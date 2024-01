Com uma conspiração assassina tomando Ravnica e suas guildas, cabe a você (e aos melhores da Agência Ravnicana de Investigações Magicológicas) desvendar o mistério antes que seja tarde. Este é Assassinato na Mansão Karlov, que chega às lojas do mundo todo em 9 de fevereiro.

Assassinato na Mansão Karlov — principais informações

Símbolo da expansão de MKM

Símbolo da expansão de MKC Símbolo da expansão de MKC

Símbolo da expansão de SPG Símbolo da expansão de SPG

Assassinato na Mansão Karlov — código da coleção: MKM

Assassinato na Mansão Karlov — código da coleção de Commander: MKC

Convidados Especiais — código da coleção: SPG

Site: Assassinato na Mansão Karlov

Reserve agora

Assassinato na Mansão Karlov está disponível para reserva na sua loja local, on-line na Amazon e em todos os lugares onde são vendidos produtos de Magic.

Eventos de Prévia — Assassinato na Mansão Karlov

Assassinato na Mansão Karlov — episódios 1 a 8 da história : disponíveis já!

: disponíveis já! Episódios 9 e 10 da história : 17 e 18 de janeiro

: 17 e 18 de janeiro Prévias de decks de Commander : 24 de janeiro

: 24 de janeiro Galeria de imagens dos cards e prévias completas : 26 de janeiro

: 26 de janeiro MTG Arena — lançamento : 6 de fevereiro

: 6 de fevereiro Lançamento global da versão de mesa: 9 de fevereiro

Eventos de jogo — Assassinato na Mansão Karlov

RavnicaDetectiveAgency.com — lançamento : 16 de janeiro

: 16 de janeiro Pré-lançamento em sua loja local : 2 a 8 de fevereiro

: 2 a 8 de fevereiro WPN Game Store Open House : de 9 a 11 de fevereiro

: de 9 a 11 de fevereiro Friday Night Magic : de 9 de fevereiro a 29 de março

: de 9 de fevereiro a 29 de março Standard Showdown : de 9 de fevereiro a 4 de abril

: de 9 de fevereiro a 4 de abril Festa de Commander: de 16 a 18 de fevereiro

de 16 a 18 de fevereiro MagicCon: Chicago e Pro Tour Assassinato na Mansão Karlov : de 23 a 25 de fevereiro

: de 23 a 25 de fevereiro Festa de Lançamento de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) : de 23 a 25 de fevereiro

: de 23 a 25 de fevereiro Campeonato em Loja WPN: de 2 a 10 de março

Um quebra-cabeça para jogadores resolverem

Com a empolgante conclusão da história terminando esta semana, os jogadores podem mudar o foco e explorar quebra-cabeças impressos nos produtos e conteúdos de Assassinato na Mansão Karlov. Pacotes de Pré-lançamento, cards e outros contarão com pistas para solucionar quebra-cabeças e descobrir mistérios em RavnicaDetectiveAgency.com.

Deduzir Exigir Respostas

Embora sempre tentemos manter o máximo de transparência sobre o que há nos nossos produtos, deixamos alguns mistérios nos cards para você descobrir por conta própria. Se você (e os jogadores que investigando com você) deduzirem como todos os 13 quebra-cabeças estão conectados, da mesma forma que o mestre investigador Alquist Proft, pode até descobrir que há algo mais escondido por baixo de tudo.

Visão Geral do Produto

Assassinato na Mansão Karlov (MKM) contém 81 comuns, 100 incomuns, 60 raros, 10 terrenos duplos raros e 20 míticos raros. Além disso, há 5 terrenos básicos com três variações de cada um.

Os Boosters de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov também podem incluir um card da Lista, uma coleção de reimpressões da história de Magic. Ao todo, há 40 reimpressões incluídas na Lista para Assassinato na Mansão Karlov. Esses cards podem ser jogados nos formatos Limitados (Draft e Deck Selado) que incluem Assassinato na Mansão Karlov e também em Pioneiro, Moderno, Commander etc., nos quais já são válidos.

