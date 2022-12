En días como este, nos encanta abrir un superdrop bien fresquito y ver pasar las nubes.

¿Notas la brisa cálida y el aroma estival del jazmín? Sírvete un vaso de tu refresco preferido y échales un vistazo tranquilamente a las siguientes propuestas. Cuando termines, ¡pásate por secretlair.wizards.com entre las 9:00 PT/12:00 ET/16:00 UTC del 21 de junio hasta el 23 de julio a la misma hora y date un nuevo lujo!

SATURDAY MORNING D&D

Saturday Morning D&D está disponible en versiones foil tradicional y no foil.

Contenido:

1 Commander's Sphere sin borde

1 Hero's Downfall sin borde

1 Impact Tremors sin borde

1 Primal Vigor sin borde

1 Unbreakable Formation sin borde

1 Whir of Invention sin borde

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Estás en 1983 y es sábado por la mañana. Te preparas un bol de cereales azucarados con leche y corres a ver la tele (intentando no verter el desayuno, aunque se te cae un poco; ya lo limpiará alguien). Después de rebuscar en los canales, ¡por fin encuentras el primer capítulo de la serie de Dungeons & Dragons! Pues bien, el científico de los dibujos animados y talentoso artista Tyler Walpole ha logrado plasmar esa sensación en ilustraciones de Magic. Mira qué preciosidades. ¡Son perfectas! Tanto si eres fan de D&D como de Magic (o, simplemente, de las cosas divertidas), en este set encontrarás lo que buscas.

ARTIST SERIES: MARK POOLE

Artist Series: Mark Poole está disponible en versiones foil tradicional y no foil.

Contenido:

1 Balance con arte alternativo

1 Birds of Paradise

1 Brainstorm con arte alternativo

1 Counterspell

1 Howling Mine

1 Wasteland con arte alternativo

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Mark Poole es uno de los más grandes de todos los tiempos. Trabaja en el juego desde el principio y hoy en día sigue creando ilustraciones impresionantes. Queríamos que este set homenajeara su prolífica trayectoria, por lo que incluye tanto ilustraciones clásicas (algunas de las cuales nunca se habían utilizado con el marco moderno) como nuevas obras maestras para cartas muy apreciadas. A nadie le sorprenderá que Mark superase las expectativas, y con creces.

SPECIAL GUEST: FIONA STAPLES

Special Guest: Fiona Staples está disponible en versiones foil tradicional y no foil.

Contenido:

1 Dryad of the Ilysian Grove sin borde

1 Metallic Mimic sin borde

1 Sakura-Tribe Elder sin borde

1 Soul-Scar Mage sin borde

1 Spell Queller sin borde

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

No te vas a crees lo que dijo Fiona Staples cuando le preguntamos si quería ilustrar un set de Secret Lair. Respondió que sí. Bueno, como estás leyendo la página de este producto, seguro que te resulta fácil de creer, pero a nosotros aún nos parece que estamos soñando. ¡La famosa y galardonada Fiona Staples, artista de cómics conocida por sus ilustraciones emotivas y sus personajes cautivadores, ahora está en la arena de Magic! (No, no en esa). Fiona aplicó sus increíbles reservas de talento a cinco cartas sensacionales que pueden ser tuyas.

SPECIAL GUEST: JEN BARTEL

Special Guest: Jen Bartel está disponible en versiones foil tradicional y no foil.

Contenido:

1 Archaeomancer sin borde

1 Bloom Tender sin borde

1 Mesa Enchantress sin borde

1 Meteor Golem sin borde

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Jen Bartel está aquí y viene pisando fuerte. Después de refinar sus habilidades en las duras calles de varias grandes editoriales de cómics, ahora llega a Magic. Cuando abrió de golpe las puertas de Wizards con una patada de karate, se fue directamente al departamento artístico. Sin embargo, hasta que les hizo más de seis llaves de judo distintas a nuestros desconcertados compañeros, no nos dijo por qué estaba allí: quería su propio set de Secret Lair. Aceptamos sin dudar, en parte por el miedo que daba, pero, sobre todo, también por lo mucho que admiramos su asombroso talento. Jen comenzó de inmediato a hacer uso de sus galardonadas dotes. Varias semanas después, una flecha en llamas atravesó la ventana del despacho de nuestro jefe y abrasó un helecho cuidado con esmero.

PHYREXIAN PRAETORS: COMPLEAT EDITION

Phyrexian Praetors: Compleat Edition está disponible en versiones foil tradicional y no foil.

