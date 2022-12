¿Te lo puedes creer? Ya ha pasado un año entero desde los inicios de Secret Lair. Hemos visto gatitos, deidades y cienos. Hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y el evento Extra Life de 2020. Hemos contemplado al Rey de los Monstruos y a los perros más entrañables. ¡Ha sido un gran año con una variedad asombrosa de sets! Pues bien, ahora vamos a celebrar este crucial aniversario al estilo de Secret Lair: con más sets que te hagan decir “¡¿que han hecho qué?!".

¡Visítanos del 30 de noviembre al 14 de diciembre para no perderte nuestro Secretversary Superdrop!

A lo largo del año hemos probado a hacer muchas cosas distintas, pero ahora vamos a poner toda la carne en el asador para celebrar nuestro primer aniversario y crear algo totalmente nuevo y que creemos que te va a encantar.

A partir del 30 de noviembre a las 9:00 PT (17:00 UTC), vamos a publicar cinco sets de Secret Lair y tres tipos de bundles para reservar en secretlair.wizards.com. Seguirán siendo pedidos por adelantado, lo que significa que se enviarán en una fecha posterior, una vez que el producto esté disponible. Sin embargo, a diferencia de los superdrops anteriores, cuyos sets individuales solo estaban disponibles durante 24 horas, todo el contenido del Secretversary Superdrop se podrá reservar durante dos semanas enteras. Has leído bien: podrás combinar tus sets favoritos o lanzarte a por todo con los bundles (o lanzarte a por absolutamente todo con el Bundle Bundle, del que hablaremos más abajo). Sin embargo, tendrás que actuar rápido, porque el Secretversary Superdrop se desvanecerá en el éter a las 9:00 PT (17:00 UTC) del 14 de diciembre.

Y ahora, ¡echemos un vistazo a los nuevos sets!

A Box of Rocks

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

1 Arcane Signet con arte alternativo

1 Darksteel Ingot con arte alternativo

1 Chromatic Lantern con arte alternativo

1 Commander's Sphere con arte alternativo

1 Gilded Lotus con arte alternativo

1 código canjeable por 1 copia de cada carta de A Box of Rocks para usar en Magic Online (los códigos de los sets no foil se canjearán por cartas no foil; los códigos de los sets foil se canjearán por cartas foil)

Precio:

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*IVA incluido

Las rocas de maná son los cimientos (hoy estamos inspirados, ¿verdad?) de muchos juegos de Magic, pero nunca vemos cómo se utilizan dentro de la ambientación. Este set muestra a diversos hechiceros extraños y sorprendentes de todo el Multiverso mientras utilizan varias rocas que todos conocemos y adoramos, ahora con un estilo de arte pop. El set contiene ilustraciones roca-mbolescas de Caramelaw, Mab Graves, Dani Pendergast, Theodoru y Yosuke Ueno. ¡Esperamos que con ellas consigas corregir e incrementar al máximo tu maná!

Artist Series: Seb McKinnon

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

1 Damnation con arte alternativo

1 Enchanted Evening con arte alternativo

1 Sower of Temptation con arte alternativo

1 Swamp con arte completo

1 código canjeable por un protector basado en la carta Enchanted Evening de Artist Series: Seb McKinnon para usar en MTG Arena**

1 código canjeable por 1 copia de cada carta de Artist Series: Seb McKinnon para usar en Magic Online (los códigos de los sets no foil se canjearán por cartas no foil; los códigos de los sets foil se canjearán por cartas foil)

Precio:

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*IVA incluido

Te damos la bienvenida al primer set (esperemos que de muchos) de Artist Series de Secret Lair, donde damos total libertad a algunos de los mejores artistas de Magic. En esta ocasión, hemos colaborado con Seb McKinnon para que eligiese cuatro cartas en las que le gustaría dejar su huella, y luego nos retiramos para que las ilustrase como quisiera. Después de un mes sin tener noticias de él, Seb salió de los bosques cercanos a la sede central de Wizards (con la ropa hecha un desastre y el pelo perfecto) y nos entregó cuatro obras de arte increíbles. Estas ilustraciones cuentan la historia de un encuentro casual entre un caballero y un hada y están acompañadas por un poema de Liam McKinnon, el hermano de Seb. No sé tú, pero nosotros vamos a seguir contemplando el arte de Damnation un rato más ...

Happy Little Gathering

Disponible en versiones foil y no foil

Contenido:

2 Plains distintas con arte de Bob Ross

2 Island distintas con arte de Bob Ross

2 Swamp distintos con arte de Bob Ross

2 Mountain distintas con arte de Bob Ross

2 Forest distintos con arte de Bob Ross

1 código canjeable por un total de cinco (5) tierras básicas de Bob Ross: Plains, Island, Swamp, Mountain y Forest (números de cartas de SLD 100, 103, 104, 107 y 109) para usar en MTG Arena

1 código canjeable por 1 copia de cada carta de Happy Little Gathering para usar en Magic Online (los códigos de los sets no foil se canjearán por cartas no foil; los códigos de los sets foil se canjearán por cartas foil)

Precio:

Foil: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*IVA incluido

Lo que hoy te presentamos es algo muy especial. Este set incluye diez tierras básicas diferentes: dos Plains, dos Islands, dos Swamps, dos Mountains y dos Forests, todas ellas con una obra de arte única de Bob Ross. En total son diez ilustraciones distintas realizadas por una auténtica leyenda, una leyenda paciente y de voz suave. Tanto si las usas para darle un poco de alegría a tu mazo como si las expones, sabemos que esta maravilla de cartas encajará perfectamente en tu colección.

