Boas-vindas a Ruas de Nova Capenna, onde os negócios ficam em família. Você já viu os cards, você já leu as histórias, e a partir da próxima semana, você poderá entrar em ação quando todo o glamour e o brilho chegarem ao MTG Arena.

Mecânicas

Todos sabemos que tudo é possível se você está com as pessoas corretas, e acontece que nós conhecemos um cara com todos os contatos certos. Dizem por aí que se você quer saber como as cinco famílias realmente funcionam, Matt Tabak é quem melhor pode explicar. Mas se você está procurando mais informações sobre o que são e como funcionam essas mecânicas no MTG Arena, você veio ao lugar certo.

Sucesso é mais do que apenas conhecer a área, é estudar a área. E em um plano tão sensacional quanto Nova Capenna, você deve esperar um certo talento adicional com as habilidades de cada uma das cinco famílias. Por exemplo, quando conjurar um card dos Mediadores que concede um marcador de escudo, você saberá com que família está lidando.

Refúgio

Uma mecânica antiga, mas nova no MTG Arena, refúgio usará a janela do navegador como outras habilidades que fazem você olhar ou procurar por cards no seu grimório. O card que você escolher será exilado e aparecerá "escondido” abaixo do card que desencadeou a habilidade.

Marcadores de "Limiar"

Ninguém em Nova Capenna trabalha sozinho, então é uma boa ideia saber quem está ao seu lado. Adicionamos um novo distintivo de "limiar” para facilitar o acompanhamento dos cards que se preocupam com outros cards. Por exemplo, se você é um crocodilo do esgoto que quer saber se há cinco ou mais valores de mana entre os cards do seu cemitério, bem... provavelmente é melhor não deixar um crocodilo do esgoto esperando enquanto você observa, por isso deixamos a informação mais fácil de ser obtida. Esses distintivos mostram o valor atual e o valor de limiar e têm uma moldura dinâmica que se ilumina gradativamente de acordo com o valor atual e será completamente acessa quando o limiar for atingido ou excedido.

Nós usaremos este distintivo em cards antigos com outros tipos de mecânicas de limiar, não apenas em crocodilo do esgoto e seus amigos afins. Alguns exemplos que vêm à mente incluem devoção ou cards com um marcado de grupo.

Interações de virar automaticamente

Outra coisa que gostaríamos de anunciar é como virar automaticamente interage com as fichas de Tesouro. Como regra, virar automaticamente sacrificará uma ficha de Tesouro por mana, para pagar um custo de habilidade, caso haja um benefício extra por fazer isso. Um exemplo é a habilidade ativada de Paradigma da Modernidade. Se sacrificar uma ficha de Tesouro fará com que exatas três cores de mana sejam gastas (e, portanto, Paradigma da Modernidade receberá um marcador +1/+1 em vez de +1/+1 até o fim do turno), é isso que virar automaticamente fará.

Como sempre, você pode virar manualmente seu mana caso não goste do recurso de virar automaticamente, e também se quiser renunciar o marcador +1/+1 e salvar sua ficha de Tesouro.

Mais formas de comprar boosters

Para Ruas de Nova Capenna, estamos expandindo as formas de compra de boosters na Loja. Além de usar gemas, como você já podia fazer antes, você também poderá usar ouro para comprar tanto boosters da Loja de Ruas de Nova Capenna quando boosters míticos.

Além disso, implementaremos esta novidades para todas as coleções em breve!

Ruas de Nova CapennaBoosters da Loja

1 booster: 200 gemas ou 1.000 ouros

3 boosters: 600 gemas ou 3.000 ouros

6 boosters: 1.200 gemas ou 6.000 ouros

15 boosters: 3.000 gemas ou 15.000 ouros

45 boosters: 9.000 gemas ou 45.000 ouros

90 boosters: 18.000 gemas ou 90.000 ouros

Ruas de Nova CapennaBoosters Míticos

1 boosters mítico: 260 gemas ou 1.300 ouros

10 boosters míticos: 2.600 gemas ou 13.000 ouros

... e mais!