Contenido:

1 Phyrexian Elesh Norn, Grand Cenobite

1 Phyrexian Jin-Gitaxias, Core Augur

1 Phyrexian Sheoldred, Whispering One

1 Phyrexian Urabrask the Hidden

1 Phyrexian Vorinclex, Voice of Hunger

1 código canjeable por cinco (5) estilos de cartas basados en las de Phyrexian Praetors: Compleat Edition, para utilizar en MTG Arena**

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

¡Gloria a Pirexia! Celebra la inevitable victoria de los Praetors sobre el resto del Multiverso con estas cinco terroríficas y asombrosas reimpresiones. Se trata de las cartas originales de los Praetors, restauradas con cuidado para recuperar el lenguaje pirexiano con el que estaban escritas cuando las encontramos en un charco de un líquido negro y viscoso, que empezaba salir de la neverita embrujada de I+D. Por si fuera poco, también tienen el nuevo marco para los Praetors legendarios que debutó en Kaldheim. Nunca es tarde para adular a tus futuros soberanos monstruosos.

**El canje en MTG Arena no está disponible en las siguientes regiones: China, Hong Kong, Macau, Singapur, Taiwán y Vietnam.

MOTHER'S DAY 2021

Mother's Day 2021 está disponible en versiones foil tradicional y no foil.

Contenido:

4 Mother of Runes distintas, sin borde

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Vamos a celebrar el Día de la Madre con un homenaje a la madre más conocida de Magic: Mother of Runes. Por ello, invitamos a cuatro artistas para que nos ofrecieran su propia perspectiva de la maternidad. Las hermosas obras de Ejiwa “Edge” Ebenebe y Livia Prima transmiten afecto y un sentimiento de protección. Por otro lado, Rebecca Guay y su hija, Eliette Mitchell, crearon ilustraciones conmovedoras desde puntos de vista distintos de ese lazo (y sí, los ojos no te engañan: ¡Rebecca Guay también está de vuelta!).

DAN FRAZIER IS BACK: THE ALLIED SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Allied Signets está disponible en versiones foil grabado y no foil.

Contenido:

1 Azorius Signet con marco retro

1 Dimir Signet con marco retro

1 Gruul Signet con marco retro

1 Rakdos Signet con marco retro

1 Selesnya Signet con marco retro

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil grabado: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

No se puede escribir “arte clásico de Magic ” sin “Dan Frazier”. Vale, tienes razón: sí que se puede. Pero en el sentido metafórico, es totalmente imposible. Dan es un baluarte de las ilustraciones a la antigua usanza y representó los mox originales y muchas otras cartas. Por ello, cuando decidimos homenajear a Modern Horizons 2 con algunas cartas con marcos retro, sabíamos a quién acudir. Dan fue un paso más allá e ilustró los Sellos de colores aliados como si los gremios se hubieran concebido hace casi 30 años. Algunos elementos te resultarán familiares, mientras que otros, no. Solo hay una cosa que está clara: Dan Frazier vuelve por la puerta grande.

DAN FRAZIER IS BACK: THE ENEMY SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets está disponible en versiones foil grabado y no foil.

Contenido:

1 Boros Signet con marco retro

1 Golgari Signet con marco retro

1 Izzet Signet con marco retro

1 Orzhov Signet con marco retro

1 Simic Signet con marco retro

Precio:

No foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/204,00 CN¥

Foil grabado: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/272,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

No se puede escribir “arte clásico de Magic ” sin “Dan Frazier”. Vale, tienes razón: sí que se puede. Pero en el sentido metafórico, es totalmente imposible. Dan es un baluarte de las ilustraciones a la antigua usanza y representó los mox originales y muchas otras cartas. Por ello, cuando decidimos homenajear a Modern Horizons 2 con algunas cartas con marcos retro, sabíamos a quién acudir. Dan fue un paso más allá e ilustró los Sellos de colores enemigos como si los gremios se hubieran concebido hace casi 30 años. Algunos elementos te resultarán familiares, mientras que otros, no. Solo hay una cosa que está clara: Dan Frazier vuelve por la puerta grande.

ALL-NATURAL FOIL BUNDLE

Contenido:

1 Artist Series: Mark Poole, edición foil

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets, edición foil

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets, edición foil

1 Mother's Day 2021, edición foil

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition, edición foil

1 Saturday Morning D&D, edición foil

1 Special Guest: Fiona Staples, edición foil

1 Special Guest: Jen Bartel, edición foil

Precio:

269,99 $/299,99 €*/269,99 £*/1,833.23 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Dales un buen sorbo a los sets foil del All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Todos están en versión foil para que no te pierdas nada. ¡Combate el calor con estos sets relucientes!

TOTALLY REFRESHING NON-FOIL BUNDLE

Contenido:

1 Saturday Morning D&D

1 Artist Series: Mark Poole

1 Special Guest: Fiona Staples

1 Special Guest: Jen Bartel

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1 Mother's Day 2021

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

Precio:

199,99 $/229,99 €*/199,99 £*/1,357.93 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Dales un buen sorbo a los sets sin foil del All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Todos están en versión no foil para que no te pierdas nada. ¡Combate el calor con estos sets superfrescos!

