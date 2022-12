Grandi mostri, grandi funzionalità, grandi piani per il resto dell’anno. È quasi ora di avventurarsi nella terra dei behemoth, ed è decisamente il momento giusto per parlare più in dettaglio della nostra visione. Nell’aggiornamento di questo mese, condivideremo il nostro piano finalizzato a offrire più modalità per giocare, competere e connettersi in Magic: The Gathering Arena. Gioca al sicuro, gioca a casa, gioca con gli amici, gioca ora.

Ikoria: Terra dei Behemoth

Se non hai ancora visto tutte le anteprime delle carte, ti consigliamo di prenderti un attimo per visitare la Galleria Immagini delle Carte completa. Anche se le hai già viste, probabilmente vale la pena di dare una seconda occhiata.

Sì, quello è proprio Godzilla! E sì, potrai ottenere quegli stili di carte con illustrazione alternativa in MTG Arena.

Offerta limitata per Limited: mostri della serie Godzilla

Fino al 21 maggio, i giocatori che parteciperanno a un evento Limited di Ikoria: Terra dei Behemoth riceveranno anche uno stile di carta di un mostro della serie Godzilla in aggiunta alle normali ricompense dell’evento. Sono inclusi gli eventi Draft e Sealed di Ikoria, e ne riceverai uno ogni volta che parteciperai entro la scadenza (o finché non avrai aggiunto tutte e 18 le opzioni alla tua collezione!).

Oltre alle carte inedite, alla maestria dell’espansione e a stili di carte davvero mostruosi, c’è un’ultima novità che vorremmo sottolineare prima di passare alla pianificazione degli sviluppatori...

Potrai draftare Ikoria: Terra dei Behemoth contro giocatori reali! È un traguardo importante e, per celebrarlo, ogni giocatore otterrà un ingresso al Draft gratuito in modo da provarlo: non dovrai fare altro che accedere entro due settimane dall’uscita di Ikoria e ritirare il tuo!

Presentiamo il Draft con giocatori

A partire da giovedì, nel gioco saranno disponibili modalità di Draft a otto giocatori come esperienza agonistica per i più abili, che metterà in palio ricompense aggiuntive. Lo stile di gioco è piuttosto simile a ciò che ti aspetti da Magic: The Gathering Arena e replica fedelmente l’esperienza di draft con altre persone usando la versione cartacea di Magic.

Iniziamo con le informazioni di base:

Il Draft con giocatori sarà disponibile in versione a partita singola e anche al meglio delle tre partite.

I Draft con bot a partita singola resteranno disponibili e continueranno a ruotare ogni due settimane.

I Draft con bot al meglio delle tre partite non saranno più disponibili; tutti i Draft al meglio delle tre partite saranno contro altri giocatori.

Se il Draft con bot e il Draft con giocatori attuali si basano sulla stessa espansione, avranno code separate (i giocatori che hanno draftato contro i bot non saranno abbinati a giocatori che hanno draftato contro altri giocatori).

I Draft con giocatori funzioneranno come le leghe: sarai abbinato a giocatori al di fuori del tuo draft pod.

Quando partecipi a un Draft con giocatori, sarai aggiunto a un tavolo digitale dove attenderai di essere abbinato ad altri sette giocatori. Quando tutti gli otto giocatori saranno in coda, dovranno confermare di essere pronti prima che il draft abbia inizio. Quindi, il draft inizierà in modo simile a quello contro i bot: ogni giocatore sceglierà una carta dalla sua busta attuale, poi la passerà agli altri giocatori. Abbiamo aggiunto una funzionalità di sicurezza, grazie alla quale con un singolo clic potrai riservare una carta, ma non verrà automaticamente selezionata come tua scelta. Potrai confermare la scelta con un doppio clic, trascinando la carta nel tuo mazzo e/o selezionando il pulsante “Conferma scelta”.