Os Boosters de Jogo e Boosters de Colecionador de Assassinato na Mansão Karlov também podem incluir um card de Convidados Especiais (SPG), uma reimpressão temática da história de Magic com ilustração nova. Ao todo, há 10 cards de Convidados Especiais incluídos em Assassinato na Mansão Karlov. Esses cards podem ser jogados nos formatos Limitados (Draft e Deck Selado) que incluem Assassinato na Mansão Karlov e também em Pioneiro, Moderno, Commander etc., nos quais já são válidos. Os Boosters de Jogo têm cards de Convidados Especiais disponíveis em não metalizado, enquanto Boosters de Colecionador têm a versão metalizada tradicional.

Booster Fun de Assassinato na Mansão Karlov

Muitos cards disponíveis em Assassinato na Mansão Karlov podem ser encontrados com tratamentos alternativos de ilustrações, estilos e estética exclusiva. Você pode ter uma visão mais próxima com o tratamento de exibição ampliada, coletar arquivos com o tratamento caso de exibição e celebrar os cidadãos mais conhecidos de Ravnica com o tratamento Cidade de Ravnica — fãs de mistério e das guildas vão se impressionar com os cards mais legais de Assassinato na Mansão Karlov.

Não Faz Sentido (exibição ampliada) Revelar o Culpado (exibição ampliada)

O tratamento de exibição ampliada é exatamente o que parece: uma visão mais aproximada das pistas, da investigação e dos eventos no núcleo da história de Assassinato na Mansão Karlov. Cada card é um destaque da trama, refletindo no que você lerá na história de Assassinato na Mansão Karlov. Há 30 cards ampliados: 11 comuns, 10 incomuns, 8 raros e 1 mítico raro. Eles estão disponíveis em Boosters de Jogo e em Boosters de Colecionador.

Planície (terreno impossível de arte completa) Ilha (terreno impossível de arte completa) Pântano (terreno impossível de arte completa)

Montanha (terreno impossível de arte completa) Floresta (terreno impossível de arte completa)

Ravnica é um plano coberto por sua cidade homônima — uma ecumenópolis. As ruas levam a mais ruas, sempre há outro distrito a visitar e, a cada esquina que você virar, um novo canto onde se esconder. Seu tamanho é de atordoar: uma continuidade aparentemente impossível de prédios e de locais. É isso que os terrenos básicos impossíveis mostram; você pode encontrá-los em Boosters de Jogo e de Colecionador.

Etrata, Fugitiva Mortífera (caso de exibição) Judith, Especialista em Carnificina (caso de exibição)

Achar o perfil de suspeitos e entrevistar testemunhas significa que você está montando o caso das pessoas e cada um tem seu lugar no mistério. O tratamento caso de exibição traz o capricho esqueumorfista de um caso físico aos personagens que você verá em Assassinato na Mansão Karlov. Há 10 incomuns, 17 raros e 14 míticos raros com o tratamento caso de exibição; eles estão disponíveis em Boosters de Jogo e de Colecionador.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Alquist Proft, Investigador Mestre (tinta invisível)

Versões de tinta invisível dos cards de caso têm detalhes marcados “escritos à mão” na pasta. Adicionando detalhes incríveis e surpreendentes, o tratamento tinta invisível pode ser encontrado em seletos cards de caso de exibição e somente em Boosters de Colecionador. E, como são especiais e difíceis de encontrar, eles não são parte dos quebra-cabeças que você encontrará em produtos de Assassinato na Mansão Karlov.

Além disso, você encontrará menos cards de caso de tinta invisível nos Boosters de Colecionador em japonês comparado aos outros idiomas do Booster de Colecionador.

