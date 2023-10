Wizards of the Coast

Per ulteriori informazioni sui cambiamenti in arrivo riguardo alle buste di Magic: The Gathering, consulta l’annuncio "Cosa sono le buste di gioco?"

Oggi abbiamo annunciato che i nostri vecchi prodotti da tavolo vedranno l’unione delle buste dell’espansione e per draft per dare vita alle buste di gioco. Mentre Mark Rosewater ha illustrato il motivo dietro questo cambiamento alle buste fisiche, dal punto di vista digitale il nostro interesse principale era …, beh, lo stesso di sempre: assicurarci che Magic: The Gathering Arena fornisse ai giocatori una modalità autentica di scoprire Magic in un ambiente rapido, divertente e digitale.

Quindi, se sono previsti cambiamenti all’esperienza di draft della versione da tavolo, significa che apporteremo le stesse modifiche all’esperienza di draft su MTG Arena.

Cambiamenti alle buste per Limited di MTG Arena

Proprio come per la versione da tavolo, le buste di gioco faranno il loro ingresso su MTG Arena con Delitti al Maniero Karlov. Verranno utilizzati per i nostri eventi di gioco Limited per fare sì che Draft e Sealed continuino a riflettere l’esperienza da tavolo su MTG Arena.

I pacchetti di Limited su MTG Arena includeranno nuove caratteristiche delle buste di gioco, come la presenza di carte da The List e da Special Guests. Dato che i formati più vecchi di MTG Arena sono diversi da quelli della versione da tavolo di Magic, abbiamo lavorato con il team del design di gioco su qualche scambio per The List per adattarsi meglio ai formati di MTG Arena. (Condivideremo quei dettagli in prossimità dell’uscita di ogni espansione su MTG Arena.)

Non temere: quando giocherai partite draft utilizzando le buste di gioco su MTG Arena, ti sembrerà di vivere un’esperienza quanto più vicina possibile a quella del tuo negozio di zona.

Giocare a eventi Limited che usano le buste di gioco costerà di più su MTG Arena?

Non prevediamo di aumentare il costo d’ingresso per gli eventi Limited su MTG Arena, tra cui gli eventi Limited che utilizzano le nuove buste di gioco. Il costo d’ingresso per un draft di Delitti al Maniero Karlov sarà lo stesso di Terre Selvagge di Eldraine, Le Caverne Perdute di Ixalan e di altre uscite recenti.

Quali cambiamenti sono previsti per i pacchetti dei formati non Limited?

Nessuno. I pacchetti ottenuti all'infuori degli eventi Limited (acquistati presso il negozio di MTG Arena, ottenuti grazie alla Maestria dell’espansione, ecc.) non subiranno modifiche.