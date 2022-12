Wizards of the Coast

Siamo entusiasti di presentare un nuovo tipo di buste per MTG Arena: le buste dorate!

Contenuto di una busta dorata

Una busta dorata contiene sei carte, tutte rare o rare mitiche di un’espansione legale in formato Standard con protezione duplicati. Almeno una carta sarà rara mitica, mentre per tutte le altre la probabilità che siano rare mitiche è di circa 1 su 8. Almeno due carte saranno dell’ultima espansione legale in formato Standard (attualmente La Guerra dei Fratelli).

Le carte nelle buste dorate non verranno sostituite da carte jolly e non incidono sulle probabilità di trovare carte jolly in buste aperte in seguito. Tuttavia, le buste dorate fanno avanzare la tua progressione carta jolly.

Se volessi ricevere una carta ma avessi quattro copie di tutte le carte di quella rarità di quell’espansione legale in formato Standard, riceveresti una carta di un’altra espansione legale in formato Standard. Solo quando avrai quattro copie di tutte le carte di quella rarità di ogni espansione in formato Standard, riceverai in cambio delle gemme.

Come ottenere le buste dorate

Ogni busta di La Guerra dei Fratelli acquistata nel negozio di MTG Arena fa avanzare di uno punto il tuo contatore di buste dorate. Il contatore progredisce esclusivamente con l’acquisto di buste, non se queste vengono ottenute diversamente. Una volta completati i dieci punti, il contatore si azzera e viene aggiunta una busta dorata alla tua collezione. Puoi aprirla nella sezione buste.

Se acquisti un bundle di buste che contiene un numero di buste superiore ai punti rimasti nel tuo contatore, una volta che questo si sarà azzerato verranno aggiunte le buste rimanenti. Ad esempio, se nel contatore hai cinque punti da riempire e acquisti un bundle da dieci buste di La Guerra dei Fratelli, il tuo contatore di buste dorate verrà riempito, azzerato e poi riempito per cinque punti.