Teysa, Oligarca Opulenta (Cidade de Ravnica)

Ravnica não é só conhecida como uma cidade gigantesca, mas também como uma cidade gigantesca sob a alçada, proteção e presença de guildas, cada uma representando os pares de cores de Magic. As guildas de Ravnica têm líderes, é claro, e para cards de líder de guilda encontrados em Assassinato na Mansão Karlov, queríamos celebrar o status deles com o tratamento Cidade de Ravnica. Afinal, é a cidade deles. Há 4 raros e 3 míticos raros, disponíveis em Boosters de Jogo e de Colecionador.

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Aurélia, A Lei das Alturas (serializado)

E para os fãs mais apaixonados de Ravnica, também estão disponíveis versões serializadas metalizadas de duplo arco-íris desses líderes de guilda com o tratamento Cidade de Ravnica — somente em Boosters de Colecionador. Esses cards serializados são sempre em inglês, mas podem estar em Boosters de Colecionador de qualquer idioma e são mecanicamente idênticos às suas versões não serializadas. Há 250 cópias serializadas de cada um dos 7 cards Cidade de Ravnica.

Labirinto de Sebes (sem borda) Kellan, Prodígio Curioso (sem borda) Kaya, Justiça dos Espíritos (sem borda)

De beleza atemporal, o tratamento sem borda retorna em Assassinato na Mansão Karlov. Aqui, você pode encontrá-los em todos os 10 terrenos duplos raros, no card raro Kellan, Prodígio Curioso, e no card mítico raro de planeswalker Kaya, Justiça dos Espíritos. Eles podem ser encontrados em Boosters de Jogo e de Colecionador.

Mostrar e Contar (Convidados Especiais) Taxa de Monólogo (A Lista)

Como em As Cavernas Perdidas de Ixalan, os cards da história de Magic estão de volta. É possível encontrar um card de Convidados Especiais ou da Lista em vez de um card comum nos Booster de Jogo. Esses cards dão mais variedade às experiências de Limitado de Assassinato na Mansão Karlov, mas não adicionam cards novos ao formato Padrão. (Você sempre pode jogar cards de Convidados Especiais e da Lista em qualquer formato que já sejam válidos, como Pioneiro, Moderno ou Commander.)

Cards da Lista são reimpressões que contam com ilustrações e tratamentos que já existem (com a adição de um pequeno símbolo de Planeswalker no canto inferior esquerdo do card), mas cards Convidados Especiais são repensados no estilo e na estética da coleção — ecoando as guildas e os cidadãos de Ravnica com novas ilustrações sem borda. Cards Convidados Especiais e da Lista podem aparecer em Boosters de Jogo não metalizados, enquanto somente Convidados Especiais podem aparecer em metalizado tradicional em Boosters de Colecionador.

(Observe que, devido a um problema de impressão, os cards Convidados Especiais aparecerão em inglês nas versões francesa, alemã, italiana, espanhola e portuguesa dos Boosters de Jogo.)

Boosters de Jogo

Seu navegador não suporta a tag de vídeo.

Expositor de Booster de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov

Cada Booster de Jogo contém 14 cards de Magic: The Gathering e 1 card de ficha/anúncio, card de auxílio destacável ou card de arte. (Há 49 cards de arte completa, com um card de arte regular em 30% dos boosters e um card de arte com assinatura carimbada em 5%.)

Muitos cards, cards de arte e outros elementos do Booster de Jogo contêm pistas para os 13 quebra-cabeças dos produtos de Assassinato na Mansão Karlov. Visite RavnicaDetectiveAgency.com para saber mais!

Observe que o encarte de arquétipos de draft encontrado nos expositores de Booster de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov foi atualizado para ter maior clareza, com a versão mais recente exibida aqui:

Cada Booster de Jogo inclui uma combinação dos seguintes:

6-7 cards comuns Apenas 6 aparecerão quando um card da Lista ou de Convidados Especiais estiver incluído. Pode incluir cards comuns de exibição ampliada.

3 cards incomuns Pode incluir cards incomuns de exibição ampliada ou de caso de exibição.

1 card raro ou mítico raro Cada card neste espaço será um dos 60 raros ou 20 míticos raros na coleção. Os 10 terrenos duplos raros não são encontrados neste espaço, e sim no espaço de curinga e curinga metalizado tradicional. O card desse espaço pode ter os tratamentos exibição ampliada, caso de exibição, Cidade de Ravnica ou sem borda.

