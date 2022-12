Debido a un error interno desafortunado, las tres cartas de Ikora: Mundo de Behemoths japonesas exclusivas de la serie de Godzilla solo estarán disponibles en la Draft y en las Collector Boosters japonesas. No se podrán encontrar en las Collectors Boosters en francés e inglés.

Esta exclusión en las Collector Boosters de fuera de Japón no ha sido intencionada y como resultado, la comunicación del anuncio del lanzamiento de Ikoria: Mundo de Behemoths contenía información errónea que ha tenido que ser corregida. Tal y como se han impreso, las Collector Boosters en francés e inglés no tendrán la oportunidad de contener algunas de las cartas numeradas 385, 386 o 387 como se ve aquí:

Sabemos que el proceso de encontrar alguna de ellas causa entusiasmo a los jugadores. Es por ello que imprimiremos y distribuiremos copias para corregir el error.

Debido a que el error ha sido descubierto recientemente, no hemos sido capaces de reimprimir el producto con las cartas afectadas. En su lugar, vamos a imprimir y distribuir en las tiendas copias de las cartas en un futuro cercano para subsanar el error.

Si compras Collector Boosters en una tienda local, podrán ofrecer algunas copias adicionales sin coste. Si las has reservado o tienes planes de comprarlas, comprueba antes con tu tienda.

Si por alguna razón esto no fuera posible, por favor contacta con el servicio de atención al cliente de Wizards of the Coast para más información.

En Wizards of the Coast estamos comprometidos con la alta calidad y la consistencia de nuestros productos, y pedimos disculpas por no haber mantenido nuestros estándares en esta ocasión.