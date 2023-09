Avventure epiche, racconti incantevoli e, naturalmente... meravigliose illustrazioni delle terre base. Le fiabe e gli intrecci di Terre Selvagge di Eldraine riaprono il libro per esplorare l'affascinante piano di Eldraine. Incanta i tuoi personaggi con i ruoli, concludi negoziati per ottenere un vantaggio e celebra con noi mentre apriamo (digitalmente) il libro di questa espansione assolutamente fantastica.

Dai un'occhiata alla Galleria immagini delle carte di Terre Selvagge di Eldraine per vedere tutte le carte in arrivo!

Collezionare Terre Selvagge di Eldraine su MTG Arena

Incanta il tuo mazzo

MTG Arena mette in tavola incantevoli elementi estetici per creare la copertina perfetta per il tuo mazzo. Dal fascino di terre base da favola con illustrazione completa...

a speciali trattamenti senza bordo dei tuoi personaggi e Planeswalker preferiti...

Terre Selvagge di Eldraine sta invadendo MTG Arena più velocemente del Sonno Stregato. E non potremmo mai raccontare le nostre storie digitali senza le avventure da favola:

Assicurati di dare alle tue carte il finale epico che meritano!

Racconti Incantevoli (WOT)

Racconti Incantevoli è una serie di 63 incantesimi, tra i preferiti dai fan, che tornano con nuovi bordi, illustrazioni e testi narrativi ispirati alle fiabe. E saranno ovviamente disponibili su MTG Arena! Anche se potresti vederle nelle buste di Terre Selvagge di Eldraine su MTG Arena, queste carte hanno il proprio simbolo e codice dell’espansione (WOT) e non sono legali in Standard a meno che non appaiano anche in un’altra espansione legale in Standard:

Se ne apri una nel tuo insieme di carte Sealed, puoi giocarci durante l'evento!

Analogamente, puoi giocarci anche se ne drafti una durante un evento!

Come visto per la prima volta in L’Avanzata delle Macchine, queste carte del foglio bonus appariranno nelle buste sfoggiando già il loro bellissimo e incantevole trattamento.

Racconti Incantevoli in Historic

Le carte saranno disponibili per il gioco anche in Historic, con alcune specifiche eccezioni. C’è un motivo se molte di queste carte sono tra le preferite dai fan, e questo motivo è la loro forza. Pertanto, sei carte saranno preventivamente bandite nei formati Constructed da 60 carte in Historic (sia partita singola che al meglio delle tre partite): Necropotenza, Luna Insanguinata, Tassa sulle Terre, Mari infiniti, Attacco a Sorpresa e Allarme Anti-intruso.

Saranno invece giocabili in Historic Brawl.

Meccaniche di Terre Selvagge di Eldraine

Sebbene Eldraine abbia tutte le caratteristiche di una vera e propria espansione da favola, come Avventure e Saghe, ci sono alcune novità rispetto alle fiabe classiche, e anche il popolo delle fate deve rispettare le regole. Ma vediamo insieme il funzionamento di ogni nuova meccanica su MTG Arena!

Per maggiori informazioni, leggi l’articolo Meccaniche di Terre Selvagge di Eldraine.

Ruoli

Fai l’eroe. O il perfido. O il regale. O il mostro. In fondo, sei tu a raccontare la tua storia e ci sono tanti ruoli da interpretare! I Ruoli sono sei nuove pedine predefinite, ognuna è un’Aura con incanta creatura:

Maledetto: la creatura incantata ha forza e costituzione base 1/1.

Mostro: la creatura incantata prende +1/+1 e ha travolgere.

Regale: la creatura incantata prende +1/+1 e ha egida {1}.

Stregone: la creatura incantata prende +1/+1 e ha “Ogniqualvolta questa creatura attacca, profetizza 1”.

Perfido: la creatura incantata prende +1/+1 e ha “Quando quest’Aura viene messa in un cimitero dal campo di battaglia, ogni avversario perde 1 punto vita”.

Giovane Eroe: la creatura incantata ha “Ogniqualvolta questa creatura attacca, se la sua costituzione è pari o inferiore a 3, metti un segnalino +1/+1 su di essa”.

Ogni volta che una creatura ha più di un Ruolo assegnato controllato dallo stesso giocatore, la creatura mantiene il Ruolo più recente e tutti gli altri ruoli controllati dallo stesso giocatore vengono messi nel cimitero (e poi smettono di esistere in quanto pedine).

Quando a una creatura viene assegnato un Ruolo su MTG Arena, sotto alla carta vedrai la pedina Aura indicata sopra e la creatura incantata verrà aggiornata per riflettere i bonus (o nel caso di Maledetto… la maledizione) che ha ricevuto.

Negoziare

Negoziare è una nuova abilità che permette di sacrificare un artefatto, incantesimo o pedina come costo addizionale per lanciare una magia.

Negoziare appare come un costo opzionale quando lanci una carta su MTG Arena, e puoi scegliere sempre se concludere un affare o meno. Anche se il costo è sempre lo stesso, l'effetto varia, quindi ricordati di leggere bene ogni effetto per sapere esattamente che cosa hai negoziato!

Celebrazione

Certo, il Sommo Re Kenrith è morto, a centinaia sono ancora intrappolati nel Sonno Stregato, ma i Phyrexiani se ne sono andati! Questa è sicuramente una cosa da festeggiare!

Celebrazione è una nuova parola per definire un’abilità con cui vengono identificate abilità che verificano se due o più permanenti non terra entrano nel campo di battaglia sotto il tuo controllo in un singolo turno. Non è necessario che i due permanenti non terra entrino nello stesso momento. E non importa cosa sia successo ai permanenti dopo che sono entrati. Potrebbero non essere più sul campo di battaglia, potrebbero essere sotto il controllo di qualcun altro o potrebbero in qualche modo essere diventati terre. Fintanto che quando sono entrati erano permanenti non terra, erano sotto il tuo controllo ed erano almeno due, le abilità Celebrazione saranno soddisfatte.