1 curinga pode ser de qualquer raridade 1 em 6 Boosters de Jogo terão 1 dos 10 terrenos duplos raros nesse espaço. Esse será um dos 10 terrenos duplos raros regulares 14,58% das vezes ou sem borda 2,08% das vezes. Além dos terrenos duplos raros e comuns, incomuns, raros e míticos raros regulares, esse espaço pode incluir um card com os tratamentos exibição ampliada, caso de exibição, sem borda ou Cidade de Ravnica.

1 card de terreno básico Há 15 terrenos básicos (três de cada cor) em Boosters de Jogo. Os 10 terrenos básicos regulares aparecem em dois terços dos Boosters de Jogo (53,33% não metalizados; 13,33% metalizados tradicionais). Um terreno básico impossível de arte completa aparece em um terço dos Boosters de Jogo (26,66% não metalizados; 6,33% metalizados). Ao todo, o terreno básico aparece em metalizado tradicional 20% das vezes.

1 metalizado tradicional de qualquer raridade Além dos cards comuns, incomuns, raros e míticos raros regulares, pode ser um card raro ou mítico raro com tratamento exibição ampliada, caso de exibição, Cidade de Ravnica ou sem borda, ou um terreno duplo raro sem borda.

1 card de arte, um card de arte com assinatura, card de ficha/anúncio ou card destacável de ajuda Um card de ficha/anúncio aparece em 55% dos Boosters de Jogo. O card destacável de ajuda aparece em 10% dos Boosters de Jogo. Inclui marcadores destacáveis para “caso solucionado” e “suspeito”, entre outros. Um card de arte aparece em 35% dos Boosters de Jogo. 1 em 7 cards de arte conta com um carimbo de Planeswalker dourado ou assinatura dourada de artista.

1 em 8 Boosters de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov (12,5%) conta com um card de Convidados Especiais ou da Lista, em vez do sétimo card comum. Há 10 cards de Convidados Especiais ao todo; você encontrará um substituindo um card comum em 1,56% dos Boosters de Jogo. Cards sem borda de Convidados Especiais também estão disponíveis em metalizado tradicional e só podem ser encontrados em Boosters de Colecionador. A Lista tem 30 reimpressões de cards comuns e incomuns substituindo um card comum de Assassinato na Mansão Karlov em 9,38% das vezes e 10 reimpressões de cards raros e míticos raros substituindo um card comum de Assassinato na Mansão Karlov 1,56% das vezes.



Observação: há alguns cards específicos que têm tanto a versão caso de exibição quanto a Cidade de Ravnica. Para esses cards, você pode obter cada uma das versões alternativas na mesma frequência que a outra e, no total, na mesma frequência que outros cards Booster Fun que têm só uma variante.

Boosters de Colecionador

Expositor de Boosters de Colecionador — Assassinato na Mansão Karlov

Um caso de alta importância cai em sua mesa. Cabe a você pegar os cards mais notórios da cidade. Ainda bem que um detetive particular como você sabe onde procurar: Boosters de Colecionador. Nesta linha, você encontrará tratamentos exclusivos do Booster de Colecionador e 10 a 12 cards metalizados tradicionais em cada booster — a solução do caso necessária para adicionar esses cards incríveis à sua coleção.

Expositores de Boosters de Colecionador de Assassinato na Mansão Karlov contêm 12 Boosters de Colecionador de Assassinato na Mansão Karlov. Cada Booster de Colecionador contém o seguinte:

4 cards comuns metalizados tradicionais

3 cards incomuns metalizados tradicionais

1 terreno básico impossível de arte completa — um de cada dos cinco tipos de terreno básico

1 card comum ou incomum não metalizado de exibição ampliada ou de caso de exibição Um card incomum de Booster Fun (20 incomuns ao todo) aparece em 37,7% das vezes, com os 62,3% restantes sendo um card comum (11 comuns ao todo).

