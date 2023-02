Wizards of the Coast

2023 é o primeiro ano completo do Jogo Premier no MTG Arena atualizado! Quando estabelecemos o sistema atualizado do Jogo Premier no ano passado, esperávamos dar a todos os jogadores de Magic uma chance de jogador Magic no mais alto nível e oferecer aos jogadores de MTG Arena um lugar nos maiores palcos de Magic. Até agora, estamos animados e inspirados pelo Jogo Premier de MTG Arena. Continuaremos trabalhando para alcançar esses objetivos, enquanto aumentamos nossos possíveis caminhos de competições.

Resumo do Jogo Premier no MTG Arena em 2022

Em abril do ano passado, anunciamos o Jogo Premier no MTG Arena, que trouxe novos eventos chamados Qualifier Play-Ins e Arena Championships (junto aos já existentes Fins de semana de Eliminatórias e Arena Opens) para um caminho que funciona assim:

Ao longo de 2022, fizemos nove Qualifier Play-Ins Melhores de Um (Bo1) e oito Melhores de Três (Bo3) (um de cada por mês, a partir de maio, e um Play-in extra de Bo1). Tivemos doze Fins de semana de Eliminatórias, um em cada mês, e organizamos o primeiro Arena Championship em setembro, que teve um total de US$ 200 mil em premiação.

Para complementar o caminho de Jogo Premier, também realizamos Arena Opens ao longo de todo o ano de 2022, em que os jogadores ganhavam convites para Fins de semana de Eliminatórias e recebiam mais de US$ 2 milhões em premiação!

Jogo Premier no MTG Arena em 2023

Assim chegamos ao Jogo Premier no MTG Arena em 2023, quando queremos continuar tendo Qualifier Play-Ins e Fins de semana de Eliminatórias todo mês, além de Arena Championships com 32 jogadores (cada torneio com US$ 200.000 em prêmios). Além disso, planejamos mais dez Arena Opens. Todos os Arena Opens serão nos formatos Limitado. Qualifier Play-Ins e Fins de semana de Eliminatórias continuam em uma mistura de formatos Construído e Limitado.

Qualifier Play-Ins

Qualifier Play-Ins Bo1 e Bo3 são as melhores formas de entrar no Jogo Premier para jogadores que querem saltar a classificação mensal, e eles continuarão sendo compostos por uma mistura de eventos de Construído e Limitado. Vença um desses eventos para ganhar uma ficha dos Fins de semana de Eliminatórias, que dá uma entrada no Fim de Semana de Eliminatórias daquele mês.

Confira abaixo o calendário dos Play-Ins para os próximos três meses (Bo1 // Bo3):

18 de fevereiro // 24 de fevereiro: Phyrexia: Tudo será Um - Limitado

4 de março // 10 de março: Padrão

1º de abril // 7 de abril: Explorador

Continuaremos com os Play-ins ao longo de todo o ano! Fique de olho para mais datas e informação.

Fins de semana de Eliminatórias

Logo após os Play-Ins e disputados nos mesmos formatos, os Fins de semana de Eliminatórias mensais reúnem jogadores de Magic classificados pelo ranking, pelos Arena Open e pelos Qualifier Play-Ins para um evento que dura um fim de semana.

25 e 26 de fevereiro: Phyrexia: Tudo será Um - Limitado

11 e 12 de março: Padrão

8 e 9 de abril: Explorador

Complete a sequência de vitórias no Primeiro Dia do Fim de semana de Eliminatórias para competir no Segundo Dia, em que o prêmio máximo é uma vaga no Arena Championship correspondente! Assim como no ano passado, se não preenchermos as 32 vagas do Arena Championship desta forma, os jogadores com mais vitórias no Segundo Dia do Fim de semana de Eliminatórias ficarão com as vagas restantes. Confira o placar de líderes anterior.

Cada Fim de semana de Eliminatórias leva a um Arena Championship:

Fins de semana de Eliminatórias de setembro a dezembro de 2022 => Arena Championship 2

Fins de semana de Eliminatórias de janeiro a abril de 2023 => Arena Championship 3

Fins de semana de Eliminatórias de maio a agosto de 2023 => Arena Championship 4

Arena Championships

Esse é o auge da competição no MTG Arena. Ao longo de 2023, teremos três Arena Championships, com 32 jogadores cada um. Os jogadores competirão por uma premiação totalizando US$ 200 mil, e o campeão e o vice-campeão de um Arena Championship conquistam vaga para o Campeonato Mundial de Magic.

Calendário dos próximos Arena Championships:

Arena Championship 2: 18 e 19 de março

Arena Championship 3: Maio (a confirmar)

Arena Championship 4: Setembro/outubro (a confirmar)

Arena Opens

Ao longo de 2023, todos os Arena Opens serão eventos de Limitado (Bo1 e Bo3 Selado no Dia 1 e um draft de duas partes no Dia 2). Os Arena Opens são o topo das competições abertas no MTG Arena — apareça, inscreva-se e conjure suas mágicas para competir pelo prêmio máximo de US$ 2.000. Em 2022, distribuímos prêmios para mais de 1.000 jogadores, em um total de mais de US$ 2 milhões!

Além disso, quem ganhar prêmios em dinheiro durante o Dia 2 de um Arena Open receberá uma entrada para o Fim de semana de Eliminatórias seguinte. Teremos dez Arena Opens ao longo de 2023 para nossos jogadores, e o calendário dos próximos meses é o seguinte:

3 e 4 de março

1 e 2 de abril

29 e 30 de abril

Então, por enquanto, é isso! Resumindo, nós continuamos construindo e ampliando o sistema de Jogo Premier no MTG Arena, e estamos celebrando nosso primeiro ano completo com esse caminho de competições atualizado. Para ter acesso às últimas informações, siga-nos aqui no DailyMTG ou em nossas redes sociais oficiais. Esperamos vê-los em breve para mais Magic rápido e digital.

Saiba mais sobre a parte de jogo de mesa do Jogo Premier.

Veja mais termos e condições para Arena Opens e Jogo Premier.