É claro que Ruas de Nova Capenna vai além dos cards e mecânicas; sempre há as maneiras de jogá-los! Nós teremos Selado, Draft e os novos Pacotes de Jump In!,incluindo nossos primeiros pacotes de três cores, um para cada família. Você encontrará tudo que espera ver em um lançamento de coleção do Padrão, e algumas novas opções, como boosters míticos, disponíveis na loja.

Falando nisso... já contamos que haverá um novo formato de jogo?

Apresentando: Explorador

Coisas Importantes

Explorador é um formato Construído, sem rotação, “fiel ao jogo de mesa” e que usa todos os cards válidos em Pioneiro disponíveis no MTG Arena. Vá até o nosso portal de formatos para mais informações sobre Pioneiro.

Ele terá as mesmas filas de jogos e eventos de Construído disponíveis para o Padrão.

A lista de banidos será a mesma de Pioneiro, mas podemos precisar gerenciá-lo separadamente (mais sobre isso abaixo).

Estará disponível no MTG Arena para a construção de decks com a atualização disponível hoje, 21 de abril.

Abrindo o caminho para Pioneiro

Agora é oficial! A partir de Ruas de Nova Capenna, nosso formato sem rotação e “fiel ao jogo de mesa”, que estamos chamando de Explorador, estará disponível no MTG Arena. Aqueles que jogaram nos eventos de Magic Week “Oque foi escrito” recentemente já estão familiarizados com o que é o Explorador: um formato Construído sem rotação, usando todos os cards do jogo de mesa válidos em Pioneiro e disponíveis no MTG Arena. Considere esta a primeira parte de nossa jornada de Pioneiro, em que um dia Explorador deixará de existir como formato, e será chamado simplesmente de... Pioneiro (da mesma forma que o formato Clássico tornou-se Vintage no Magic Online).

Explorador estará disponível em partidas de Melhor de Um e Melhor de Três para partidas ranqueadas e não-ranqueadas, eventos Construídos de formato Explorador, e eventos especiais como o Explorer Metagame Challenge, em breve.

Se achou parecido com tudo disponível no jogo Construído de Padrão, você está certo! Nós queremos dar suporte a Explorador no mesmo nível, o que também significa que partidas por Ranking de Explorador contribuirão para seu ranking de Construído e você poderá ganhar pontos Play-In nos eventos fixos de Construído de Explorador. Explorador também marcará presença em alguns dos próximos torneios, por isso, se ainda não fez isso, você deveria conferir nosso anúncio de jogos principais do MTG Arena para mais informações sobre o sistema de jogos principais do MTGArena!

E, se você está preocupado sobre onde colocará todos esses decks em sua coleção, temos uma boa notícia! Com o lançamento de Explorador, nós também aumentaremos a capacidade máxima de decks para 100.

Então, como vamos levar Explorador para Pioneiro?

Nosso objetivo é “todos os cards de Pioneiro que importam”, portanto quando eventualmente adotarmos o nome Pioneiro no MTG Arena, você pode esperar que os decks que você queira usar estarão disponíveis. Os cards serão adicionados gradualmente, começando no fim do terceiro trimestre com Historic Anthology 6, que incluirá cards tanto de Histórico quando de Explorador.

Queremos reforçar que o suporte a Pioneiro no MTG Arena levará anos para ser concluído. “Todos os cards que importam” significa que vamos trabalhar com todos os cards que sejam jogados regularmente em decks de Pioneiro, da mesma forma que Vintage no Magic Online não contém todos os 2/2 de custo dois que já foram impressos, mas tem todos os cards necessários para emular o jogo de Vintage de papel.

Também há muitos cards em coleções válidas em Pioneiro que foram projetados para formatos Limitados ou de multijogador e não são relevantes para o jogo Construído ou tornaram-se obsoletos com o surgimento de melhores versões. Cards como esses, assim como os cards que têm um alto custo de desenvolvimento e praticamente não são jogados no formato Pioneiro, estão no fim de nossa lista de prioridades. Não descartamos nada, mas nossa prioridade na implementação de cards será guiada pelo que vemos como o meta do jogo de Construído Pioneiro.

