¡Este superdrop viene de un futuro lejano o quizá de un pasado remoto para traernos una advertencia! El problema es que perdió la nota con el aviso en alguna parte del vórtice temporal, así que no te preocupes por el asunto y échales un vistazo a los drops.

De todas formas, el tiempo sigue siendo (más o menos) lineal, así que tendrás que visitar secretlair.wizards.com entre las entre las 9:00 PT/12:00 ET/16:00 UTC del 24 de agosto hasta el 14 de septiembre a la misma hora para ver qué contienen y reservarlos antes de que vuelvan a desaparecer en el éter.

KAMIGAWA INK

Kamigawa Ink está disponible en versiones foil tradicional y non-foil.

Contenido:

1 Heartless Hidetsugu borderless

1 Kami of the Crescent Moon borderless

1 Michiko Konda, Truth Seeker borderless

1 Reki, the History of Kamigawa borderless

1 Toshiro Umezawa borderless

Precio:

Non-foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Kamigawa es un plano antiguo con siglos de historia. ¡Descubre sus sensacionales relatos con las pinceladas incomparables de la artista JungShan! El estilo tradicional japonés se fusiona con la historia clásica de Magic en una combinación perfecta para tu mazo o colección. ¡Los tatuajes de Reki no son nada comparados con este set!

TEFERI'S TIME TROUBLE

Teferi's Time Trouble está disponible en versión non-foil.

Contenido:

1 Dack Fayden retro frame

1 Karn, the Great Creator retro frame

1 Teferi, Time Raveler retro frame

Precio:

Non-foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Hola, soy Teferi. Creo que cometí un pequeño error que podría haberle pasado a cualquiera. ¿Nunca probaste un hechizo nuevo de magia del tiempo y creaste una distorsión temporal por accidente? Seguro que me entiendes. Ahora estoy atrapado en el pasado con Dack y Karn, ¡y tenemos retro frames! Además, nuestro texto de reglas parece ... distinto, como si lo escribieran hace 30 años. Al menos, estamos ilustrados por artistas clásicos de Magic: Adam Rex, Greg Staples y Mark Zug. ¡Algo bueno tenía que haber en todo esto! Supongo que no estaremos aquí mucho tiempo, así que actúa rápido si quieres preservar este acontecimiento.

ARTIST SERIES: JOHANNES VOSS

Artist Series: Johannes Voss está disponible en versiones foil tradicional y non-foil.

Contenido:

1 Sanctum Prelate

1 Carpet of Flowers

1 Sphere of Safety

1 Karmic Guide

Precio:

Non-foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

He aquí una verdad sobre Johannes Voss: tiene mucho, pero que mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho talento. Además, nos agasaja por partida doble, porque estas cartas se combinan para narrar una historia con un poema compuesto por él mismo. La verdad, no está bien que este hombre acapare tanto talento, pero se lo perdonaremos porque es una gran persona. Estas hermosas cartas añadirán una nota de color a cualquier mazo o colección. ¡Hazle un favor a Johannes y él te lo corresponderá!

ARTIST SERIES: THOMAS BAXA

Artist Series: Thomas Baxa está disponible en versiones foil tradicional y non-foil.

Contenido:

1 Ob Nixilis Reignited

1 Sliver Hivelord

1 Sire of Insanity

1 Spellskite

Precio:

Non-foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

De algún modo, Thomas Baxa ahondó en nuestro subconsciente y extrajo de nuestras pesadillas estos monstruos retratados con mano de experto. Es como si estuviéramos teniendo un sueño realmente horrible... y ahí estuviese Baxa, tomando notas con calma y diciendo: “Eh, tú a lo tuyo. Deja que ese insecto alienígena siga destrozándote, que voy a dibujarlo después”. No sabemos cómo consiguió ese poder, pero estamos seguros de que lo utilizó para convertirse en uno de los mejores ilustradores del juego. ¡Añade estos horrores de pesadilla a tu mazo o colección!

MATH IS FOR BLOCKERS

Math Is for Blockers está disponible en versiones foil tradicional y non-foil.

