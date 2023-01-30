非瑞克西亚：万界归一产品中共有34种全图衍生物、一个志士烈火寇斯徽记以及两种辅助用牌，无论是抵抗完化还是加入非瑞军队，它们都能满足你的要求。

上述提及的12种衍生物、徽记以及中毒指示物辅助用牌可从轮抽和系列补充包中开到；聚珍补充包中开出的衍生物为双面且是传统闪。（聚珍补充包中没有中毒指示物辅助用牌。铬铜林织甲派出的非瑞人／病菌衍生物只能从系列和聚珍补充包中开到，铬铜林织甲也是一样。）

非瑞克西亚：万界归一的两副指挥官套牌中有剩下的21种衍生物和两种辅助用牌，每副套牌里各有10张衍生物且均为双面。关于两种辅助用牌，Corrupting Influence中的辅助用牌为中毒指示物，Rebellion Rising中则是君主。

做好战斗准备，强化你的收藏！你可前往本地游戏店或在亚马逊这样的线上零售商处预购非瑞克西亚：万界归一的补充包展示盒、套装、指挥官套牌以及更多产品。

前往非瑞克西亚：万界归一牌图集合了解这个系列里的牌，其中包括能派出这些衍生物者。你还可以前往非瑞克西亚：万界归一特殊牌图集合了解非瑞克西亚：万界归一中牌张的补充包添趣版本和赠卡版本，非瑞克西亚：万界归一指挥官牌图集合中则有两副指挥官套牌中的牌张供你查看！

非瑞克西亚：万界归一

可在轮抽和系列补充包里开到

可在系列和聚珍补充包里开到

非瑞克西亚：万界归一指挥官

Corrupting Influence

3 中毒指示物//非瑞人／虫械（黑色关联）衍生物

1 中毒指示物//野兽（3/3）衍生物

1 非瑞人／亚龙//非瑞人／惊惧兽（X/X，神器）衍生物

2 非瑞人／亚龙//非瑞人／昆虫（侵染）衍生物

3 非瑞人／虫械（白色关联）//非瑞人／昆虫（侵染）衍生物

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Rebellion Rising

1 君主//魔像（X/X，敏捷）衍生物

1 喀尔寨鬼崽//龙衍生物

1 秘耳//振翼机衍生物

1 士兵（红白）//奥札奇衍生物

1 反抗军//鬼怪衍生物

1 鸟//猫衍生物

1 人类//精怪衍生物

1 人类／士兵//象衍生物

1 士兵（1/1）//天使（飞行）衍生物

1 士兵（2/2，警戒）//天使（飞行/警戒）衍生物

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非瑞克西亚：万界归一产品的购买方式如下：你可前往本地游戏店购买，去亚马逊网购，或在其他出售万智牌的地方购买。