Abbiamo aggiornato l’esperienza di draft per trasmettere alcune sfumature, ad esempio se stai passando le carte a destra o sinistra, e per mostrarti lo stato delle scelte di draft degli altri giocatori (ma non le carte che scelgono, ovviamente):

Per garantire che il Draft con giocatori prosegua a un ritmo ragionevole, avrai a disposizione una quantità di tempo limitata per eseguire la tua scelta, che varierà in base a quale busta stai esaminando e al numero di scelte. Ad esempio, avrai la quantità di tempo massima (75 secondi) per la prima busta e la prima scelta; tuttavia, quando sarai alla terza busta e alla settima scelta, il tempo a disposizione sarà ridotto a 30 secondi. Se non selezioni una carta prima che scada il tempo, il gioco ne sceglierà una per te (se hai riservato una carta con un singolo clic, questa sarà la carta scelta allo scadere del tempo).

Una volta terminata la fase di draft, verrai abbinato a giocatori che hanno draftato contro altri, anche se non necessariamente nello stesso pod (per chi conosce le leghe di Magic: The Gathering Online, si tratta di un sistema simile).

Drafta Ikoria: Terra dei Behemoth, offriamo noi!

Per celebrare l’aggiunta di una delle opzioni di gioco più richieste, proponiamo due sorprese molto speciali per l’uscita:

Sia il Draft con giocatori a partita singola che quello al meglio delle tre partite per Ikoria saranno disponibili dal 16 aprile.

Il tuo primo Draft con giocatori di Ikoria lo offriamo noi: non dovrai pagare nessuna quota d’iscrizione! Potrai scegliere la versione a partita singola oppure quella al meglio delle tre partite.

Per poter partecipare al tuo Draft con giocatori gratuito di Ikoria, dovrai accedere al gioco entro il 30 aprile.

Aggiornamento dei nomi

Draft premier

Partita singola, Draft con giocatori, espansione attuale, classificato

Draft classificato -> Draft veloce

Partita singola, Draft con bot, rotazione bisettimanale dell’espansione, classificato

Draft tradizionale -> Draft tradizionale*

Al meglio delle tre partite, Draft con giocatori, espansione attuale, non classificato

*Nel Draft tradizionale, ora drafterai contro altri giocatori, non contro un bot.

Ikoria: Terra dei Behemoth - Programmazione dei Draft

16 aprile - giugno 2020: Draft premier di Ikoria

16 aprile - giugno 2020: Draft tradizionale di Ikoria

17 aprile - 1 maggio: Draft veloce del Set Base 2020

1-15 maggio: Draft veloce di Ikoria

15-29 maggio: Draft veloce di La Guerra della Scintilla

Ingresso agli eventi e ricompense

Draft tradizionale

Sperimenteremo una nuova struttura degli eventi per i Draft tradizionali, qualcosa di più simile all’esperienza che ti aspetti quando giochi nel tuo negozio di zona. Quando parteciperai, giocherai un totale di tre incontri e riceverai premi in base al numero di vittorie.

Quota d’iscrizione: 1500 gemme o 10.000 oro

Risultato evento: tre incontri (a prescindere dal numero di vittorie/sconfitte)

Ricompense:

3 vittorie: 3000 gemme e 6 buste

2 vittorie: 1000 gemme e 4 buste

0-1 vittoria: 1 busta

Draft premier

Vogliamo che il Draft premier sia degno di questo nome, e abbiamo stabilito la quota d’iscrizione e la struttura dell’evento in base a questo concetto. Attualmente prevediamo che abbia una quota d’iscrizione superiore rispetto al Draft veloce, ma anche ricompense maggiori.

Quota d’iscrizione: 1500 gemme o 10.000 oro

Risultato evento: 7 vittorie o 3 sconfitte (qualsiasi opzione si verifichi per prima)

Ricompense:

7 vittorie: 2200 gemme e 6 buste

6 vittorie: 1800 gemme e 5 buste

5 vittorie: 1600 gemme e 4 buste

4 vittorie: 1400 gemme e 3 buste

3 vittorie: 1000 gemme e 2 buste

2 vittorie: 250 gemme e 2 buste

1 vittoria: 100 gemme e 1 busta

0 vittorie: 50 gemme e 1 busta

Draft veloce (in precedenza Draft classificato)

A parte l’aggiornamento del nome, il Draft veloce continuerà a usare la stessa struttura di prima per l’evento e le ricompense, e gli incontri continueranno a contribuire al tuo rango Limited.

