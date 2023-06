Wizards of the Coast

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ chega às lojas do mundo todo no dia 23 de junho. Para os fãs de Commander, temos quatro novos decks exclusivos, cada um com lendas imperdíveis, reimpressões e 10 fichas dupla face.

Cavaleiros de Rohan (Azul-Vermelho-Branco) Comida e Companheirismo (Branco-Preto-Verde)

Conselho Élfico (Verde-Azul) As Hostes de Mordor (Azul-Preto-Vermelho)

Você poderá conferir os cards desses decks de Commander na Galeria de imagens de cards de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média e ver os demais cards da coleção na Galeria de imagens de cards de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média e na Galeria de imagens de cards alternativos.

Para um resumo de todos os cards da coleção e onde encontrá-los, confira nosso artigo Colecionando O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média!

Os decks de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média poderão ser encontrados na sua loja local, on-line através da Amazon e em todos os outros lugares que vendem Magic: The Gathering.

(Nota do editor: as listas de decks abaixo apresentam a impressão mais recente de cada card automaticamente do nosso banco de dados, incluindo impressões que não estão neste produto. Os cards que ainda não foram adicionados ao nosso banco de dados aparecerão em "Outros"; contudo, você poderá encontrá-los na Galeria de imagens de cards de Commander de O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média. As listas de deck não são apresentações card a card do produto, mas sim listas interativas dos cards incluídos em cada deck.)

Cavaleiros de Rohan

Éowyn, Donzela do Escudo, metalizado tradicional Aragorn, Rei de Gondor, metalizado tradicional Comandante de exibição Éowyn, Donzela do Escudo, metalizado gravado

Éowyn, Donzela do Escudo, e Aragorn, Rei de Gondor, são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Éowyn, Donzela do Escudo, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Éowyn, Shieldmaiden 1 Aragorn, King of Gondor 1 Beregond of the Guard 1 Champions of Minas Tirith 1 Gilraen, Dúnedain Protector 1 Grey Host Reinforcements 1 Lossarnach Captain 1 Archivist of Gondor 1 Denethor, Stone Seer 1 Fealty to the Realm 1 Call for Aid 1 Gimli of the Glittering Caves 1 Boromir, Gondor's Hope 1 Éomer, King of Rohan 1 Faramir, Steward of Gondor 1 Forth Eorlingas! 1 Oath of Eorl 1 Riders of Rohan 1 Taunt from the Rampart 1 Crown of Gondor 1 Bastion Protector 1 Dearly Departed 1 Frontline Medic 1 Increasing Devotion 1 Marshal's Anthem 1 Selfless Squire 1 Unbreakable Formation 1 Verge Rangers 1 Visions of Glory 1 Weathered Wayfarer 1 Combat Celebrant 1 Court of Ire 1 Earthquake 1 Flamerush Rider 1 Frontier Warmonger 1 Harsh Mentor 1 Shared Animosity 1 Zealous Conscripts 1 Supreme Verdict 1 Door of Destinies 1 Vanquisher's Banner 1 Battlefield Forge 1 Clifftop Retreat 1 Exotic Orchard 1 Furycalm Snarl 1 Glacial Fortress 1 Port Town 1 Prairie Stream 1 Sulfur Falls 1 Throne of the High City 1 Windbrisk Heights 1 Lost to Legend 1 Erkenbrand, Lord of Westfold 1 Banishing Light 1 Fiend Hunter 1 Palace Jailer 1 Path to Exile 1 Sunset Revelry 1 Swords to Plowshares 1 Village Bell-Ringer 1 Prince Imrahil the Fair 1 Humble Defector 1 Théoden, King of Rohan 1 Arcane Signet 1 Commander's Sphere 1 Heirloom Blade 1 Herald's Horn 1 Sol Ring 1 Talisman of Conviction 1 Talisman of Progress 1 Thought Vessel 1 Wayfarer's Bauble 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Field of Ruin 1 Path of Ancestry 1 Rogue's Passage 1 Secluded Courtyard 1 Terramorphic Expanse 1 Tranquil Cove 1 Wind-Scarred Crag 9 Plains 5 Island 5 Mountain

Fichas de Cavaleiros de Rohan

2 fichas de Humano Soldado (Gondor) // Humano

2 fichas de Humano Soldado (Rohirrim) // Humano

3 fichas de Humano Cavaleiro // Humano

2 fichas de Tesouro // Humano

1 ficha de Tesouro // O Monarca (card de ajuda)

Gire o card Humano Soldado (Gondor) // Humano Gire o card Humano Soldado (Rohirrim) // Humano Gire o card Humano Cavaleiro // Humano

Gire o card Tesouro // Humano Gire o card Tesouro // O Monarca (card de ajuda)

Comida e Sociedade

Frodo, Hobbit Aventureiro, metalizado tradicional Sam, Ajudante Leal, metalizado tradicional Comandante de exibição Frodo, Hobbit Aventureiro, metalizado gravado

