La Viandante è un’enigmatica spadaccina vagabonda dalle abilità incredibili, la cui identità e motivazioni sono avvolte nel mistero. Nasconde il suo aspetto sotto un cappello a falda larga e compare senza preavviso per aiutare in una battaglia o difendere gli innocenti, per poi sparire altrettanto improvvisamente, senza spiegazioni. Solo pochi eletti conoscono la verità: La Viandante è l’imperatrice perduta di Kamigawa, alla ricerca di un modo per tornare finalmente a casa una volta per tutte.