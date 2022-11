Urza è tra i Planeswalker più influenti mai esistiti. Maestro artefice con poteri quasi divini, la vera forza di Urza risiedeva nella sua abilità ad architettare piani con anni (o addirittura secoli!) d’anticipo. Insaziabilmente curioso e del tutto spietato, Urza non si è mai fermato davanti a niente per raggiungere i suoi obiettivi. Da giovane, Urza era ossessionato dalla storia di Dominaria e dell’Impero dei Thran, che un tempo governavano il piano. Questo portò a una vendetta lunga millenni contro Yawgmoth e il piano di Phyrexia. Dopo innumerevoli anni di conflitto, in modo discreto e manifesto, Urza e Yawgmoth morirono insieme. Il lascito di Urza non è affatto eroico. Anche se probabilmente i Phyrexiani avrebbero distrutto Dominaria senza il suo intervento, Urza portò via con sé innumerevoli vite, durante la sua ricerca di vendetta.