“Pero ¿qué hay de las otras cinco tierras de Bob Ross? ¡¿Cómo las consigo en MTG Arena?!", puede que te preguntes. No te preocupes lo más mínimo, ¡porque vamos a ponerlas a disposición de todos mediante códigos universales por tiempo limitado! No te pierdas las noticias de @MTGSecretLair, donde publicaremos información muy pronto.

Party Hard, Shred Harder

Solo disponible en versión no foil

Contenido:

1 Anguished Unmaking dibujada a mano

1 Assassin's Trophy dibujada a mano

1 Decimate dibujada a mano

1 Dreadbore dibujada a mano

1 Thraximundar dibujada a mano

1 código canjeable por 1 copia no foil de cada carta de Party Hard, Shred Harder para usar en Magic Online

Precio: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*

*IVA incluido

Aquí lo tienes: el set de Secret Lair más brutal, bestia y aplastante de todos los tiempos. Elegimos cinco cartas con los nombres más metaleros posibles y las convertimos en versiones dibujadas a mano. Son tan brutalmente estremecedoras que solo pensar en Thraximundar hace que nuestros pies se pongan a tocar un doble bajo imaginario. Este set no habría sido posible sin un supergrupo de artistas repletos de talento: Scott Buoncristiano, Illustranesia, Vance Kelly, Robbie Trevino y Rafal Wechterowicz (Too Many Skulls).

We Hope You Like Squirrels

Solo disponible en versión foil

Contenido:

1 Chatter of the Squirrel foil con arte alternativo

1 Krosan Beast foil con arte alternativo

1 Squirrel Mob foil con arte alternativo

1 Squirrel Wrangler foil con arte alternativo

1 Swarmyard foil con arte alternativo

1 ficha de Squirrel foil

1 código canjeable por un protector para cartas basado en la carta Squirrel Mob de We Hope You Like Squirrels para usar en MTG Arena**

1 código canjeable por 1 copia foil de cada carta de We Hope You Like Squirrels para usar en Magic Online

Precio: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*

*IVA incluido

Decían que estábamos locos. Decían que solo decíamos tonterías. Que propagábamos el miedo, la histeria... ¡la paranoia! Pero las ardillas están planeando algo, de verdad. ¿No nos crees? ¡Mira estas cartas! ¿Piensas que son criaturas suaves, peluditas y amistosas? Vale que su aspecto es muy mono, pero es todo una fachada para pillarnos con la guardia baja. (Sinceramente, creemos que los ilustradores Puffygator, Joy Ang, Carl Critchlow, Ivan Shavrin, Rudy Siswanto y Ron Spencer pueden estar de su parte. Mira lo increíbles que son estas ilustraciones: ¡es obvio que esos cinco son agentes dobles!). Solo esperamos que no subestimes una de estas cartas la próxima vez que veas al otro lado de la mesa. Solo esperamos que no sea demasiado tarde ...

¡Bundles a montones!

Lanzar un único bundle no sería suficiente para esta gran celebración, ¡así que hemos creado tres! Exacto: el Secretversary Superdrop contará con tres bundles para que haya al gusto de todos. Estos lotes especiales llegarán en versión foil, no foil y “uno de cada, por favor”. Es más, cada bundle ofrecerá un jugoso descuento en comparación con lo que costarían los sets individuales. ¡Eso sí que compensa!

Los fans que prefieren las cartas sin foil contarán con el No Foils, No Nonsense Bundle, que incluye una copia no foil de los sets disponibles (es decir, todos menos We Hope You Like Squirrels).

No Foils, No Nonsense Bundle

Contenido:

1 A Box of Rocks no foil

1 Artist Series: Seb McKinnon no foil

1 Happy Little Gathering no foil

1 Party Hard, Shred Harder no foil

Precio: 99,99 $/119,99 €*/99,99 £*

*IVA incluido

¡Ahorras 19,97 €!

Si prefieres que tus cartas brillen mucho más, el Foils Forever Bundle está pensado para ti, porque incluye una copia foil de los sets disponibles (es decir, todos excepto Party Hard, Shred Harder).

Foils Forever Bundle

Contenido:

1 A Box of Rocks foil

1 Artist Series: Seb McKinnon foil

1 Happy Little Gathering foil

1 We Hope You Like Squirrels foil

Precio: 139,99 $/159,99 €*/139,99 £*

*IVA incluido

¡Ahorras 19,97 €!

Para terminar, si no quieres perderte nada de este Secretversary, échale un vistazo al Bundle Bundle. Como el nombre indica, este lote incluye lo mejor de los bundles Foils Forever y No Foils, No Nonsense. En otras palabras, ¡todo, absolutamente todo!

