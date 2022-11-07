为了尽情享受多明纳里亚过去的经典战役，你需要用上所有的衍生物！兄弟之战产品提供了27张全图衍生物，还有一张莎希莉的鹏洛客徽记一同加入你的部队。

你可以从轮抽补充包和系列补充包中开到其中12张衍生物；至于聚珍补充包裡将能开到双面衍生物—其中一面是魔力石衍生物，而且全部都是传统闪卡的版本！

变形金刚牌也加入了兄弟之战的战役中。你可以在兄弟之战 的系列补充包及聚珍补充包裡开到两张全图的变形金刚衍生物—激光鸟和机器狗。

兄弟之战的两副指挥官套牌将会补足另外13个衍生物类别。每副套牌都会有十张双面衍生物来在战场上给你需要的火力支援。

利用你的收藏来建立你的大军吧！向本地店家及像亚马逊这样的线上商城预购兄弟之战的补充包盒、套装、指挥官套牌及更多东西！

一起看看兄弟之战的牌图集 以了解系列裡有哪些牌，也包括哪些牌会派出这些帅气的衍生物。你也可以看看兄弟之战的异图牌图集来了解兄弟之战的牌裡面有哪些补充包添趣及赠卡的版本，最后更别忘了看看兄弟之战的指挥官牌图集以欣赏两副指挥官套牌裡的牌！

兄弟之战

兄弟之战指挥官

克撒的钢铁盟

1 张非瑞克西亚惊惧兽// 自动机衍生物

1 张组构体（克撒军） // 自动机衍生物

1 张组构体（克撒军） // 振翼机衍生物

1 张秘耳// 振翼机衍生物

1 张振翼机// 仙灵衍生物

1 张複製// 振翼机（蓝色）衍生物

1 张魔力石// 秘耳衍生物

1 张魔力石// 仙灵衍生物

2 张秘耳// 自动机衍生物s

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米斯拉的铮旗军

1 张自动机// 奥札奇（10/10）衍生物

1 张自动机// 魔力石衍生物

1 张米斯拉的战形械// 墨灵衍生物

1 张複製// 墨灵衍生物

1 张废铁 // 非瑞克西亚秘耳（布迪凯） 衍生物

1 张废铁 // 魔力石衍生物

1 张山羊// 组构体（1/1） 衍生物

1 张组构体（1/1） // 非瑞克西亚秘耳（布迪凯）衍生物

2 张複製// 魔力石衍生物

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变形金刚S