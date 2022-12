La voluntad pirexiana es ascendente. Su iluminación se filtra a través del entramado del Multiverso, tocando, purificando, perfeccionando todos los lugares. Conocerás el éxtasis en la obediencia. Como todas las cosas frágiles, te doblegarás ante ella pero no te romperás, sino que te convertirás de buena gana en algo más grande.

Te damos la bienvenida a Pirexia: Todos serán uno.

Los planeswalkers que se reunieron para detener a los pirexianos en Dominaria sufrieron una dura derrota. No lograron frustrar los planes pirexianos para detener a los valientes héroes que luchaban contra sus enemigos más antiguos. Ahora, todos los planos del Multiverso están en el punto de mira de los pirexianos, que pretenden invadirlos todos. La única esperanza que queda es acabar con ellos en su propio territorio, destruyendo los medios de los pirexianos para invadir el Multiverso. El riesgo de que algunos (o todos) los héroes caigan en manos de los pirexianos es alto, pero hay demasiado en juego para todos los demás.

Los héroes se dirigen al peligro, y es ahora o nunca. Los planeswalkers, reunidos, ponen rumbo a Nueva Phyrexia para acabar de una vez por todas con la amenaza de la invasión. Habrá diez cartas nuevas de planeswalker en Pirexia: Todos serán uno. ¿Cuáles serán los héroes dispuestos a luchar contra los pirexianos y cuáles se unirán ellos en la plenitud del perfeccionamiento? La historia lo revelará.

Harán acto de presencia los diez de arriba (se muestran con ilustraciones anteriores):

(La nueva carta de Koth está a continuación, y más adelante se revelarán otras nuevas cartas de planeswalker con los adelantos de Pirexia: Todos serán uno).

Las heroicas y escasas fuerzas de la resistencia mirrodianas que aún quedan podrían ser la mejor oportunidad de los planeswalkers para golpear en el corazón de Nueva Phyrexia.

Pero los pirexianos no son villanos al uso. Algunos son horripilantes.

Algunos son conocidos e implacables, como la gran magistrada Elesh Norn, gobernante de Nueva Phyrexia y artífice del ejército preparado para conquistar el Multiverso.

Ciertos villanos nos recuerdan que algunos no olvidamos el pasado de Mirrodin y lo que se perdió definitivamente.

Nueva Phyrexia solo tiene vestigios del plano de Mirrodin que conocimos, pues el perfeccionamiento la acerca cada vez más a la retorcida perfección pirexiana.

(*Estas tierras básicas se encuentran en el Bundle de Pirexia: Todos serán uno, en los mazos de Commander y en los sobres de Jumpstart).

Esto es Pirexia: Todos serán uno.

Código de la colección de Pirexia: Todos serán uno: ONE

Código de la colección de Commander de Pirexia: Todos serán uno: ONC

Cada mazo de Commander de Pirexia: Todos serán uno incluye un sobre de coleccionista con muestras.

El Bundle: Compleat Edition de Pirexia: Todos serán uno sale a la venta el 3 de marzo, pero aquí tienes un anticipo de lo que te espera.

Las cartas foil con relieve de capa de aceite tienen un nuevo tratamiento que encontrarás en el Bundle: Compleat Edition de Pirexia: Todos serán uno, y no solo está disponible en tierras básicas. Enseñaremos más cartas cuando lleguen el resto de adelantos de Pirexia: Todos serán uno.

Enseñaremos más cartas cuando lleguen el resto de adelantos de Pirexia: Todos serán uno a partir del 17 de enero.

Y, para los fans de los pirexianos, os comentamos que habrá drops de Secret Lair de temática pirexiana que se podrán reservar cuando se acerque el lanzamiento de Pirexia: Todos serán uno.

Si asististe a un evento Presentación recientemente, habrás usado algo como esto: este es el Pack de Presentación de Pirexia: Todos serán uno.

