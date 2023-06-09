中洲世界讲述了各方人物为保卫家园团结一心，争夺权力宝座，或企图一统中洲的故事。在魔戒：中洲传说™中，无论是选择召集同伴组成魔戒同盟还是囤兵半兽人来组建自己的军队，衍生物都是必不可少的辅助用品。你可从以下产品中开出这些衍生物：系列、轮抽和聚珍补充包，以及本系列推出的四副指挥官套牌。

魔戒：中洲传说产品中共有27种全图衍生物以及魔戒辅助用牌。你可在系列、轮抽和聚珍补充包中开出12种衍生物——其中包含三种食品衍生物——以及魔戒辅助用牌（聚珍补充包中不含魔戒辅助用牌）。以上衍生物在聚珍补充包中为传统闪双面版。

魔戒：中洲传说推出的四副指挥官套牌中可开出剩余14种衍生物和君主辅助用牌。每副套牌内含10张双面衍生物来帮助你巩固军队实力。

前往魔戒：中洲传说牌图集合了解这个系列里的牌，其中包括能派出这些衍生物者。你还可以前往魔戒：中洲传说特殊牌图集合查看该系列牌张的补充包添趣版和赠卡版，本系列推出的指挥官套牌（共四副）里的牌张可访问魔戒：中洲传说指挥官牌图集合查看。

装好地图，收拾行囊，准备踏上冒险之旅吧！你可通过以下方式预定魔戒：中洲传说套装、补充包展示盒和指挥官套牌等产品：造访本地游戏店订购，通过亚马逊等线上零售途径网购。

魔戒：中洲传说



人类／士兵（刚铎）

人类／士兵（洛希尔人）

精怪



触手

半兽人／军队（索隆）

半兽人／军队（乌鲁克族）



斯毛格

抛石弹

食品（早餐）



食品（农舍）

食品（巨型蜘蛛）

珍宝

魔戒：中州传说指挥官

Riders of Rohan

2 人类／士兵（刚铎）//人类衍生物

2 人类／士兵（洛希尔人）//人类衍生物

3 人类／骑士//人类衍生物

2 珍宝//人类衍生物

1 珍宝//君主（辅助）

翻面 人类／士兵（刚铎）//人类 翻面 人类／士兵（洛希尔人）//人类 翻面 人类／骑士//人类

翻面 珍宝//人类 翻面 珍宝//君主（辅助）

Food and Fellowship

3 树妖//食品（早餐）衍生物

2 鸟（白色3/3）//山羊衍生物

1 鸟（白色3/3）//食品（农舍）衍生物

2 士兵（系命）//食品（农舍）衍生物

2 珍宝//半身人衍生物

翻面 树妖//食品（早餐） 翻面 鸟（白色3/3）//山羊 翻面 鸟（白色3/3）//食品（农舍）

翻面 士兵（系命）//食品（农舍） 翻面 珍宝//半身人

Elven Council

3 树妖//野兽衍生物

1 珍宝//妖精／战士衍生物

4 昆虫//妖精／战士衍生物

2 鸟（蓝色2/2）//妖精／战士衍生物

翻面 树妖//野兽 翻面 珍宝//妖精／战士

翻面 昆虫//妖精／战士 翻面 鸟（蓝色2/2）//妖精／战士

The Hosts of Mordor

1 半兽人／军队（乌鲁克族）//半兽人／军队（索隆）衍生物

1 食品（巨型蜘蛛）//鬼魂衍生物

3 鬼怪//鬼魂衍生物

2 龙（6/6）//鬼魂衍生物

3 珍宝//鬼魂衍生物

翻面 半兽人／军队（乌鲁克族）//半兽人／军队（索隆） 翻面 食品（巨型蜘蛛）//鬼魂 翻面 鬼怪//鬼魂

翻面 龙（6/6）//鬼魂 翻面 珍宝//鬼魂

你可通过以下方式预订魔戒：中洲传说产品：前往本地游戏店订购或通过亚马逊等线上零售途径购买。