Agora, sobre a lista de banidos. Nosso plano é manter a lista de banidos de Pioneiro, embora haja algumas ocasiões em que um card se torna problemático em Explorador por causa das diferenças nos conjuntos de cards. Se isso acontecer, o card não será suspenso ou rebalanceado; nós vamos baní-lo.

Rebalancear e suspender cards são ferramentas que usamos para nossos formatos exclusivos digitais, como Histórico e Alquimia. Explorador deve ser um formato que espelha o jogo de mesa. Por isso, ou um card é jogável ou será banido. Se um card for banido em Explorador, ele seguirá a mesma política que temos sempre que banimos um card em Padrão, Histórico e Alquimia: os jogadores receberão curingas equivalentes ao número de cards banidos em suas coleções pelas quais eles ainda não receberam uma compensação em forma de curinga (ex: cards banidos várias vezes em múltiplos formatos).

Eventualmente, à medida em que nos aproximamos de Pioneiro, alguns cards banidos especificamente em Explorador voltarão a ser jogáveis, com o realinhamento da lista de banidos à do jogo de mesa. Mas isso não afetará nossa política de compensação de curingas. Com o lançamento de Explorador, atualmente não temos planos de banir novos cards.

Uau, ok. Acreditamos que já falamos dos pontos mais importantes, mas se há alguma coisa que você não entendeu, recomendamos que você sintonize no Weekly MTG nesta tarde, a partir de 14h30 na hora do Pacífico (18h30 no horário de Brasília) para nossa transmissão mensal com anúncios, perguntas e respostas.

Jogo Premier no MTG Arena

Caso você tenha perdido, hoje mais cedo nós anunciamos os planos para atualizar o jogo competitivo no MTG Arena, com novos eventos e uma estrutura de recompensas modificada. Há muitos pontos empolgantes neste anúncio, mas uma das grandes mudanças que queremos destacar é uma novidade: os eventos Qualifier Play-In.

Para os que gostam do desafio de subir níveis, essa opção ainda estará disponível, e agora teremos uma forma para os jogadores mostrarem sua habilidade e conquistarem uma vaga no Qualifier Weekend por meio de um evento aberto de apenas um dia. Nem todos podem dedicar o tempo necessário para chegar e permanecer no topo da classificação do jogo Mítico, e queremos assegurar que esses jogadores tenham um caminho viável para chegar ao nível mais alto do Jogo Premier de Magic.

Se você quer saber mais sobre os eventos Qualifier Play-In, os três Arena Championship do ano e seus prêmios de US$ 200 mil, ou sobre como se classificar para um Pro Tour por meio de jogo digital, leia o artigo completo!

Atualizações na estrutura de recompensas de eventos

O lançamento de Ruas de Nova Capenna também significará ajustes em algumas de nossas recompensas de eventos, como os eventos fixos de Construído e os eventos de Draft Tradicional.

Atualizações nas recompensas de eventos Construídos

Antes de tudo, os eventos Construídos se referem a eventos que sempre estão disponíveis para a maioria de nossos formatos Construídos (Padrão, Alquimia, Histórico e em breve Explorador). Eles estão separados de nossos eventos com rotação, como Singleton ou Pauper, e de nossas filas de jogo que não têm taxa de inscrição ou recompensas adicionais além das conquistadas em jogo regular (missões, recompensas por vitórias diárias e semanais).

Esses eventos Construídos agora terão taxas de inscrição maiores, mas também melhores recompensas, substituindo ouro e cards individuais por gemas e boosters. Isso permitirá que os jogadores construam suas coleções por meio de jogo Construído de uma forma mais rápida. Esses eventos também concedem pontos Play-In, o que faz deles uma outra porta de entrada para os Jogos Premier de Magic.