1 card comum ou incomum metalizado tradicional de exibição ampliada ou de caso de exibição. Um card incomum de Booster Fun (20 incomuns ao todo) aparece em 37,7% das vezes com os 62,3% restantes sendo um card comum (11 comuns ao todo).

1 raro ou mítico raro metalizado tradicional Pode ser: Um raro metalizado tradicional (75%) Um terreno duplo metalizado tradicional (12,5%; 10 ao todo) Um mítico raro metalizado tradicional (12,5%)

1 card raro ou mítico raro de arte ampliada não metalizado Há 29 cards raros de arte ampliada não metalizados (93,55%) e 4 míticos raros de arte ampliada (6,45%). Os raros e míticos raros encontrados neste espaço são cards que não têm outra versão de estilo alternativo de Booster Fun na coleção. Assim como Sagas em coleções anteriores, os 5 Casos raros também são excluídos do recebimento de um tratamento de arte ampliada.

1 card raro ou mítico raro de arte ampliada metalizado tradicional ou não metalizado dos decks de Commander de Assassinato na Mansão Karlov. Há quatro novos decks de Commander como parte do lançamento de Assassinato na Mansão Karlov, cada um com 2 novos cards míticos raros. Além de ter 2 cards míticos raros metalizados tradicionais em cada deck de Commander, os Boosters de Colecionador podem ter 1 dos 8 cards míticos raros nesse espaço em não metalizado (8,93%) ou em metalizado tradicional (8,5%). Os decks de Commander têm novos cards raros também. Incluímos eles em Boosters de Colecionador na versão não metalizada com o tratamento de arte ampliada. Há 35 raros de arte ampliada não metalizados (78,11%) e 1 raro de arte ampliada não metalizado que aparece em quatro variações (4,46%), para um total de 36 raros mecanicamente únicos que podem aparecer neste espaço.

1 raro ou mítico raro de Booster Fun não metalizado — pode ter tratamento de exibição ampliada, caso de exibição, Cidade de Ravnica ou sem borda, ou pode ser um terreno duplo raro sem borda. Aqui estão as contagens dos cards e a probabilidade de obter cada tipo de card, observando que este espaço só pode ter cards não metalizados: 8 raros (18,18%) e 1 mítico raro (1,14%) com o tratamento exibição ampliada 4 raros (4,55%) e 3 míticos raros (1,7%) com o tratamento Cidade de Ravnica 13 raros (29,54%) e 11 míticos raros (12,5%) com o tratamento caso de exibição Há 4 raros (4,55%) e 3 míticos raros (1,7%) adicionais com o tratamento caso de exibição que aparece com metade da frequência que outros cards raros e míticos raros, já que possuem outras variantes. 11 raros (25%) e 1 mítico raro (1,14%) com o tratamento sem borda