Contenido:

1 Brazen Borrower

1 Vindictive Lich

1 Meandering Towershell

1 Ohran Frostfang

1 Thragtusk

Precio:

Non-foil: 29,99 $/34,99 €*/29,99 £*/238,00 CN¥

Foil tradicional: 39,99 $/44,99 €*/39,99 £*/318,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Sabemos que probablemente esperes leer una descripción llena de chistes matemáticos, pero la verdad es que los usamos todos en el texto de ambientación de estas cartas. En serio, no nos queda ninguno. En fin, a quién le importa este texto: ¡fíjate en las impresionantes ilustraciones de Alexandre Chaudret! Alexandre utiliza formas geométricas sencillas como base y las convierte en obras fantásticas de criaturas espectaculares. Moldea tu mazo o tu colección con estas cartas matemágicas. Además, si te fijas en la fuerza y la resistencia de estas criaturas, tal vez notes que siguen un patrón exquisito ...

THE WORLD'S NON-FOIL-EST BUNDLE

Contenido:

1 Artist Series: Johannes Voss

1 Artist Series: Thomas Baxa

1 Kamigawa Ink

1 Math Is for Blockers

1 Teferi's Time Trouble

Precio:

119,99 $/139,99 €*/119,99 £*/988,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

En Secret Lair no solo tenemos un bundle excelente que incluye los cinco drops non-foil que forman parte del Out of Time Superdrop, sino que también disponemos del mayor depósito de secretos del mundo (lo que resulta evidente si te fijas en nuestro nombre). Sabemos todo tipo de cosas, como qué desodorante utiliza un pies grandes o qué marca de acondicionador prefiere. Vale, lo admitimos: la mayoría de nuestros secretos tienen que ver con la higiene del pies grandes, pero algunos de ellos son tan espeluznantes que podrían causarte un trauma. ¿Quieres saber cuánto tiempo tarda un pies grandes en cepillarse los dientes cada mañana? ¿De verdad quieres enfrentarte a las consecuencias de saberlo? Pues la respuesta es que le dedica dos minutos, tal como recomienda el Consejo Supremo de Dentistas ... QUE SON TODOS PIES GRANDES. ¡A que no te lo esperabas!

THE WORLD'S FOIL-EST BUNDLE

Contenido:

1 Artist Series: Johannes Voss foil

1 Artist Series: Thomas Baxa foil

1 Kamigawa Ink foil

1 Math Is for Blockers foil

Precio:

129,99$/144,99€*/129,99£*/1008,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Igual que a las humildes urracas, a ti también te gustan las cosas que brillan. Aunque, a decir verdad, ¿conoces a alguna urraca humilde? Esas condenadas están todo el día volando, robando objetos de porcelana y graznando por el cielo como si se la tuviesen jurada a cada avión que pasa. ¿Y encima dejamos que se vayan de rositas porque no son lo bastante inteligentes como para declarar impuestos? Pues aquí creemos que ya basta y que es hora de que esto cambie, así que vamos a rebautizar a las urracas como gamberracas. Nada de preguntas, llévate una copia de todos los drops foil y punto.

THE WORLD'S BUNDLIEST BUNDLE

Contenido:

1 The World's Foil-est Bundle

1 The World's Non-foil-est Bundle

Precio:

239,99 $/269,99 €*/239,99 £*/1908,00 CN¥

*Incluidos los impuestos locales

Todo el mundo conoce la clásica parábola del dilema de la coleccionista de sets. Una mujer va caminando por el bosque, pero su bundle de superdrops de Secret Lair se le cae accidentalmente a un lago. Un espíritu emerge con dos bundles en la mano: uno foil y otro non-foil. El espíritu le pregunta a la mujer cuál se le cayó... ¿y luego le entrega un hacha de oro o algo así? Hace tiempo que no escucho el relato este, pero la cuestión es que tú no tienes por qué elegir, a diferencia de la desdichada del cuento. ¡Con The World's Bundliest Bundle, recibirás los dos!

El tiempo pasa... o vuela... o da vueltas. Es un poco difícil de decir en el presente. Pero una cosa está clara: este superdrop no tardará en ser cosa del pasado (o del futuro, porque todavía no sabemos de dónde procede, para empezar).

Pásate por secretlair.wizards.com entre las entre las 9:00 PT/12:00 ET/16:00 UTC del 24 de agosto hasta el 14 de septiembre a la misma hora, ¡antes de que el tiempo se lleve estos drops!