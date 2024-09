Esto es una copia del anuncio del comité de reglas de Commander. Si quieres leer el anuncio completo y la explicación, visita mtgcommander.net.

Fecha del anuncio: 23 de septiembre de 2024

Commander:

El Extorsionador del puerto está prohibido.

El Loto enjoyado está prohibido.

La Cripta de maná está prohibida.

Nadu, Sabiduría Alada está prohibido.

Otros:

Novedades acerca del proyecto del borde plateado y otras iniciativas.

Más abajo encontrarás las explicaciones para cada uno de estos puntos.

Fecha de entrada en vigor en juego físico: 23 de septiembre de 2024

Fecha de entrada en vigor en Magic Online: 23 de septiembre de 2024, a las 12:00 PDT.

Explicación de las prohibiciones del comité de reglas de Commander

La filosofía de Commander es priorizar la creatividad, y una de las formas en las que siempre reflejamos eso en las reglas y en la lista de cartas prohibidas es fomentando un ritmo de juego más lento que en los formatos tradicionales. De esta manera, los mazos tienen tiempo para desarrollarse y hacer distintas cosas. Uno de nuestros objetivos es facilitar que quienes disfrutan de juegos más calmados y sociales tenga un entorno para ellos.

Commander siempre brinda la posibilidad de que alguien empiece a toda velocidad y se convierta en el archivillano del juego, pero esa ventaja siempre se limitó y equilibró gracias a que, cuando eso pasa, los demás se centran en pararle los pies a ese jugador. En estos últimos años, especialmente desde Strixhaven: Academia de Magos, emergió un patrón en el que las cartas de mitad de juego más potentes permiten que el jugador que se salta el inicio del juego gane ventaja rápidamente hasta ganar de forma veloz y aplastante. Nos parece bien que haya juegos de ese estilo de vez en cuando, pero no deberían convertirse en la tónica dominante, por lo que vamos a tomar medidas para reducir la frecuencia en la que ocurren. Así pues, prohibiremos tres de las cartas más explosivas del formato.

Cripta de maná – Dado que puede jugarse sin pagar maná en el primer turno, es muy fácil tener un inicio explosivo en el que juegas la Cripta de maná y luego un Sello o Talismán, una tierra y otro Sello, por lo que enderezas cinco de maná en el segundo turno. En juegos que duran más de doce turnos, la amenaza de daño acumulada de la Cripta de maná brinda un equilibrio razonable gracias a su efecto explosivo, pero cuando apuntas a ganar en seis u ocho turnos, esa contrapartida no sirve de nada.

Loto enjoyado – El Loto enjoyado, otra carta que puede darte cinco de maná en el segundo turno, lo hace sin ni siquiera necesitar una buena mano. Aunque tienes restricciones a la hora de usar ese maná, los comandantes de cuatro y cinco de maná pueden llegar a ser muy poderosos hoy en día, dado que suelen robar cartas para compensar el maná de un solo uso y no se puede interactuar con habilidades defensivas como rebatir al inicio de un juego.

Extorsionador del puerto – El Extorsionador del puerto no suele ser tan explosivo al comienzo del juego como las otras dos cartas, pero sigue pudiendo generar un balance de maná positivo en el segundo turno y empezar a crear muchos Tesoros a partir de ese momento. Lleva años al borde de la prohibición, pero siempre tuvimos reparos porque la carta escaló bien con el nivel de poder de la mesa, aunque suele contribuir a esos inicios explosivos que desembocan en finales precipitados.

También hay que hablar del tema más escabroso que todos conocemos. No vamos a prohibir el Anillo solar ni tenemos intención de hacerlo. Sí, si nos atenemos a los criterios que exponemos en este artículo, estaría prohibido. El Anillo solar es la carta más icónica del formato y está tan ligada a su identidad que desafía cualquier ley de la física, cosa que las otras cartas no pueden hacer. Si prohibiésemos el Anillo solar, estaríamos cambiando la identidad del formato. No queremos erradicar todos los inicios explosivos (nos gusta que ocurran de vez en cuando) y eliminar las otras tres cartas ya reduce el número de manos que pueden generar más maná que la media en los primeros turnos.

También tenemos otra prohibición, y es explosiva, pero en otro sentido. Dado que Nadu, Sabiduría Alada ya se eliminó de varios formatos, era lógico que lo examináramos en Commander. A veces, algunas cartas que resultan muy problemáticas en otros formatos (Oko, los compañeros) encajan bien en Commander, pero tras analizar a Nadu, todo apunta a que su patrón de juego inherente causará problemas.

Una parte del problema es la forma en la que Nadu gana; tarda mucho tiempo en hacer secuencias indeterminadas que no pueden acortarse y que quizá al final no lleguen a buen puerto. No se trata de combinaciones que debes tener en mente a la hora de construir un mazo; al jugar a Nadu en un mazo Simic “normal”, aún corres el riesgo de reducir el juego a una acumulación de recursos larga, ardua y aburrida. Interactúa fatal con cartas que son los pilares de los juegos informales, sobre todo las Grebas relámpago, por lo que, aunque se incluya en un mazo sin intención de abusar, igualmente puede crear una situación en la que el jugador se adueña de todo el tiempo del juego. Esa es una situación que queremos evitar, por lo que también prohibimos a Nadu.

¿Qué viene ahora?

¡Esperemos que actualizaciones más calmadas!

En la última actualización dijimos que queríamos proporcionar a los jugadores mejores maneras de informar sobre las cartas con borde plateado de sus mazos. Ese proyecto va viento en popa, pero aún no está listo para ver la luz, así que todavía no lo anunciaremos. A más tardar, esperamos tenerlo listo para nuestro siguiente anuncio.

Estamos trabajando con el equipo de Wizards para ofrecer unas prometedoras herramientas nuevas que se podrán usar en las conversaciones previas a un juego para ayudar a encontrar a jugadores con gustos similares. Aun así, no nos comprometemos con ninguna fecha.

Pase lo que pase, ¡volveremos a vernos en nuestra siguiente actualización del 18 de noviembre tras la Presentación de Magic: The Gathering - Cimientos! Mientras tanto, ¡conéctate a la emisión benéfica y sigue construyendo!