Magic: The Gathering Arena, la celebre versione del gioco di carte collezionabili che ha definito un intero genere, è ora disponibile sull'Epic Games Store. A partire da oggi! MTG Arena rende il leggendario gioco di carte più accessibile che mai. È gratuito, ti spiega il funzionamento e ti assiste durante il gioco automatizzando tutte le regole. Se Magic ti ha sempre incuriosito, questo è il momento perfetto per scoprirlo.

E l'Epic Games Store può essere il tuo portale di accesso al miglior gioco di carte collezionabili di sempre.

Questo articolo è una guida per i giocatori che non si sono ancora cimentati con MTG Arena. Verranno affrontati quattro temi:

Ottenere le carte di Magic

MTG Arena ti assegnerà una collezione da cui cominciare. Apri un account e, già dopo la registrazione, comincerai a giocare con centinaia di carte, sufficienti per imparare le diverse strategie e potenziare i tuoi mazzi ancora prima di dover aprire una busta di carte. Continua a leggere per scoprire i codici che ti consentiranno di ottenere fino a 18 buste aggiuntive... solo perché ci piaci.

Vediamo come fare per ottenere più carte.

5 mazzi per iniziare. Una volta completati i primi scontri, sbloccherai cinque mazzi, uno per ciascun colore di mana di Magic. Si tratta di mazzi di livello introduttivo divertenti, con cui potrai farti un'idea di come si svolge una partita di Magic di base e che ti offriranno un assaggio di alcune delle azioni più interessanti che puoi svolgere durante il gioco.

Una volta completati i primi scontri, sbloccherai cinque mazzi, uno per ciascun colore di mana di Magic. Si tratta di mazzi di livello introduttivo divertenti, con cui potrai farti un'idea di come si svolge una partita di Magic di base e che ti offriranno un assaggio di alcune delle azioni più interessanti che puoi svolgere durante il gioco. Potenziamenti per i mazzi introduttivi.

Mentre giochi, comincerai subito a riempire un albero della maestria, sbloccando ulteriori ricompense. La prima di queste ricompense ti assegnerà carte più potenti per ciascuno dei mazzi introduttivi. Altri 10 mazzi di livello intermedio.

I progressi fatti con l'albero della maestria consentiranno di sbloccare 10 mazzi da aggiungere alla tua collezione. Ognuno di questi mazzi utilizza due colori e può avere un impatto ancora più devastante se usato correttamente. 3 buste per ogni espansione di carte.

PlayRavnica

PlayAllegiance

PlayWarSpark

PlayM20

PlayEldraine

PlayTheros

Carte jolly. Queste potenti carte sbloccheranno qualsiasi altra carta nel gioco della stessa rarità. Se trovi una carta jolly rara mitica, potrai riscattarla per qualsiasi carta rara mitica in gioco. Puoi ottenere carte jolly aprendo buste: un indicatore ti mostrerà quante buste rimangono da aprire prima che si sblocchi la prossima carta jolly.

Queste potenti carte sbloccheranno qualsiasi altra carta nel gioco della stessa rarità. Se trovi una carta jolly rara mitica, potrai riscattarla per qualsiasi carta rara mitica in gioco. Puoi ottenere carte jolly aprendo buste: un indicatore ti mostrerà quante buste rimangono da aprire prima che si sblocchi la prossima carta jolly. Carte ricompensa individuali (CRI).

Puoi ottenere CRI grazie a determinati eventi e vittorie giornaliere. Ti verrà assegnata una carta non comune o di rarità migliore selezionata casualmente. Ottenere/Acquistare buste.

Imparare le strategie

Andando avanti nel gioco, sbloccherai nuovi mazzi, aggiungerai altre carte potenti ai tuoi mazzi e comincerai ad affrontare avversari sempre più forti.

Sono tantissime le risorse a tua disposizione per scoprire di più su mazzi e strategie e migliorare il modo in cui giochi. Ecco un elenco delle migliori risorse consigliate.

