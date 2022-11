Will Kenrith e sua sorella Rowan sono gli unici Planeswalker conosciuti nel Multiverso per condividere una scintilla. Dovunque vada uno, l’altra lo segue. Will è un criomante di successo che usa la magia del ghiaccio per controllare il campo di battaglia e proteggere i suoi alleati. Compassionevole e curioso, Will vuole trovare la verità in tutte le cose, convinto che la conoscenza sia la via migliore verso la saggezza.