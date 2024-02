Persino nel caos post nucleare, c'è sempre spazio per qualche oggetto particolare. Alza il pollice per le carte serializzate raffiguranti la statuetta di Vault Boy che ti faranno immergere nel mondo di Fallout®!

Serialized Bobblehead cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Fallout® Collector Boosters of any language. Non-serialized Bobblehead cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.