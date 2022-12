Se acerca un gran día para Magic: The Gathering: será a la vez nuestras “bodas de plata” (25 aniversario) y un regreso a casa, pues volvemos a Dominaria. Uno quiere mostrar su mejor aspecto cuando tiene un día importante. Por este motivo, durante el año pasado, estuvimos trabajando para modernizar las propias cartas y prepararlas para esta ocasión.

Con los años, hubo varios cambios importantes en el aspecto y la forma de leer las cartas, desde la gran revisión de reglas en 1999 con la Sexta edición Clásica hasta la última actualización del marco con Magic 2015 (en 2014, obviamente). Los cambios que preparamos para Dominaria son el resultado de nuestro constante esfuerzo para que el juego siga siendo moderno, actual y accesible. Aunque estas modificaciones no son tan significativas como las anteriores, mejoran mucho la experiencia de juego y resuelven ciertos problemas con los que llevamos años batallando.

Debido a una extraña coincidencia con las fechas de lanzamiento de productos, pudimos incluir estos cambios en Duel Decks: Elves vs. Inventors, que estará a la venta unas pocas semanas antes que Dominaria. ¡Por lo tanto, tendrás un avance de los cambios con las cartas de ese producto! Te recomiendo que eches un vistazo a la galería de cartas completa de Duel Decks: Elves vs. Inventors para ver los cambios de plantillas, reglas y arte que implementamos en esa colección.

Repasaré las modificaciones en tres secciones: actualizaciones cosméticas que no afectan al juego, cambios en las plantillas que actualizan cómo redactamos el texto de algunas cartas y un cambio de reglas de cierta importancia.

Como estos cambios no ocurren formalmente hasta la actualización de reglas de Dominaria, tendrás que esperar hasta entonces para ver una lista completa de cómo afectan a las cartas antiguas. Todo esto lo explicará Eli Shiffrin en su “Dominaria Update Bulletin”. (Las cartas de Duel Decks se imprimirán tal como aparezcerán con su futuro texto en Oracle, pero este no será oficial hasta la Presentación de Dominaria. ¡Ya dije que era solo un avance!).

Por ahora, ¡veamos qué puedes esperar de los elfos y los inventores!

Actualizaciones cosméticas

Línea de separación

Una de las características peculiares de Magic es que tanto el texto recordatorio como el texto de ambientación de las cartas utilizan la misma fuente. Esto es así desde el nacimiento del texto recordatorio moderno, que llegó con Espejismo en 1996, hasta el día de hoy. Aunque evitar fuentes o tratamientos adicionales mantuvo un aspecto muy limpio, a veces es difícil saber dónde acaban las reglas y empieza la ambientación. Los jugadores nuevos confunden las reglas con la ambientación; no saben dónde acaba lo uno y empieza lo otro. Por su parte, los veteranos a veces pasan por alto segundas o terceras habilidades que quedan entre frases en cursiva.

Esto hace tiempo que nos molestaba y consideramos diversas alternativas: poner el texto de ambientación en gris, usar fuentes diferentes o rodear un texto o el otro con una caja sombreada para distinguirlos de un vistazo. Al final, decidimos volver a usar un viejo truco que apareció en Portal (la colección de 1997, no la aplicación que saldrá próximamente): una línea sencilla centrada entre las reglas y la ambientación.

La línea nueva es mucho más sutil que la de Portal y solo la usaremos en cartas que tengan ambos tipos de textos. Yo la veo muy elegante. Mira cómo queda en la Escultora de eterium:

Marco de cartas legendarias

A medida que desvelemos más detalles y avances de Dominaria, verás que la colección está muy enfocada en los personajes legendarios de este mundo (héroes del pasado y del presente) y que las mecánicas están diseñadas para destacarlos de formas nuevas y geniales. ¡Incluso el eslogan es “Reúne a las leyendas”! Como serán tan relevantes al jugar, queríamos que hubiera un indicador visual claro que ayudara a distinguir las cartas legendarias de las normales. El resultado fue un adorno que evoca una corona alrededor de la barra de título de la carta y que se extiende por el borde negro de forma muy regia. El resultado nos gustó tanto que decidimos usarlo fuera del bloque, de cara al futuro, en todas las cartas legendarias (excepto en los planeswalkers, que ya son bastante diferentes).