Frodo, Hobbit Aventureiro, e Sam, Ajudante Leal, são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Frodo, Hobbit Aventureiro, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Frodo, Adventurous Hobbit 1 Sam, Loyal Attendant 1 Field-Tested Frying Pan 1 The Gaffer 1 Gwaihir, Greatest of the Eagles 1 Of Herbs and Stewed Rabbit 1 Gollum, Obsessed Stalker 1 Lobelia, Defender of Bag End 1 Rapacious Guest 1 Assemble the Entmoot 1 Feasting Hobbit 1 Motivated Pony 1 Prize Pig 1 Banquet Guests 1 Bilbo, Birthday Celebrant 1 Farmer Cotton 1 Merry, Warden of Isengard 1 Pippin, Warden of Isengard 1 Treebeard, Gracious Host 1 Hithlain Rope 1 Call for Unity 1 Dawn of Hope 1 Dusk // Dawn 1 Fell the Mighty 1 Fumigate 1 Mentor of the Meek 1 Sanguine Bond 1 Toxic Deluge 1 Birds of Paradise 1 Gilded Goose 1 Woodfall Primus 1 Anguished Unmaking 1 Chromatic Lantern 1 Trading Post 1 Well of Lost Dreams 1 Brushland 1 Canopy Vista 1 Exotic Orchard 1 Fortified Village 1 Isolated Chapel 1 Murmuring Bosk 1 Necroblossom Snarl 1 Scattered Groves 1 Shineshadow Snarl 1 Sunpetal Grove 1 Woodland Cemetery 1 Eagles of the North 1 Landroval, Horizon Witness 1 Rosie Cotton of South Lane 1 Shire Shirriff 1 Mirkwood Bats 1 Generous Ent 1 Path to Exile 1 Swords to Plowshares 1 Revive the Shire 1 Butterbur, Bree Innkeeper 1 Crypt Incursion 1 Go for the Throat 1 Night's Whisper 1 Cultivate 1 Essence Warden 1 Farseek 1 Great Oak Guardian 1 Harmonize 1 Orchard Strider 1 Prosperous Innkeeper 1 Shire Terrace 1 Tireless Provisioner 1 Mortify 1 Savvy Hunter 1 Arcane Signet 1 Commander's Sphere 1 Pristine Talisman 1 Sol Ring 1 Access Tunnel 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Evolving Wilds 1 Ghost Quarter 1 Graypelt Refuge 1 Path of Ancestry 1 Rogue's Passage 1 Sandsteppe Citadel 1 Scoured Barrens 4 Plains 4 Swamp 8 Forest

Fichas de Comida e Sociedade

3 fichas de Ent // Comida (café-da-manhã)

2 fichas de Ave (branca 3/3) // Bode

1 ficha de Ave (branca 3/3) // Comida (fazenda)

2 fichas de Soldado (vínculo com a vida) // Comida (fazenda)

2 fichas de Tesouro // Pequenino

Gire o card Ent // Comida (café-da-manhã) Gire o card Ave (branca 3/3) // Bode Gire o card Ave (branca 3/3) // Comida (fazenda)

Gire o card Soldado (vínculo com a vida) // Comida (fazenda) Gire o card Tesouro // Pequenino

Conselho Élfico

Galadriel, Rainha Élfica, metalizado tradicional Gandalf, Viajante Rumo ao Oeste, metalizado tradicional Comandante de exibição Galadriel, Rainha Élfica, metalizado gravado

Galadriel, Rainha Élfica, e Gandalf, Viajante Rumo ao Oeste, são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Galadriel, Rainha Élfica, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Galadriel, Elven-Queen 1 Gandalf, Westward Voyager 1 Raise the Palisade 1 Trap the Trespassers 1 Arwen, Weaver of Hope 1 Galadhrim Ambush 1 Haldir, Lórien Lieutenant 1 Legolas Greenleaf 1 Mirkwood Elk 1 Travel Through Caradhras 1 Windswift Slice 1 Círdan the Shipwright 1 Elrond of the White Council 1 Erestor of the Council 1 Mirkwood Trapper 1 Radagast, Wizard of Wilds 1 Sail into the West 1 Song of Eärendil 1 Lothlórien Blade 1 Model of Unity 1 Colossal Whale 1 Devastation Tide 1 Mystic Confluence 1 Plea for Power 1 Swan Song 1 Asceticism 1 Elvish Archdruid 1 Elvish Piper 1 Elvish Warmaster 1 Genesis Wave 1 Heroic Intervention 1 Hornet Queen 1 Inscription of Abundance 1 Overwhelming Stampede 1 Realm Seekers 1 Seeds of Renewal 1 Sylvan Offering 1 Exotic Orchard 1 Flooded Grove 1 Hinterland Harbor 1 Rejuvenating Springs 1 Vineglimmer Snarl 1 Lórien Revealed 1 Celeborn the Wise 1 Elven Farsight 1 Wose Pathfinder 1 Learn from the Past 1 Opt 1 Preordain 1 Arbor Elf 1 Beast Within 1 Cultivate 1 Elvish Mystic 1 Elvish Visionary 1 Farhaven Elf 1 Mirror of Galadriel 1 Lignify 1 Paradise Druid 1 Rampant Growth 1 Reclamation Sage 1 Wood Elves 1 Growth Spiral 1 Arcane Signet 1 Commander's Sphere 1 Lightning Greaves 1 Sol Ring 1 Whispersilk Cloak 1 Ash Barrens 1 Command Tower 1 Field of Ruin 1 Lonely Sandbar 1 Thornwood Falls 1 Tranquil Thicket 1 Woodland Stream 11 Island 15 Forest

