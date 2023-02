Na próxima semana, os jogadores do mundo inteiro vão se reunir na Filadélfia para o retorno triunfante do Pro Tour de jogo presencial! A primeira turma de novos pros abriu caminho batalhando nas Classificatórias dos Campeonatos Regionais (RCQ) e nos Campeonatos Regionais para alcançar o maior palco de Magic. E, com essa primeira turma em nosso novo sistema atingindo o Pro Tour, incorporamos algumas de suas sugestões — e comentários de jogadores que participaram de RCQs em todo o mundo — em nossa próxima temporada.

Um dos maiores problemas que impediam os jogadores de participar de vários RCQs era a dificuldade em manter vários decks em diversos formatos diferentes e manter-se atualizado nesses formatos. Originalmente, deixamos para as lojas locais determinarem os formatos de seus RCQ — afinal, elas conhecem melhor seus jogadores.

Mas o que acabou acontecendo foi que os jogadores que gostariam de participar de vários eventos em sua área não fizeram isso quando os formatos eram diferentes. Então, se um jogador tivesse tempo e vontade de ir a dois eventos, mas um deles fosse de Pioneiro e o outro de Moderno, esse jogador poderia não conseguir manter dois decks, ou conhecer os formatos o suficiente para competir; ele escolheria um dos eventos, e não participaria do outro.

Também ouvimos de criadores de conteúdo que estava difícil produzir conteúdo sobre a temporada de RCQ porque havia três formatos diferentes de Construído, o que complicava uma cobertura mais efetiva. Estamos fazendo essas alterações primeiro para os participantes do RCQ, mas também é um motivo extra poder ajudar as pessoas a criarem conteúdo com foco competitivo.

Sendo assim, a partir da rodada 1 da 2ª temporada das Classificatórias dos Campeonatos Regionais (de abril a agosto), exigiremos que os RCQs presenciais sejam em Pioneiro Construído ou no formato Limitado atual. Alguns eventos maiores ainda poderão dar suporte ao RCQ como parte de outros eventos.

Para dar às lojas alguma flexibilidade e dar suporte aos nossos fãs de Limitado, o formato Limitado continuará como opção com o formato Construído designado para todas as rodadas dos RCQ.

Além disso, para a temporada 2023-2024, os Campeonatos Regionais também terão o mesmo formato Construído das rodadas dos RCQ correspondentes. Esse não é necessariamente o caso dos Pro Tours correspondentes, e anunciaremos esses formatos mais tarde.

Nosso objetivo é unificar a comunidade de jogo competitivo durante esse tempo e reduzir as dificuldades para os jogadores participarem de vários eventos. Nós sempre procuramos maneiras de mudar e melhorar o nosso caminho para o Pro Tour. Aqui está Billy Jensen, Diretor de Programas de Jogos, para falar mais sobre a mudança.

Promos de RCQ

Uma nova rodada das Classificatórias dos Campeonatos Regionais significa novos promos!

A rodada de classificação para os Campeonatos Regionais que levam ao Pro Tour 4 terá início em 22 de abril de 2023 e vai até 20 de agosto de 2023. Durante esse período, lojas da WPN participantes e organizadores que forem aprovados receberão as Classificatórias dos Campeonatos Regionais que distribuem convites para o(s) Campeonato(s) Regional(is) de suas regiões. Esses Campeonatos Regionais acontecerão entre o fim de setembro e o fim de novembro de 2023, dando como prêmio convites para o Pro Tour 4 na segunda primeira parte de 2024. Além disso, com base nos comentários da última temporada, aumentamos a duração das rodadas classificatórias para que as lojas tenham um pouco mais de tempo para planejar quando farão seus eventos.

Vocês também perceberão uma diferença nesta rodada. Da mesma forma como os cards Showdown do Pro Tour e de Secret Lair farão sua estreia no MagicCon: Filadélfia, os cards promocionais de RCQ e dos Campeonatos Regionais farão sua estreia na categoria Card de Premiação de Secret Lair. Com o suporte de nossos amigos na equipe de Secret Lair, esses cards promocionais especiais darão à comunidade de Magic uma chance de obter cards de premiação com muito mais artes e estilos.

Enquanto durarem os estoques, essa rodada dos RCQs, assim como as demais, também dará cards promocionais de participação aos jogadores com melhor classificação. Os promos serão novamente renovados para esta rodada e terão uma arte totalmente nova e nunca antes vista, além do nosso popular tratamento sem bordas.

Os promos das Classificatórias dos Campeonatos Regionais de 22 de abril a 20 de agosto de 2023 são os seguintes*:

Calor Profano: Versões não metalizadas estão disponíveis pela participação nas classificatórias locais. Versões metalizadas tradicionais serão distribuídas também para quem participar de eventos classificatórios maiores, assim como eventos paralelos dos Campeonatos Regionais. Esta versão de Calor Profano possui uma nova arte, de Cabrol.

Evolução Arcana: Versões não-metalizadas deste card serão distribuídas ao melhor colocado das classificatórias locais. Versões metalizadas estarão disponíveis para os jogadores que conquistarem convites para os seus respectivos Campeonatos Regionais em eventos classificatórios. A próxima evolução na arte deste card é feita por DZO.

(* Cards promocionais distribuídos onde houver disponibilidade e enquanto durarem os estoques. A disponibilidade dos cards promocionais de premiação pode variar conforme a região e pode ser alterada a critério da Wizards of the Coast. Para mais informações, entre em contato com o organizador do torneio regional e com a loja organizadora.)

Campeonatos Regionais para o Pro Tour 4

Os Campeonatos Regionais para o Pro Tour 4 serão agendados entre 3 de setembro e 26 de novembro de 2023. Os melhores classificados desta rodada dos Campeonatos Regionais receberão convites para o primeiro Pro Tour de 2024 (“Pro Tour 4”), com a quantidade de convites variável por região. Os vencedores de cada Campeonato Regional (assim como os finalistas de EUA, EMEA e Japão) também garantem vaga no Campeonato Mundial de Magic 30, em 2024.

Card promocional do Campeonato Regional:

Ugin, o Dragão Espírito: Entre no espírito dos Campeonatos Regionais com esse grande vencedor. Os participantes do Campeonato Regional receberão versões não-metalizadas, enquanto os primeiros colocados de cada região receberão também uma versão metalizada tradicional do card. Essa impressão de Ugin, o Dragão Espírito, tem arte de kelogsloops.

Classifique-se para o Pro Tour agora!

Classificatórias que levam ao Pro Tour 4 na primeira parte de 2024 devem ser anunciadas nos próximos meses, mas se você quiser se classificar para o Pro Tour mais tarde neste ano, temos boas notícias! Ainda dá tempo. Pouco menos de dois meses, na verdade! Classificatórias que levam para o “Pro Tour 3”, que acontecerá na MagicCon Barcelona, entre 28 e 30 de julho, estão rolando agora em lojas da WPN participantes do mundo todo.

Mas, para chegar ao Pro Tour, vocè precisa mostrar serviço em um Campeonato Regional. Esses acontecerão entre 30 de maio e 2 de julho.

Todas as informações sobre os cards promocionais para as rodadas classificatórias que levam ao "Pro Tour 3" no MagicCon de Barcelona neste ano podem ser encontradas neste artigo, mas para as últimas informações sobre a sua jornada rumo ao Pro Tour e o Campeonato Mundial de Magic: The Gathering, pergunte ao organizador desses eventos na sua região: