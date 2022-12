Wizards of the Coast

Decadência brilhante. Investigadores durões. Executores musculosos e cinco famílias poderosas que controlam a cidade: Ruas de Nova Capenna chega às prateleiras em 29 de abril, com o começo dos eventos de Pré-lançamento na sua loja de jogos local em 22 de abril e os lançamentos do MTG Arena e Magic Online em 28 de abril.

Entrando no caso agora? Para detalhes da nova coleção, confira esses artigos sobre tudo que você precisa saber sobre Ruas de Nova Capenna:

A Lista geralmente consiste de 300 cards vindos de toda a história de Magic. Eles aparecem cerca de 25% do tempo no último espaço de card nos boosters da coleção. A cada nova coleção, uma porção desses cards é substituída por cards que combinam mais com os temas e mecânicas da nova coleção.

Mas dessa vez, as coisas vão ser um pouco diferentes — talvez até... estranhas. Agora, a Lista inclui versões de cards de Magic temáticas de Secret Lair x Stranger Things. Esses cards exibem artes diferentes do Secret Lair, mas os cards são mecanicamente idênticos e contam como o mesmo card encontrado no Secret Lair na construção de decks — você pode usar quatro na maioria dos casos, ou apenas um se estiver jogando Commander. (A arte nos cards do Secret Lair continua única desse produto.)

Além disso, para acomodar os cards de Secret Lair x Stranger Things, a Lista para Ruas de Nova Capenna tem menos cards — 67 no total. Desses, 58 são da história de Magic que complementam os temas narrativos e mecânicos da coleção.

A distribuição geral dos cards da Lista em boosters da coleção continua inalterada: eles aparecem no espaço final de card de boosters da coleção cerca de 25% das vezes. Em média, um em oito boosters da coleção podem ter um card temático de Magic de Secret Lair x Stranger Things!

Mas a Lista está ainda mais animada dessa vez. Sempre buscamos novas formas de melhorar os boosters da coleção, então entre esses cards novos da história de Magic está um Rafiq dos Muitos não metalizado com uma arte inédita e o tratamento de era de ouro de Ruas de Nova Capenna!

Observe que os cards que aparecem na Lista não se tornados válidos no Padrão se já não eram válidos antes; os cards mantêm sua validade usual para jogo nos vários formatos de Magic.

Vamos dar uma olhada nas versões anteriores da Lista:

Abaixo você encontrará listas dos cards que foram adicionados à Lista e daqueles que foram removidos para dar espaço às novas inclusões. Você também encontrará uma Lista completa dos cards que atualmente formam a Lista.

(Observação: as imagens exibidas podem não corresponder às versões encontradas na Lista. Veja o identificador de coleção na coluna da direita para a versão incluída na Lista.)

Cards adicionados à Lista. Nome do card Coleção Arvinox, the Mind Flail SLX Bjorna, Nightfall Alchemist SLX Cecily, Haunted Mage SLX Elmar, Ulvenwald Informant SLX Hargilde, Kindly Runechanter SLX Othelm, Sigardian Outcast SLX Sophina, Spearsage Deserter SLX Wernog, Rider's Chaplain SLX Havengul Laboratory SLX Havengul Mystery SLX Admiral Beckett Brass XLN Asmoranomardicadaistinaculdacar MH2 Crosis, the Purger C17 Elspeth, Undaunted Hero THB Krenko, Tin Street Kingpin WAR Ob Nixilis, the Fallen IMA Outlaws' Merriment ELD Remorseless Punishment OGW Runed Halo M21 Treasury Thrull C15 Urabrask the Hidden IMA Vivien Reid M19 Wasitora, Nekoru Queen C17 Zacama, Primal Calamity RIX Rafiq of the Many SNC/ALA

Cards removidos da Lista Nome do card Coleção Always Watching SOI Arcades, the Strategist M19 Daxos the Returned C15 Demonic Tutor UMA Dragonlord Dromoka DTK Entreat the Dead C18 General Kudro of Drannith IKO Grenzo, Dungeon Warden A25 Korvold, Fae-Cursed King ELD Olivia, Mobilized for War SOI Spell Swindle XLN Stonehewer Giant 2XM Sun Titan E01 Teferi, Hero of Dominaria DOM Yisan, the Wanderer Bard M15