2013 ed è stato il membro del team creativo in molti team di progettazione e di sviluppo, tra cui Innistrad, Ritorno a Ravnica e Theros. Ha avuto il ruolo di creative lead per il blocco che ha inizio nella seconda parte del 2016 (abbiate pazienza, sarà favoloso).

Kelly Digges — Kelly Digges ha lavorato in Wizards dal 2006 e ha un'incredibile conoscenza delle tradizioni di Magic. Ha svolto il ruolo di editor per il text-coverage, editor delle carte, copyeditor di DailyMTG.com, copyeditor e managing editor di DailyMTG.com, di nuovo editor delle carte e ora è un progettista creativo. Ha fatto anche parte di vari team di progettazione e di sviluppo. Si è unito al team narrativo l'anno scorso, dopo la nascita della rubrica Uncharted Realms, ed è stato un onore per noi ricevere una persona con la sua esperienza.

Jenna Helland — Ho lavorato su Magic per sette anni. Alcuni dei miei progetti preferiti sono stati la creazione dei concetti di Innistrad, la costruzione del mondo di Ritorno a Ravnica e la storia di Elspeth. L'anno scorso sono diventata manager del team narrativo. Questo ruolo mi lascia meno tempo per scrivere, ma è un grande privilegio essere alla guida di questo fantastico team.

Kimberly Kreines — Kimberly Kreines ha iniziato a lavorare per Wizards nel giugno del 2014. Prima di unirsi al team, era una docente di scrittura di sceneggiature, un'autrice professionista e una neurologa. Dice che l'aspetto che preferisce del suo lavoro per Wizards è la possibilità di trascorrere il suo tempo a costruire le storie con persone che hanno il suo stesso livello di passione per la scrittura. Scrittrice infaticabile e di talento, ha dimostrato una grande capacità nel riuscire a entrare nella mente dei personaggi e a dare loro vita.

Ari Levitch — Ari fa parte del team dal 2013. Prima di lavorare in Wizards, Ari è stato docente di storia, con una passione per la scrittura, i fumetti e la narrativa. Da quando si è unito al team, ha portato la stessa passione alla costruzione dei mondi, al coordinamento dei testi creativi e alla creazione dei concetti. Un aspetto fondamentale per questo articolo è che Ari ha avuto il ruolo di creative lead per Magic Origins. Questa è stata la sua prima esperienza in questo ruolo. Dice di essere stato particolarmente emozionato da questo progetto, perché è sempre stato affascinato da come le origini di un personaggio siano in grado di guidare le sue motivazioni e definiscano la sua essenza.

Mel Li — Mel si è unita al team narrativo in aprile. Ha ottenuto un dottorato in bioingegneria ed è stata un'appassionata giocatrice di Magic fin dall'edizione Revised. Per lei è una grande emozione poter lavorare con un team di così grande talento che si occupa del suo gioco preferito.

James Wyatt — James Wyatt ha iniziato a lavorare per Wizards nel gennaio del 2000. Fino a giugno dell'anno scorso ha lavorato su Dungeons & Dragons. James è autore di cinque romanzi di D&D, tra cui la trilogia Draconic Prophecies del mondo di Eberron e prodotti di successo come le Campagne di Eberron. Per l'ultima edizione, ha avuto il ruolo di lead writer del Manuale del giocatore e di progettista primario della Guida per il Dungeon Master. James è un maestro della narrativa, un esperto costruttore di mondi e un appassionato di Commander.