1 card raro ou mítico raro de Booster Fun metalizado tradicional — pode ser um card serializado Cidade de Ravnica, um card mítico raro de caso de exibição com tinta invisível, um card raro ou mítico raro de arte ampliada, um card com tratamento exibição ampliada, caso de exibição, Cidade de Ravnica ou sem borda, ou um terreno duplo raro sem borda. Aqui estão as contagens de cards e a probabilidade de obter cada tipo de card: 4 raros e 3 míticos raros com o tratamento Cidade de Ravnica duplo arco-íris serializado Há 250 cópias de cada card raro e mítico raro serializado, totalizando 1.750 cards serializados em Boosters de Colecionador. Cards serializados com o tratamento da Cidade de Ravnica são encontrados somente em Boosters de Colecionador. Eles são encontrados em menos de 1% dos Boosters de Colecionador, que representa uma frequência baixa o suficiente para não causar impacto nas taxas de aparição de outros tratamentos. Os cards com número de série sempre estão em inglês, mas podem estar em Boosters de Colecionador de qualquer idioma. Eles são mecanicamente idênticos às suas versões sem número de série. 14 cards míticos raros caso de exibição com tinta invisível (8,4%) Os cards com tinta invisível só são encontrados em Boosters de Colecionador. Eles sempre estão em inglês, mas podem estar em Boosters de Colecionador de qualquer idioma. Boosters de Colecionador em japonês têm menos frequência de cards com tinta invisível comparados a outros idiomas (aproximadamente 7,8%). As outras variantes de Booster Fun são inseridas em taxas um pouco maiores do que as listadas a seguir para compensar a diferença. 8 raros metalizados tradicionais (9,5%) e 1 mítico raro metalizado tradicional (0,6%) com o tratamento exibição ampliada 4 raros metalizados tradicionais (2,4%) e 3 míticos raros (0,9%) com o tratamento Cidade de Ravnica 13 raros metalizados tradicionais (15,4%) e 11 míticos raros metalizados tradicionais (6,5%) com o tratamento caso de exibição Há 4 raros metalizados tradicionais (2,4%) e 3 míticos raros metalizados tradicionais (0,9%) adicionais com o tratamento caso de exibição que aparece com metade da frequência que outros cards raros e míticos raros, já que possuem outras variantes. 11 raros metalizados tradicionais (13,1%) e 1 mítico raro (0,6%) com o tratamento sem borda 10 cards metalizados tradicionais de Convidados Especiais (3%) 29 raros metalizados tradicionais (33,3%) e 4 míticos raros metalizados tradicionais (3%) com arte ampliada Estas são as mesmas seleções de cards do espaço de card raro ou mítico raro de arte ampliada em não metalizado listadas anteriormente.

1 ficha dupla-face metalizada tradicional

Observação: há alguns cards específicos que têm tanto a versão caso de exibição quanto a Cidade de Ravnica. Para esses cards, você pode obter cada uma das versões alternativas na mesma frequência que a outra e, no total, na mesma frequência que outros cards Booster Fun que têm só uma variante.

Pacote

Pacote — Assassinato na Mansão Karlov

Perfeito para começar ou montar sua coleção de Magic, o Pacote de Assassinato na Mansão Karlov mudou em comparação aos Pacotes recentes (como o Pacote de As Cavernas Perdidas de Ixalan). Agora você encontra 9 boosters ao todo (Boosters de Jogo para Assassinato na Mansão Karlov), mais que os 8 de antes. Com amigos trazendo seus próprios boosters, são Boosters de Jogo suficientes de Assassinato na Mansão Karlov para participar de três drafts diferentes, ou de um jogo de Deck Selado e de um de Draft. (Confira com sua loja local como participar de eventos em loja de Assassinato na Mansão Karlov.)

Além disso, como mencionado em outro lugar (e uma dica para os investigadores por aí), o Pacote de Assassinato na Mansão Karlov é um produto que também tem pistas para um dos 13 quebra-cabeças do evento em RavnicaDetectiveAgency.com. Veja todos os conteúdos, como o dado Spindown, para ver o que você pode descobrir!

Cada Pacote de Assassinato na Mansão Karlov contém o seguinte:

9 Boosters de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov

1 card metalizado tradicional com arte alternativa exclusiva ao Pacote

15 terrenos básicos metalizados tradicionais (cinco com arte completa)

15 terrenos básicos não metalizados (cinco com arte completa)

1 marcador de vida Spindown grande

1 caixa para guardar cards

Ferox da Danação dos Machados (Promo de Pacote)

Marcador de pontos de vida Spindown do Pacote de Assassinato na Mansão Karlov

Pacote de Pré-lançamento

Pacote de Pré-lançamento — Assassinato na Mansão Karlov

O Pré-lançamento de Assassinato na Mansão Karlov é sua primeira oportunidade de obter os cards mais recentes de Magic: The Gathering e explorar o que a coleção tem a oferecer — e inclui dicas tentadores para um dos 13 quebra-cabeças no evento RavnicaDetectiveAgency.com.