Aggiornamenti dei filtri avanzati

Ma c'è altro da festeggiare con questa uscita, oltre all'arrivo di Terre Selvagge di Eldraine! Non solo abbiamo apportato modifiche alla rotazione Standard e continuato a far crescere la lista di espansioni e formati Magic supportati, ma abbiamo anche ritenuto che non ci fosse momento migliore per dare una rinfrescata di compleanno alla scheda Filtri avanzati, per assicurarci che sia più intuitiva e offra migliori funzionalità ai nostri giocatori.

Quando utilizzi i filtri avanzati durante la creazione del mazzo, la selezione del Formato adesso è molto più evidente e le espansioni vengono quindi filtrate in base alla legalità del formato. Ad esempio, se imposti il formato del tuo mazzo su Standard, sotto Legale nel formato saranno elencate tutte le espansioni legali per il gioco Standard.

Al contrario, cambiando il formato del mazzo in Explorer, l'elenco delle espansioni legali nel formato si allungherà per includere tutte le espansioni legali in Explorer, oltre alle Antologie Explorer. Alchemy mostrerà solo i set legali in Alchemy, e così via.

Ci sono alcuni miglioramenti aggiuntivi al layout e alle funzionalità che stiamo cercando di implementare (ad esempio, la visibilità del filtro Presente/Non presente nella collezione), quindi puoi aspettarti ulteriori modifiche per supportare molti altri anni di Magic su MTG Arena.

Modifiche alla protezione duplicati

Per farla breve, a partire da Terre Selvagge di Eldraine, la protezione duplicati per le "ristampe" rare e rare mitiche (carte esistenti che riappaiono in un’espansione più recente) si applicherà indipendentemente dalle illustrazioni; se hai quattro copie di una carta nella tua collezione, eventuali versioni aggiuntive riceveranno la protezione duplicati come una ristampa.

Per farla più lunga, finora la gestione della protezione duplicati per le carte ristampate dipendeva dal fatto che fossero o non fossero considerate una "ristampa completa". Se nella tua collezione avevi quattro copie di una carta con lo stesso nome e le stesse illustrazioni, era considerata una "ristampa completa" e veniva aperta nelle buste solo se avevi già raccolto tutte le altre carte di quella rarità in quell’espansione (come se la carta fosse bandita nel gioco Constructed). Se però la carta aveva un'illustrazione diversa o un trattamento in stile vetrina, veniva trattata come qualsiasi altra carta rara dell'espansione (la protezione duplicati non si applicava finché non si collezionavano quattro copie di quella versione).

Promemoria importanti

La protezione duplicati non si applica quando apri buste di 14 carte in eventi Limited (Draft, Sealed); potresti vedere e scegliere carte rare o rare mitiche, anche se ne hai già quattro copie nella tua collezione. Su questo non ci sono cambiamenti.

Le ristampe delle carte appariranno ancora nelle buste, ma dovresti riceverle solo se hai già collezionato tutte le altre carte idonee di quella rarità nell’espansione.

Sono trascorsi molti anni da quando abbiamo iniziato ad applicare la nostra politica di protezione duplicati alle ristampe, ma il modo in cui i giocatori collezionano le carte su MTG Arena e le versioni delle carte collezionabili (fogli bonus, antologie, trattamenti in stile in vetrina, buste dorate, ecc.) sono cambiati e abbiamo ascoltato i riscontri di chi ci chiedeva di cambiare di conseguenza la politica di protezione duplicati. Siamo d'accordo!

Apertura delle buste

A proposito di apertura delle buste…

Ci risiamo. Dobbiamo rifarlo. Per il bene della scienza. O qualcosa del genere. Ok, questo è un cambiamento facile. Ci piace aprire le buste. A volte ci piace aprire molte buste allo stesso tempo, e quando apriamo molte buste vogliamo sentirlo. Vogliamo vedere tutte le carte che abbiamo ricevuto. Tutto qui. È questa la novità. Un semplice miglioramento generale per rendere l'apertura di tante buste un'esperienza spassosa e più istruttiva.

Rotazione e rinnovamento

È quasi ora! Ci sono grandi novità in arrivo nella rotazione Standard, la più grande delle quali è… che non c’è nessuna rotazione Standard quest'anno!

Se non sai di cosa stiamo parlando, allora prima dovresti dare un'occhiata al nostro articolo Dare nuova vita a Standard. Poi consulta la Guida al rinnovamento 2023, perché magari Standard non sarà in rotazione quest'anno, ma Alchemy sì! E poiché Alchemy è in rotazione, e la rotazione di Standard continuerà ma con un ciclo più lungo, di tre anni, continueremo ad aiutare i giocatori a cominciare la loro collezione con la possibilità di ricevere entusiasmanti ricompense per il rinnovamento, come buste di Terre Selvagge di Eldraine aggiuntive, carte ricompensa individuali (ICR) e una fantastica bustina protettiva di Ashiok come parte della maestria dell’espansione. Senza nessun obbligo di acquisto!

Per ricevere le ricompense per il rinnovamento, assicurati di accedere a MTG Arena prima dell’uscita di Terre Selvagge di Eldraine!

Scatenati

Terre Selvagge di Eldraine arriva il 5 settembre su MTG Arena! Queste storie daranno vita a un sacco di avventure, quindi è meglio essere pronti. E soprattutto, bisogna scatenarsi e divertirsi!