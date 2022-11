VIVIEN REID

Vivian Reid è un’arciera magica che vuole rendere onore alle lezioni del suo piano natale. È l’ultima sopravvissuta di Skalla, un piano in cui i sostenitori del progresso e i guardiani della natura non riuscirono a trovare un equilibrio. Lavora alacremente per fare in modo che gli errori della sua gente non si ripetano da nessun’altra parte nel Multiverso. Si considera una conservatrice e ha un forte legame con gli animali selvatici. La sua arma magica, il bestiarco, è in grado di preservare la forza vitale degli animali che muoiono ed evocare in battaglia potenti spiriti incarnati.