Essas mudanças significam que todos os eventos de Construído atuais serão encerrados com a atualização de jogo de Ruas de Nova Capenna,portanto, assegure-se de encerrar seu evento atual antes que a manutenção comece, em 28 de abril! Abaixo, você pode encontrar as novas estruturas:

Melhor de Um (ex: "Evento de Alquimia”) Melhor de Três (ex: "Evento de tradicional Alquimia”) Tava de inscrição: 2.500 ouros ou 375 gemas Taxa de inscrição: 5.000 ouros ou 750 gemas Duração do evento: 7 vitórias ou 3 derrotas Duração do evento: 5 partidas 0 vitórias: 25 gemas 0 vitórias: 50 gemas e 1 booster 1 vitoria: 50 gemas 1 vitória: 100 gemas e 1 booster 2 vitórias: 75 gemas e 1 booster 2 vitórias: 150 gemas e 2 boosters 3 vitórias: 200 gemas e 1 booster 3 vitórias: 600 gemas e 2 boosters 4 vitórias: 300 gemas e 1 booster 4 vitórias: 800 gemas e 2 boosters 5 vitórias: 400 gemas e 2 boosters 5 vitórias: 1.000 gemas, 3 boosters e 4 pontos Play-In 6 vitórias: 450 gemas e 2 boosters 7 vitórias: 500 gemas, 3 boosters e 1 ponto Play-In

Para eventos de Alquimia, os boosters serão da coleção mais recente de Alquimia.

Para eventos de Histórico, os boosters serão de coleções rotacionadas.

Para eventos de Padrão, os boosters serão da coleção mais recente de Padrão.

Drafts Tradicionais

As mudanças aqui são muito simples: queremos reduzir a diferença entre os níveis de recompensas. Também incorporamos pontos Play-In. A estrutura de recompensas atualizada ficou assim:

Taxa de inscrição: 10.000 ouros ou 1.500 gemas (inalterada)

Duração do evento: 3 partidas (inalterada)

0 Vitória: 100 gemas e 1 booster (antes, nenhuma gema e 1 booster)

1 Vitória: 250 gemas e 1 booster (antes, nenhuma gema e 1 booster)

2 Vitórias: 1.000 gemas e 3 boosters (antes.1.000 gemas e 4 boosters)

3 Vitórias: 2.500 gemas, 6 boosters e 2 pontos Play-In (antes, 3.000 gemas e 6 boosters)

Melhorias de qualidade de vida

Decks deslumbrantes

Desde que implementamos a habilidade de atribuir itens cosméticos a um deck, melhoramos a página de detalhes do deck para tornar mais fácil ver as informações de um card sem a barra de rolagem. E, além do glamour dourado de Nova Capenna, você verá que alguns de nossos avatares anteriormente disponíveis agora estão a venda na loja, para os que querem uma pegada mais “velha guarda”.

Conte até Dez

Diga adeus aos dias monótonos em que você só podia abrir boosters em grupos de um ou dez. A partir de Ruas de Nova Capenna, você poderá abrir qualquer número entre um e dez com a opção “Abrir Todos”. Já não será necessário abrí-los de um em um, ou esperar chegar a dez.

Progresso do Baú

Falando dos números “quebrados”, sua porcentagem atual do baú agora estará sempre visível. Você verá o seu progresso atual junto do número de curingas.

Admirável Plano Novo

Arranha-céus reluzentes e ruas brilhantes são uma grande oportunidade, e também criam muitas sombras. Ruas de Nova Capenna fará sua estreia deslumbrante no MTG Arena na próxima quinta-feira, 28 de abril. Você já poderá dar uma olhada na terça-feira, 26 de abril, quando nossos criadores de conteúdo favoritos escolhem suas famílias e iniciam suas batalhas no evento de Acesso Antecipado. Como sempre, siga-nos no Twitter em @MTG_Arena para as últimas notícias e informações sobre os horários de manutenção, porque você não vai querer dormir na praça...

Obrigado pela leitura, e nos vemos no jogo!