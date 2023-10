Colleziona le carte con i bordi in stile vetrina TARDIS serializzate di tutti e tredici i Dottori! Queste versioni numerate singolarmente del tuo Signore del Tempo preferito sono disponibili solo nelle Collector Booster.

Serialized Doctor cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Collector Boosters of any language. Non-serialized Doctor cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.