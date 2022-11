Per la maggior parte della sua vita, Basri Ket fu profondamente devoto a Oketra, dea della lealtà e solidarietà. Quando fu uccisa nell’Era della Rovina, il suo mondo si frantumò in mille pezzi. Ma, piuttosto che abbandonarsi alla disperazione, egli prese una delle sue enormi frecce come una lancia e promise di far conoscere gli ideali della dea in tutto il Multiverso.