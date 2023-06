Wizards of the Coast

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ introduce nuove carte e nuovi trattamenti da collezionare su MTG Arena. Ecco una sintesi di cosa troverai nell’espansione alla sua uscita, martedì 20 giugno!

Terre base Mappa con illustrazione completa

Se i vecchi sentieri sembravano ben battuti, le terre base Mappa con illustrazione completa ti lasceranno il dubbio di cosa si cela oltre i loro confini . . .

Potrai collezionare tutte le dieci versioni di queste carte acquistando il bundle terre Mappa con illustrazione completa nel negozio di MTG Arena.

Costo

5.000 gemme o 25.000 oro

Terre leggendarie senza bordo

Se non badi a dove metti i piedi, non sai mai dove potresti ritrovarti! Potrai inoltre apprezzare ancora più meraviglie con illustrazioni complete della Terra di Mezzo su MTG Arena, con il bundle in stile vetrina delle terre leggendarie senza bordo.

Costo

5.000 gemme o 25.000 oro

Stili delle carte Anello in stile vetrina

Il trattamento Anello in stile vetrina mette in evidenza 30 carte leggendarie nei momenti più epici della storia, e potrai aggiungerle tutte alla tua collezione!

Queste carte in stile vetrina saranno disponibili per l’acquisto nel negozio di MTG Arena, all’interno di vari bundle. Riuscirai a resistere alla tentazione dell’Anello e unirti ai salvatori della Terra di Mezzo? Oppure soccomberai al nemico e ti unirai alle forze dell’oscurità? . . .

Costo

Varia a seconda del bundle (gemme e oro)

Stili delle carte Nazgûl in stile vetrina

I Nove sono di nuovo a piede libero e hanno assunto le sembianze di guerrieri in nero . . .

Non è abbastanza per sapere che sono servi del nemico? Oltre alla versione dell’espansione principale disponibile nelle buste, potrai creare le otto versioni con illustrazione alternativa per la tua collezione.

Costo

Versioni con illustrazione alternativa creabili con i jolly

Nota sulle carte scena senza bordo

A causa di limitazioni tecniche, MTG Arena non supporterà le carte scena senza bordo in questo momento.

Non fermarti né guardarti indietro

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo arriva il 23 giugno 2023 su MTG Arena! Resta in attesa di nuove informazioni: il viaggio è appena iniziato!