Pianificazione degli sviluppatori

In arrivo

Se cerchi informazioni su Ikoria: Terra dei Behemoth e sul Draft con giocatori, ti consigliamo di dare un’occhiata alle sezioni precedenti, ma di seguito troverai alcune altre modifiche che puoi aspettarti con l’aggiornamento di aprile 2020.

Aggiornamenti sull’FNM a casa

Tutelare la salute e il benessere dei nostri dipendenti, fan e partner rimane la nostra priorità assoluta, e continueremo a sostenere le community locali e i negozi dalla distanza di sicurezza garantita dal gioco online. Oltre a una serie di altre iniziative chiave, proseguiremo con gli eventi FNM a casa durante il mese di maggio:

17 aprile: Ikoria: Terra dei Behemoth (gioca in qualsiasi evento per avere diritto a ricevere una ricompensa dal tuo negozio di zona)

24 aprile: Singleton

1 maggio: Artigiano

8 maggio: Pauper

15 maggio: Brawl Historic

Come prima, questi eventi non prevederanno una quota d’iscrizione e offriranno carte ricompensa individuali (CRI) per la tua prima e seconda vittoria. Per i giocatori che si connettono con il proprio negozio WPN aderente all’iniziativa, sarà inoltre disponibile un codice promozionale aggiuntivo, riscattabile per ottenere ricompense extra nel gioco. A partire dall’aggiornamento di aprile, si tratterà di un codice per buste promo di MTG Arena, ispirate (hai indovinato!) alle buste promo che ricevi nel tuo negozio di zona.

Potrai riscattare fino a un codice alla settimana, e ognuno ti ricompenserà con due oggetti cosmetici nel gioco, tra i quali stili delle carte, avatar, bustine protettive e animali da compagnia, alcuni non disponibili in precedenza.

Se l’FNM per te è un appuntamento fisso, ti incoraggiamo a metterti in contatto con il tuo negozio di zona e a connetterti con la sua community online. Se invece non hai mai partecipato a un evento FNM con la versione cartacea di Magic e questo rappresenta un incentivo a connetterti con i giocatori della tua zona, non esitare a farlo! L’obiettivo di questi eventi è riunire le persone, anche quando sono distanti.

Miglioramenti all’interfaccia delle carte

Se hai pensato che le carte sul campo di battaglia avessero un aspetto un po’ diverso nei nostri video e screenshot, hai ragione! Con ben 12 (!) tipi diversi di segnalini solo in Ikoria e la complessità di mutazione, per non parlare delle carte più vecchie che vorremmo aggiungere (il che significa più meccaniche), non c’è mai stato momento migliore per semplificare l’aspetto delle carte durante le partite:

Posizionamento coerente delle icone

Adattamento delle dimensioni migliorato

Meno “elementi superflui”

Effetti che dipendono dalla quantità (ad es. devozione, adattamento, ecc.) Abilità definite da parola chiave (ad es. volare, tocco letale, ecc.) “Maggiori informazioni” (ad es. testo specifico della carta, abilità innescate, più di tre parole chiave, ecc.) / Abilità guadagnate

In fase di sviluppo

Client a 64 bit

Psst! Per chi attendeva un aggiornamento sullo stato dello sviluppo per macOS, questa è la parte a cui prestare attenzione! A partire dall’aggiornamento di giugno 2020, Magic: The Gathering Arena passerà a un client a 64 bit. Continueremo a supportare un client a 32 bit per l’uscita di Ikoria e l’aggiornamento di maggio, ma in seguito forniremo solo un client a 64 bit.

macOS

Questo significa che, quando uscirà la versione per macOS, il gioco sarà compatibile anche con Catalina. Stiamo collaborando con i nostri partner di Skybox Labs per raggiungere questo obiettivo tanto atteso e prevediamo di lanciare un client per macOS entro la fine dell’estate. Quindi, prima di inviarci e-mail per chiedere quando sarà disponibile una versione per macOS, ti invitiamo a essere paziente mentre lavoriamo sulla conversione a un client a 64 bit.

Quando avremo una data di uscita più concreta, probabilmente vedrai uno di noi che lo urlerà a squarciagola su un tetto (di nuovo).

Draft Cube

Ora che abbiamo implementato il Draft con giocatori, sai cosa ti aspetta...

