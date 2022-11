Samut era un’iniziata nota per le sue doti, maestra del doppio khopesh e capace di infondere velocità e potenza in ogni attacco. Occupava una posizione di comando nella sua messe e si era dimostrata altamente affidabile in battaglia. I suoi comessiani raccontavano che sembrava essere contemporaneamente accanto a ciascuno di loro; era sempre pronta a sostenerli e non permetteva mai che un suo compagno cadesse. La sua rapidità aveva caratteristiche sovrumane, così come la sua abilità di abbattere gli avversari per proteggere la sua messe. Insieme all’amico Djeru, formava una forza inarrestabile tra gli iniziati.