Cada Pacote de Pré-lançamento de Assassinato na Mansão Karlov contém o seguinte:

6 Boosters de Jogo de Assassinato na Mansão Karlov

1 card promocional raro ou mítico raro com carimbo do ano metalizado tradicional de Assassinato na Mansão Karlov

1 de 3 novos cards míticos raros metalizados tradicionais exclusivos a Pacotes de Pré-lançamento Este card promocional mítico raro adicional é válido em jogos no Padrão, mas não no Pré-lançamento como parte de seu deck selado. Eles também são cards que os investigadores vão querer olhar de perto.

1 cartão com código para Magic: The Gathering Arena (apenas disponível em regiões selecionadas)

1 caixa de deck

1 dado Spindown

Melek, Pesquisador Reforjado (exclusivo do Pacote de Pré-lançamento) Tomik, Portador da Lei (exclusivo do Pacote de Pré-lançamento) Voja, Mandíbulas do Conclave (exclusivo do Pacote de Pré-lançamento)

Decks de Commander

Deadly Disguise (vermelho, verde e branco)

Kaust, Olhos da Clareira (metalizado tradicional) Kaust, Olhos da Clareira (comandante de exibição metalizado gravado)

Revenant Recon (azul e preto)

Mirko, Teórico Obcecado (metalizado tradicional) Mirko, Teórico Obcecado (comandante de exibição metalizado gravado)

Deep Clue Sea (verde, branco e azul)

Morska, Investigadora Submarina (metalizado tradicional) Morska, Investigadora Submarina (comandante de exibição metalizado gravado)

Blame Game (vermelho e branco)

Nelly Borca, Acusadora Impulsiva (metalizado tradicional) Nelly Borca, Acusadora Impulsiva (comandante de exibição metalizado gravado)

No Commander, quatro jogadores se reúnem para mostrar toda sua força e estratégia, sendo que, no final, apenas um será o vencedor. Cada deck de Commander com 100 cards pronto para jogo de Assassinato na Mansão Karlov permite que os fãs de Commander — e de Magic — peguem um deck e comecem a jogar imediatamente. E como outros produtos de Assassinato na Mansão Karlov, esses decks de Commander incluem pistas para um dos 13 quebra-cabeças no evento RavnicaDetectiveAgency.com!

Há 45 cards inéditos em Magic nos quatro decks de Commander, incluindo 1 card que aparece em quatro variações (uma em cada deck).

Este é o conteúdo de cada deck:

1 deck pronto para jogar de cards de Magic com o seguinte: 2 cards de criaturas lendárias metalizadas tradicionais inéditas em Magic que servem como comandantes do deck 98 cards não metalizados 10 cards inéditos em Magic 88 reimpressões e cards de Assassinato na Mansão Karlov, incluindo diversos tipos de terreno básico

1 pacote de amostra de Booster de Colecionador com dois cards que contém o seguinte: 1 card raro ou mítico raro de Booster Fun metalizado tradicional ou não metalizado Pode ser um card com tratamento exibição ampliada, caso de exibição, Cidade de Ravnica, sem borda ou arte ampliada. 1 card comum ou incomum metalizado tradicional com tratamento caso de exibição ou exibição ampliada

1 comandante de exibição metalizado gravado (uma cópia grossa em cartolina do card de comandante com metalizado gravado na borda e na arte do card; não válido em jogos sancionados de Commander)

10 fichas de dois lados

1 caixa para deck (comporta até 100 cards com protetores)

1 marcador de pontos de vida

1 folheto de estratégias

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

Símbolo da expansão de CLU

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) Código da coleção: CLU

Ravnica: Clue Edition

Ravnica: Cluedo Edition

Um mistério de assassinato clássico reimaginado — nesta versão única inspirada em Clue de Magic: The Gathering, há duas maneiras de vencer: resolver o mistério antes do seu rival ou ser o último detetive em jogo.