Potresti aver già avuto un assaggio se hai provato Sealed Cube all’inizio del mese, ma presto potrai draftare usando la “crème de la crème” di tutte le carte disponibili in Magic: The Gathering Arena. Come Sealed Cube, anche Draft Cube sarà un evento fittizio, ma questa volta, invece di aprire sei “buste” di carte, le drafterai contro gli altri giocatori.

Cube non considera il concetto di rarità, quindi le buste includeranno molte rare e rare mitiche entusiasmanti del tuo insieme di carte. La varietà di carte, strategie e sinergie rendono ogni partita un’esperienza nuova ed elettrizzante, e con la costante aggiunta di carte in MTG Arena, continueremo ad aggiornare i cubi che proponiamo.

Pianificazione per Historic

Nonostante non ci siano annunci specifici questa volta, ci teniamo a sottolineare che continueremo a supportare Historic e abbiamo intenzione di renderlo sempre più rilevante in Magic: The Gathering Arena man mano che ampliamo la nostra offerta di formati Eternal.

Continueremo a rafforzare e diversificare questa modalità di gioco, in particolare aggiungendo carte che non rientrano in Pioneer e Standard per mantenere questo formato interessante. L’uscita dell’Antologia Historic 3 è attualmente prevista per il mese di maggio.

Amonkhet Remastered

Il lavoro su Amonkhet Remastered procede bene, e puoi aspettarti di vederlo arrivare durante l’estate. Continuiamo inoltre a collaborare con il team di ricerca e sviluppo di Magic sulle rimasterizzazioni in programma per le future espansioni incentrate su Pioneer, anche se per il momento rimangono in fase progettuale.

Tra questo, l’Antologia Historic 3, il Set Base 2021, Jumpstart e Rinascita di Zendikar, puoi aspettarti un sacco di nuove carte in arrivo per il resto dell’anno!

In fase di progettazione

Dispositivi mobili

Questo è un progetto ambizioso e servirà molto lavoro per realizzarlo. Non ci saranno molti aggiornamenti in merito fino ad autunno inoltrato, ma per il momento possiamo assicurarti quanto segue:

È pianificato per il 2020.

Forniremo supporto tra diverse piattaforme.

Non importa se giocherai mentre sei in giro o sul tuo desktop di casa: avrai comunque accesso a tutte le tue carte, i tuoi mazzi, le modalità di gioco e così via.

Sfide con giocatori

“Sfide con giocatori” è il nome provvisorio che abbiamo dato alle esperienze agonistiche che avranno una durata breve ma requisiti di abilità elevati e offriranno metodi per vincere ricompense significative oltre a oro, gemme e buste. Date le circostanze attuali, questo è un progetto per cui abbiamo deciso di accelerare i tempi, in modo da offrirti ancora più metodi per competere dalla sicurezza di casa tua. Forniremo altre informazioni nelle prossime settimane!

I premi e i formati saranno diversi rispetto a quelli delle Sfide metagame, ma seguiranno comunque i formati basati su X vittorie o Y sconfitte (cioè non si baseranno su tabelloni o turni alla svizzera).

Pur essendo sfide di livello agonistico, saranno diverse dalle Mythic Point Challenge, in quanto non saranno necessarie qualificazioni preliminari per partecipare.

Saranno inoltre separate dagli eventi di Magic Esports e della Magic Pro League.

L’obiettivo è fare in modo che le quote di iscrizione dei giocatori sostengano il montepremi; le ricompense varieranno in base alla regione e alle leggi locali.

Sottofase di cancellazione

Sappiamo che ti abbiamo fornito molte informazioni e speriamo che tu sia ancora lì! Ikoria: Terra dei Behemoth sarà disponibile dal 16 aprile e ti porterà carte inedite, una nuova esperienza di draft, una nuova maestria dell’espansione e notevoli miglioramenti all’interfaccia. Tieni d’occhio la nostra pagina sullo stato per scoprire gli ultimi aggiornamenti sui tempi di manutenzione e, se non ce la fai ad aspettare fino a giovedì, segui il nostro evento di accesso anticipato il 15 aprile per sostenere alcuni dei tuoi creatori di contenuti e streamer preferiti mentre mettono le mani, le zampe e gli artigli su questa espansione mostruosa per la prima volta in assoluto!