Tanto si construyes un mazo cerrado como si saltas a la acción con los sobres de Jumpstart, jugar en una Presentación de Pirexia: Todos serán uno en tu tienda de juegos local podría hacerte ganar una de estas cartas promocionales del 30.º aniversario de Magic, cada una de ellas disponible únicamente en los idiomas indicados:

Estas cartas promocionales foil tradicionales estarán disponibles hasta agotar existencias en las tiendas de juegos de la WPN. ¡Encuentra una tienda de juegos de la WPN cerca de ti para encontrar un evento Presentación en febrero!

Nueva Phyrexia, un lugar donde la carne y el metal son uno en armonía hegemónica y en el que existe un edicto primordial: difundir la revelación del perfeccionamiento pirexiano. Desde los habitantes pirexianos y los magistrados gobernantes hasta las herramientas que utilizan en la tierra misma, todo es un reflejo de esta exquisita perfección.

El perfeccionamiento absoluto implica que hay cartas increíbles en los sobres, una buena noticia tanto para los fans como para los pirexianos.

Los panoramas pirexianos con arte completo y las tierras básicas pirexianas con arte completo se pueden encontrar en los sobres de Draft, edición y coleccionista de Pirexia: Todos serán uno.

El horror de la transformación corporal de los pirexianos es una visión inquietante que trasciende Magic. Con ilustraciones de Junji Ito y más artistas, Pirexia: Todos serán uno cuenta con un tratamiento de estilo manga sin borde para ciertos pirexianos y para algunos héroes que luchan contra ellos, reimaginados como pirexianos.

Saber quiénes son realmente héroes y quiénes son agentes durmientes que se convertirán en pirexianos es un temor real, como nos reveló Ajani en Dominaria unida. Descubrirás quién sigue siendo un héroe de la lucha contra los pirexianos y quién sucumbirá al perfeccionamiento en la historia de Pirexia: Todos serán uno, que se publicará del 12 al 17 de enero en DailyMTG.

Las cartas con el tratamiento de estilo manga sin borde se pueden encontrar en los sobres de Draft, edición y coleccionista de Pirexia: Todos serán uno.

Y eso no es todo: nuestro regreso a Nueva Phyrexia nos hizo regresar a nuestros archivos para analizar a Elesh Norn y al resto de magistrados en cuanto a arte conceptual y visión. En Pirexia: Todos serán uno, tendremos a los cinco juntos con las ilustraciones conceptuales del renacimiento de los pirexianos. Estas cartas conceptuales sin borde son reimpresiones de magistrados de colecciones recientes (y serán legales donde lo sean esas colecciones).

Puedes encontrar magistrados conceptuales sin borde en los sobres de Draft, edición y coleccionista de Pirexia: Todos serán uno.

Nueva Phyrexia nació de la infección por el aceite, el insidioso legado de la Pirexia original que transforma personas, lugares e incluso planos enteros (como ocurrió en Mirrodin) en visiones pirexianas de perfección. Varios tratamientos de Diversión en Sobres de Pirexia: Todos serán uno se inspiran en esta temática y la llevan a las cartas de la colección, como el tratamiento de icor.

Hay cartas con tratamiento de icor en los sobres de Draft, edición y coleccionista de Pirexia: Todos serán uno.

Aunque estos increíbles tratamientos están presentes en los sobres de Draft y de edición, los sobres de coleccionista de Pirexia: Todos serán uno siempre serán la mejor forma de hacerse con ellos. Por otro lado, hay un tratamiento más que solo está disponible en los sobres de coleccionista: el foil con estampado perfeccionado.

Estas cartas presentan un tratamiento foil único que revela un patrón del símbolo pirexiano, similar a la letra griega Φ, a lo largo de la carta. Se trata de un nuevo diseño que no queda totalmente reflejado en las imágenes que se muestran aquí. Cada carta con estampado perfeccionado tiene su propio número de identificación para los coleccionistas. Nos morimos de ganas de enseñarlas en persona cuando se acerque el lanzamiento de Pirexia: Todos serán uno.