— nesta versão única inspirada em Clue de Magic: The Gathering, há duas maneiras de vencer: resolver o mistério antes do seu rival ou ser o último detetive em jogo. Jogue Magic com um estilo matador — o líder de guilda Boddy está morto em sua mansão e cabe a você descobrir como ele veio a óbito; reúna evidências ao causar dano de combate e siga as pistas para desvendar o caso.

— o líder de guilda Boddy está morto em sua mansão e cabe a você descobrir como ele veio a óbito; reúna evidências ao causar dano de combate e siga as pistas para desvendar o caso. Basta embaralhar e jogar — pegue 2 boosters, embaralhe-os juntos e comece a investigar; com 8 boosters prontos para jogar (cada um com 1 card raro novo), Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) é perfeito para 3 a 4 jogadores, mas também funciona com 2.

— pegue 2 boosters, embaralhe-os juntos e comece a investigar; com 8 boosters prontos para jogar (cada um com 1 card raro novo), Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) é perfeito para 3 a 4 jogadores, mas também funciona com 2. Cards sem borda com personagens clássicos de Clue — compre dos 21 cards de indício para descobrir quem é o assassino, a arma do assassinato e a cena do crime; cada card de indício também é um card jogável de Magic, com 6 personagens do Clue clássico repaginados para o cenário de Ravnica como criaturas lendárias.

— compre dos 21 cards de indício para descobrir quem é o assassino, a arma do assassinato e a cena do crime; cada card de indício também é um card jogável de Magic, com 6 personagens do Clue clássico repaginados para o cenário de Ravnica como criaturas lendárias. Jogue sem parar — os elementos de Clue desta caixa podem adicionar mistério a qualquer jogo de Magic de 2 a 5 jogadores; jogue com seus próprios decks e embaralhe os cards de Indício de novo para ter um novo caso a desvendar!

Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) contém o seguinte:

8 boosters prontos para jogo de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition)

1 booster de Clue com 21 cards de Indício

1 card especial de terreno de choque metalizado tradicional

4 telas escondidas de informações

1 bloco de notas de evidências

1 envelope para arquivos do caso

1 caixa reforçada para cards

Steam Vents (card especial)

Os 21 cards de Indício também são cards de Magic jogáveis exclusivos de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) e incluem:

6 cards de criaturas lendárias sem borda que representam suspeitos de homicídio

5 cards de Artefato que representam as possíveis armas do assassino

10 cards de terreno que representam os locais que podem ser a cena do crime

Senator Peacock Dining Room Lead Pipe

Os boosters de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) vêm com dez temas, cada um com duas variações, representando as dez guildas de Ravnica:

Senado Azorius

Sindicato Orzhov

Casa Dimir

Liga Izzet

Culto de Rakdos

Enxame Golgari

Clãs Gruul

Legião Boros

Conclave Selesnya

Conluio Simic

Cada booster de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) contém o seguinte:

1 card temático de guilda de Ravnica

20 cards não metalizados de Magic, incluindo todos os terrenos necessários para jogar Isso inclui o seguinte: 1 card raro inédito em Magic (do total de 20 cards) 1 card raro ou mítico raro reimpresso que regressa a Magic 1 card incomum inédito em Magic (do total de 10 cards) 12 cards comuns e incomuns reimpressos que regressam 5 terrenos básicos que combinam com a guilda



Lavinia, Foil to Conspiracy (card raro inédito em Magic) Undercover Butler (card incomum inédito em Magic)

Cards raros e incomuns inéditos em Magic, cards e terrenos básicos que regressam encontrados em boosters de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) e as 6 criaturas lendárias e 10 terrenos no booster de Clue não podem ser encontrados em produtos de Assassinato na Mansão Karlov (incluindo Boosters de Jogo e Boosters de Colecionador). Traremos o detalhamento completo dos conteúdos de Ravnica: Clue Edition (Ravnica: Cluedo Edition) em breve.

Desvende o mistério, colete as pistas e resolva o caso de Assassinato na Mansão Karlov, com lançamento mundial em 9 de fevereiro e disponível em pré-venda agora mesmo em sua loja local, on-line na Amazon e em demais lugares que vendem produtos de Magic.