El Bundle Bundle

Contenido:

1 No Foils, No Nonsense Bundle 1 A Box of Rocks no foil 1 Artist Series: Seb McKinnon no foil 1 Happy Little Gathering no foil 1 Party Hard, Shred Harder no foil

1 Foils Forever Bundle 1 A Box of Rocks foil 1 Artist Series: Seb McKinnon foil 1 Happy Little Gathering foil 1 We Hope You Like Squirrels foil



Precio: 229,99 $/259,99 €*/229,99 £*

*IVA incluido

¡¡Ahorras 49,93 €!!

**El canje en MTG Arena no está disponible en las siguientes regiones: China, Hong Kong, Macao, Singapur, Taiwán y Vietnam.

Un momento, porque hay más

Así es: ¡las cartas no son las únicas protagonistas del Secretversary! Hemos colaborado con nuestros amigos de Ultra PRO y Design By Humans para dar vida a las ilustraciones de estos sets tanto en la mesa de juego como fuera de ella. Pero tendrás que actuar deprisa, porque estos geniales productos tan solo estarán disponibles durante el plazo del Secretversary Superdrop, del 30 de noviembre al 14 de diciembre.

Tapetes de Ultra PRO

Ultra PRO ofrecerá cuatro tapetes distintos con las ilustraciones de Chromatic Lantern (Caramelaw), Damnation (Seb McKinnon), Squirrel Mob (Rudy Siswanto) y Thraximundar (Robbie Trevino). ¡Visita shop.ultraPRO.com para conseguir el tuyo antes de que sea demasiado tarde!

Ropa de Design By Humans

Design By Humans ofrecerá prendas con cinco ilustraciones de los sets del Secretversary: Chromatic Lantern (Caramelaw), Damnation (Seb McKinnon), Gilded Lotus (Mab Graves), Squirrel Mob (Rudy Siswanto) y Thraximundar (Robbie Trevino). ¡Échales un vistazo a esos artículos (y a otras prendas fantásticas de Magic) en designbyhumans.com!

Expansión global

Y ahora, permítenos cambiar de tema un momento, porque nos gustaría hablar de algunos cambios de gestión muy importantes que entrarán en vigor con el Secretversary Superdrop.

¡El primero tiene que ver con nuestros planes para dominar el mundo!... y para ofrecer una experiencia más eficiente a nuestros fans de todo el planeta.

Este año hemos puesto en marcha un proyecto de Secret Lair específico para Europa. Ahora, los clientes de la UE y Reino Unido pueden adquirir productos usando la divisa que prefieran y esos artículos se enviarán desde la UE para limitar las tasas aduaneras adicionales. Este cambio forma parte de nuestro esfuerzo continuo por expandir la accesibilidad global de Secret Lair. El próximo paso será ofrecer una opción de Secret Lair con WeChat para los clientes de China, que se utilizará por primera vez con el Secretversary Superdrop. En 2021 planeamos ofrecer opciones de compra similares para América Latina y otras regiones.

Compras por anticipado

Secret Lair siempre ha tratado de experimentar y, cuando definimos el funcionamiento inicial de los sets de Secret Lair, tomamos decisiones de producción y facturación que eran acordes al proyecto. Ahora estamos listos para realizar algunos cambios a raíz de las lecciones del primer año.

A partir del Secretversary Superdrop, a la mayoría de los clientes no se les cobrarán los pedidos por anticipado durante el proceso de compra. En vez de eso, se les cobrarán poco antes de que su pedido esté listo para enviar. Antes de realizar el cobro, los clientes recibirán dos avisos en la dirección de correo electrónico que indiquen: el primero, dos semanas antes de la facturación; el segundo, dos días antes. A ciertos pedidos de volumen muy grande se les notificará durante la compra que el cobro se realizará poco después de que finalice el plazo de reserva. Los códigos de los artículos digitales se proporcionarán a los compradores cuando se envíen los productos.

Por supuesto, sabemos que la situación de los clientes podría variar desde el momento en que realizan un pedido hasta la fecha de facturación. Por ello, ofreceremos funciones para actualizar la información registrada de todos los pedidos por anticipado, además de una opción para pagar al momento. Los clientes también podrán usar estas herramientas para ajustar su información en caso de que se produzca un error de cobro.

¡Feliz Secretversary!

Si has llegado hasta aquí, seguro que estás entre los fans de Secret Lair que han hecho que este año inicial haya sido un experimento emocionante y exitoso. Hemos llegado al final de un año, ¡pero no podríamos tener más ganas de celebrar el Secretversary Superdrop y de ver todos los sets increíbles que llegarán en 2021 y más adelante!

Al igual que en todos los lanzamientos de Secret Lair, estos sets desaparecerán antes de que te des cuenta, así que actúa rápido si quieres añadir estas obras maestras a tu colección. ¡Presta atención a las novedades de secretlair.wizards.com y síguenos en @MTGSecretLair para descubrir las últimas noticias y anuncios!