Puedes ver a lo que me refiero en este portento élfico, Ezuri, líder renegado.

Actualizaciones en la redacción del texto

“Agrega”

Las tierras siempre hicieron referencia a “tu reserva de maná” desde que nació el juego, pero la reserva de maná no es una parte importante a la hora de jugar (la mayoría de gente simplemente gira tierras para pagar lo que van a usar). Además, este término causaba confusión entre quienes aprenden a jugar.

Para eliminar las palabras innecesarias de las cartas, redujimos la plantilla de las cartas que producen maná a “Agrega [maná]” en vez de “Agrega [maná] a tu reserva de maná”. Aquí tienes la versión mucho más sencilla del Arrecife shivano.

Y esta es la versión actual en español:

T: Agrega C a tu reserva de maná.

T: Agrega U o R a tu reserva de maná. El Arrecife shivano te hace 1 punto de daño.

“They” singular

Este cambio no afecta a la traducción de las cartas al español, pero quiero explicarlo igualmente. Con el objetivo de ser siempre correctas, las plantillas de reglas de Magic seguían la recomendación del Chicago Manual of Style para referirse a una persona de género desconocido: “he or she”, “him or her” o “his or hers”.

Hay muchos motivos por los que pueden no gustarte estas frases. En mi caso, el problema es que ocupan mucho lugar y nadie habla así. En conversaciones, la gente siempre utiliza el “they” singular. Como el lenguaje no deja de evolucionar, las reglas de uso correcto se relajaron lo suficiente para que nos sintiéramos cómodos para hacer este cambio ahora. ¡Hurra!

Por desgracia, no hay ninguna carta en Duel Decks: Elves vs. Inventors que utilice la plantilla nueva. Pero como ejemplo, puedes echar un vistazo al texto actual y futuro de la Coacción.

Texto actual en inglés:

Target opponent reveals his or her hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

Actualización en inglés en Oracle con Dominaria:

Target opponent reveals their hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

Si con este cambio, además de ahorrarnos palabras, hacemos que el texto de las cartas sea más inclusivo para quienes no se identifican ni con “he” ni con “she”, pues mucho mejor.

“Este hechizo”

Para clarificar que la habilidad de la carta se usa en el momento en que la lanzas, en frases de ese tipo, hemos reemplazado el nombre de la carta por “este hechizo”. Aquí tienes el Batallón de Talara:

Y esta es la versión actual en español:

Arrolla.

Lanza el Batallón de Talara solo si lanzaste otro hechizo verde este turno.

Otras cartas cuyos textos serán actualizados son, por ejemplo, la Fuerza de voluntad, el Acechatumbas y la Ráfaga de metralla (¡esta última la verás más abajo!).

Cambios de reglas

Regla de redirección al planeswalker

Esta vez solo vamos a realizar un cambio en las reglas, pero es un cambio importante. Quienes me sigan en Twitter o estén jugando a la beta cerrada de Magic: The Gathering Arena ya sabrán a qué me refiero. Además, es un cambio que se veía venir.

Vamos a eliminar la regla que permite a los jugadores redirigir el daño que no sea de combate a planeswalkers oponentes. En vez de eso, escribiremos en las cartas (o en Oracle para las cartas antiguas) que un hechizo o habilidad puede dañar a un planeswalker.