ALL 4 U BUNDLE

Contenido:

1 Saturday Morning D&D

1 Saturday Morning D&D, edición foil

1 Artist Series: Mark Poole

1 Artist Series: Mark Poole, edición foil

1 Special Guest: Fiona Staples

1 Special Guest: Fiona Staples, edición foil

1 Special Guest: Jen Bartel

1 Special Guest: Jen Bartel, edición foil

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition, edición foil

1 Mother's Day 2021

1 Mother's Day 2021, edición foil

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets, edición foil

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets, edición foil

Precio:

444,44 $/499,99 €*/444,44 £*/3,017.75 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

¿Alguien pidió un pack de 16? Disfruta de una copia de todos los sets, tanto en versión foil como sin foil, gracias al All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Esto es para los superfans de Secret Lair que buscan las mejores ofertas. ¡Aaah, qué refrescante!

¡Y eso no es todo!

¿Creías que solo te ayudaríamos a refrescar tus mazos? También vamos a colaborar con nuestros amigos de Ultra PRO y MTG Proshop para avivar tu estilo, ¡y no solo en el juego! Pero debes decidirte rápido, ¡porque estos sensacionales productos solo estarán disponibles durante el All-Natural, Totally Refreshing Superdrop! (Es decir, del 21 de junio al 23 de julio).

¡Tapetes de juego de Ultra PRO!

Ultra PRO tendrá una estupenda variedad de tapetes con ilustraciones de Dan Frazier, Mark Poole, Jen Bartel, Fiona Staples, Tyler Walpole, Igor Kieryluk y Livia Prima. ¡Zambúllete en shop.ultraPRO.com y consigue el tuyo antes de que sea demasiado tarde!

¡Artículos en MTG Proshop!

Si relajarte con cartas nuevas no te parece suficiente, ahora podrás exhibir tu estilo con camisetas y mochilas que lucen ocho ilustraciones increíbles y refrescantes creadas por grandes artistas como Dan Frazier y Mark Poole, entre otros. Pero debes decidirte rápido, ¡porque estos sensacionales artículos solo estarán disponibles en MTGProshop.com durante el All-Natural, Totally Refreshing Superdrop!

Tapete de juego de Secret Lair

Hicimos algo nuevo y distinto, un pequeño experimento especial. Este tapete de Secret Lair estará disponible en determinadas regiones europeas durante un plazo limitado. ¡Visita secretlair.wizards.com para consultar los detalles!

Regiones seleccionadas Alemania

Austria

Bélgica

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

Serbia

Suecia

Suiza

¡La genialidad de Secret Lair llega en una caja más pequeña!

La gente más observadora seguro que nota un detalle aún más llamativo en las imágenes del jugoso All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. En efecto, ¡esas cajitas negras ahora son todavía más pequeñas!

A partir de este superdrop, todos los sets de Secret Lair utilizarán nuevos envoltorios con un tamaño inferior a la mitad del volumen original, hechos con papel totalmente reciclable (excepto el plástico que envuelve las cartas, que procuraremos cambiar en el futuro) y que contienen un 91 % menos de plástico por volumen.

Este envoltorio actualizado es otro paso en nuestro objetivo de aumentar la facilidad de reciclaje y reducir el plástico en todos los productos de Magic de 2021 y más adelante. Como siempre, estamos encantados de realizar este viaje contigo y agradecemos todos los comentarios que nos ayuden a mejorar los envoltorios en el futuro.

Iniciar sesión + Reservar = ¡Sobre gratis!

Falta poco para que llegue Aventuras en Forgotten Realms y los ánimos en la guarida están por las nubes. Tenemos que compartirlos cuanto antes, ¡o nos convertiremos en elementales de entusiasmo! El trato es este: cada cliente que haga un pedido anticipado mientras tenga una sesión iniciada con su cuenta recibirá un sobre de edición de Aventuras en Forgotten Realms con su envío.

Realicen los pedidos que realicen, los clientes solo recibirán un sobre, pero nos agrada decir que la mayoría de los usuarios con una cuenta de Wizards pueden participar en la promoción (incluso fuera de Norteamérica). ¡Que la justa gloria de Bahamut sea conocida en todo el mundo!

Disfruta de la maravilla efervescente del All-Natural, Totally Refreshing Superdrop antes de que se evapore. ¡Visita secretlair.wizards.com entre las 9:00 PT/12:00 ET/16:00 UTC del 21 de junio hasta el 23 de julio a la misma hora para pedir el refresco que necesita tu colección!