Fichas de Conselho Élfico

3 fichas de Ent // Besta

1 ficha de Tesouro // Elfo Guerreiro

4 fichas de Inseto // Elfo Guerreiro

2 fichas de Ave (azul 2/2) // Elfo Guerreiro

Gire o card Ent // Besta Gire o card Tesouro // Elfo Guerreiro

Gire o card Inseto // Elfo Guerreiro Gire o card Ave (azul 2/2) // Elfo Guerreiro

As Hostes de Mordor

Sauron, Senhor dos Anéis, metalizado tradicional Saruman, A Mão Branca, metalizado tradicional Comandante de exibição Sauron, Senhor dos Anéis, metalizado gravado

Sauron, Senhor dos Anéis, e Saruman, A Mão Branca, são cards metalizados tradicionais. O comandante de exibição Sauron, Senhor dos Anéis, foi impresso com o tratamento metalizado em alto-relevo impresso em cartão grosso — ótimo para mostrar seu comandante, mas não é permitido em jogos de sancionados.

1 Sauron, Lord of the Rings 1 Saruman, the White Hand 1 Corsairs of Umbar 1 Monstrosity of the Lake 1 Subjugate the Hobbits 1 Shelob, Dread Weaver 1 Cavern-Hoard Dragon 1 Orcish Siegemaster 1 Rampaging War Mammoth 1 The Balrog of Moria 1 Gríma, Saruman's Footman 1 In the Darkness Bind Them 1 Lidless Gaze 1 Lord of the Nazgûl 1 Moria Scavenger 1 Summons of Saruman 1 Too Greedily, Too Deep 1 Wake the Dragon 1 Relic of Sauron 1 The Black Gate 1 Decree of Pain 1 Languish 1 Living Death 1 Reanimate 1 Blasphemous Act 1 Goblin Dark-Dwellers 1 Inferno Titan 1 Knollspine Dragon 1 Scourge of the Throne 1 Siege-Gang Commander 1 Treasure Nabber 1 Hostage Taker 1 Notion Thief 1 Choked Estuary 1 Desolate Lighthouse 1 Dragonskull Summit 1 Drowned Catacomb 1 Foreboding Ruins 1 Frostboil Snarl 1 Smoldering Marsh 1 Sulfur Falls 1 Sulfurous Springs 1 Sunken Hollow 1 Underground River 1 Treason of Isengard 1 Bitter Downfall 1 Troll of Khazad-dûm 1 Voracious Fell Beast 1 Fiery Inscription 1 Grishnákh, Brash Instigator 1 Arcane Denial 1 Boon of the Wish-Giver 1 Consider 1 Deep Analysis 1 Fact or Fiction 1 Forbidden Alchemy 1 Feed the Swarm 1 Merciless Executioner 1 Revenge of Ravens 1 Anger 1 Faithless Looting 1 The Mouth of Sauron 1 Goblin Cratermaker 1 Guttersnipe 1 Shiny Impetus 1 Thrill of Possibility 1 Extract from Darkness 1 Arcane Signet 1 Basalt Monolith 1 Commander's Sphere 1 Everflowing Chalice 1 Mind Stone 1 Sol Ring 1 Worn Powerstone 1 Command Tower 1 Crumbling Necropolis 1 Evolving Wilds 1 Field of Ruin 1 Path of Ancestry 1 Rogue's Passage 1 Terramorphic Expanse 6 Island 6 Swamp 7 Mountain

Fichas de As Hostes de Mordor

1 ficha de Orc Exército (Uruk-hai) // Orc Exército (Sauron)

1 ficha de Comida (aranha gigante) // Aparição

3 fichas de Goblin // Aparição

2 fichas de Dragão (6/6) // Aparição

3 fichas de Tesouro // Aparição

Gire o card Orc Exército (Uruk-hai) // Orc Exército (Sauron) Gire o card Comida (aranha gigante) // Aparição Gire o card Goblin // Aparição

Gire o card Dragão (6/6) // Aparição Gire o card Tesouro // Aparição