Sí, es un cambio considerable: se corregirán unas 700 cartas y la funcionalidad de muchas otras cambiará, aunque el texto permanezca igual. Pero ahora, Magic tendrá más sentido. Cuando diseñamos los primeros planeswalkers para Lorwyn, allá por 2007, queríamos que los hechizos de daño pudieran afectarles directamente. Pero, como no sabíamos si este tipo de carta nuevo iba a quedarse o no, no quisimos hacer grandes correcciones por aquel entonces. En vez de eso, inventamos una regla para que los jugadores imitaran esa funcionalidad. Y aunque “Relámpago a tu Jace” se convirtió en una simplificación aceptable, siempre hubieron algunas interacciones no deseadas y no intuitivas. Por ejemplo, la Línea mística de la santidad hacía imposible atizar a Jace con un Relámpago, puesto que primero era necesario hacer objetivo a un oponente con antimaleficio y luego redireccionar el daño a Jace. De manera parecida, Hacer a un lado no podía usarse para contrarrestar un hechizo de daño directo lanzado para matar a un planeswalker. Un Relámpago arco no podía dividirse entre un planeswalker y su controlador. Y una Hoguera de los condenados podía matar a todas las criaturas de un jugador, pero solo dañar a uno de sus planeswalkers, por lo que el jugador no recibiría daño.

Estas interacciones eran realmente confusas incluso para los jugadores veteranos. Hacía falta una regla que casara con la intuición de los jugadores: los hechizos de daño y los efectos deberían poder hacer objetivo a los planeswalkers. Y lo vamos a permitir.

Entonces, ¿ahora tendremos que escribir la palabra “planeswalker” en un montón de cartas? Pues no en tantas como podría parecer. Nuestra ingeniosa solución, que proviene del texto original del Relámpago en la Limited Edition (Alpha) de Richard Garfield, fue escribir simplemente “cualquier objetivo” en todo aquello que pueda dañar a criaturas, jugadores o planeswalkers. Tal y como prometí, aquí está la Ráfaga de metralla como ejemplo de este texto:

“Cualquier objetivo” significa “la criatura, el planeswalker o el jugador objetivo”. Así que no, no puedes descargar una Ráfaga de metralla contra mi Isla ni contra mi cementerio. Ya sé que no ibas a probarlo, pero te aseguro que alguien lo preguntaría.

Las correcciones que estamos realizando en las cartas se pueden dividir en cuatro categorías:

Cualquier cosa que haga daño pero que no necesite un objetivo no se corregirá, a excepción de Destrozaviales el Fiero. Eso significa que cartas como el Terremoto, el Precio del progreso y la habilidad activada de Hazoret, la Ferviente ya no pueden dañar a planeswalkers.

Además, vamos a realizar correcciones similares en cartas que previenen daño para asegurarnos de que las interacciones entre esas cartas y los planeswalkers están claras.

Como ves, algunas cosas cambian y otras parece que cambian, pero en realidad no. Si te interesa saber más, busca el artículo de Eli Shiffrin sobre la actualización de reglas que se publicará antes de que salga Dominaria. Él repasará todo en más profundidad y ofrecerá una lista de todas las cartas que cambiarán.

¡Y ya está!

Con todas estas mejoras, ¡Magic está listo para navegar a través de sus próximos 25 años! Las cartas legendarias tienen un aspecto genial, las plantillas son más simples, los planeswalkers funcionan como siempre debieron... ¡y Dominaria está a la vuelta de la esquina! ¡Es una época maravillosa para estar jugando a Magic!

Si quieres tener antes que nadie las cartas con las novedades, ¡hazte con un Duel Decks: Elves vs. Inventors en tu tienda de juegos más cercana!

Quiero dar las gracias a Ethan Fleischer y a Dave Humpherys por tener muchas de estas ideas; a los editores, diseñadores gráficos y al encargado de reglas del equipo Delta de I+D, todos ellos gente con mucho talento que trabaja sin descanso en busca de la perfección; y a nuestros compañeros digitales en MTG Arena y Magic Online por hacer realidad estos cambios en todas las plataformas en las que se puede disfrutar del juego.

¡Feliz 25 aniversario!

—Aaron

@mtgaaron