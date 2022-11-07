為了盡情享受多明納里亞過去的經典戰役，你需要用上所有的衍生物！兄弟之戰產品提供了27張全圖衍生物，還有一張莎希莉的鵬洛客徽記一同加入你的部隊。

你可以從輪抽補充包和系列補充包中開到其中12張衍生物；至於聚珍補充包裡將能開到雙面衍生物—其中一面是魔力石衍生物，而且全部都是傳統閃卡的版本！

變形金剛牌也加入了兄弟之戰的戰役中。你可以在兄弟之戰 的系列補充包及聚珍補充包裡開到兩張全圖的變形金剛衍生物—激光鳥和機器狗。

兄弟之戰的兩副指揮官套牌將會補足另外13個衍生物類別。每副套牌都會有十張雙面衍生物來在戰場上給你需要的火力支援。

利用你的收藏來建立你的大軍吧！向本地店家及像亞馬遜這樣的線上商城預購兄弟之戰的補充包盒、套裝、指揮官套牌及更多東西！

一起看看兄弟之戰的牌圖集 以了解系列裡有哪些牌，也包括哪些牌會派出這些帥氣的衍生物。你也可以看看兄弟之戰的異圖牌圖集來了解兄弟之戰的牌裡面有哪些補充包添趣及贈卡的版本，最後更別忘了看看兄弟之戰的指揮官牌圖集以欣賞兩副指揮官套牌裡的牌！

兄弟之戰

兄弟之戰指揮官

克撒的鋼鐵盟

1 張非瑞克西亞驚懼獸// 自動機衍生物

1 張組構體（克撒） // 自動機衍生物

1 張組構體（克撒） // 振翼機衍生物

1 張秘耳// 振翼機衍生物

1 張振翼機// 仙靈衍生物

1 張複製// 振翼機（藍色）衍生物

1 張魔力石// 秘耳衍生物

1 張魔力石// 仙靈衍生物

2 張秘耳// 自動機衍生物s

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米斯拉的錚旗軍

1 張自動機// 奧札奇（10/10）衍生物

1 張自動機// 魔力石衍生物

1 張米斯拉的戰形械// 墨靈衍生物

1 張複製// 墨靈衍生物

1 張廢鐵 // 非瑞克西亞秘耳（布迪凱） 衍生物

1 張廢鐵 // 魔力石衍生物

1 張山羊// 組構體（1/1） 衍生物

1 張組構體（1/1） // 非瑞克西亞秘耳（布迪凱）衍生物

2 張複製// 魔力石衍生物

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變形金剛S