ProGuides.com. Il sito di coaching offe quattro ottimi corsi su MTG Arena. Due ti mostrano le basi di Magic e due ti spiegano come draftare. Puoi seguirli dopo aver creato un account ProGuides qui.

Il sito di coaching offe quattro ottimi corsi su MTG Arena. Due ti mostrano le basi di Magic e due ti spiegano come draftare. Puoi seguirli dopo aver creato un account ProGuides qui. Subreddit di MTG Arena.

La piattaforma gestita dalla community Subreddit è molto attiva, ha sempre un post pubblicato per i nuovi arrivati ed è piena di giocatori esperti e disponibili. Puoi unirti alla community qui. AetherHub.

Esistono tanti altri siti interessanti su cui trovare idee di mazzi, guide e strumenti. AetherHub è uno di questi. Contiene ottime guide per principianti e una sezione dedicata ai mazzi, oltre a ospitare tornei di Magic. Perdere.

Con quali modalità di gioco cominciare

In qualsiasi momento, su MTG Arena sono disponibili diverse modalità di gioco con vari livelli di difficoltà. Ecco la lista delle principali modalità di gioco suggerite, dalla più semplice alla più complessa dal punto di vista di un principiante.

Incontro di bot. Metti alla prova le tue abilità e i tuoi mazzi sfidando Sparky, l'utile IA del gioco. È un'ottima modalità di gioco per chi non ha ancora acquisito dimestichezza nell'utilizzo del proprio mazzo.

Metti alla prova le tue abilità e i tuoi mazzi sfidando Sparky, l'utile IA del gioco. È un'ottima modalità di gioco per chi non ha ancora acquisito dimestichezza nell'utilizzo del proprio mazzo. Gioca.

Partite non classificate contro altri giocatori di Magic. Concentrati e aggiudicati le prime vittorie prima di passare al gioco classificato. In questa modalità troverai altri giocatori principianti e coloro che desiderano testare nuove idee per mazzi. Gioco classificato.

È l'evento principale in cui puoi salire di livello e qualificarti per i tornei che decretano i migliori giocatori al mondo. Normalmente si affrontano rivali di un rango simile al proprio. Ti consigliamo di provare questa modalità di gioco se senti di padroneggiare uno dei tuoi mazzi. Si può anche perdere, ovviamente! Tutte le modalità di gioco.

Se ami la sfida, disattiva "Modalità di gioco Arena" nell'angolo in alto a destra della schermata principale per sbloccare tutte le modalità di gioco presenti su MTG Arena. Queste comprendono gli incontri al meglio delle tre partite. Draft e Sealed.

Sfidare gli amici

Se hai un amico che gioca a Magic, puoi sfidarlo in un duello su MTG Arena! Ecco i passaggi per aggiungere e sfidare gli amici nel gioco.

Apri MTG Arena e fai clic sull'icona dell'amico nell'angolo in basso a sinistra della schermata. Inserisci l'indirizzo e-mail del tuo amico associato al suo account o il suo nome utente su MTG Arena (comprese le 5 cifre dopo il nome utente, per es. Sparky#12345). Il tuo amico riceverà una notifica. Non appena aprirà la sua lista di amici, vedrà la tua richiesta. E potrà accettarla. Fai clic sul nome del tuo amico nella lista di amici, quindi fai clic sull'icona della doppia spada per sfidarlo. Scegli il tuo mazzo e il formato della sfida. Una volta che avvii il gioco, il tuo amico riceverà una notifica per partecipare alla sfida.

Nel 2020 sono previste nuove opzioni collegate alla lista di amici, per trasformare il gioco in un'esperienza ancora più social, per esempio l'aggiunta di una chat nel gioco.

Conclusione

Sono tanti gli aspetti da scoprire in Magic: The Gathering Arena. L'uscita di nuove espansioni di carte a distanza di pochi mesi. Il lancio di nuovi eventi ogni settimana. Un ricco ambiente Esports per il quale qualificarsi giocando. Una volta imparate le basi, troverai ciò che fa per te.

Ci vediamo sul campo di battaglia! Effettua il download dall'Epic Games Store o da MTGArena.com.