Trova il Tesoro e fallo tuo. Una sola Collector Booster in inglese de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ in tutto il mondo conterrà la carta dell’Anello in versione 1 di 1 (serializzato 001 di 001). Quindi perché non dovresti fare tuo questo Tesoro? Una carta per domarli, con illustrazione senza bordo, le iscrizioni dell’Anello come testo narrativo e un accattivante trattamento foil.

Immagine digitalizzata, non è la carta reale.