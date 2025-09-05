Las fichas de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man
Ponte el traje y acaba con el crimen con los distintos héroes arácnidos del universo Marvel: Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man está a punto de llegar y trae fichas de todo tipo consigo.
En esta colección, cada sobre de juego incluye una ficha no foil de dos caras. Hay 7 fichas con arte completo distintas en los sobres de juego y aparecen en diferentes combinaciones de estas fichas de dos caras.
Los sobres de coleccionista tienen la misma selección de 7 fichas con arte completo distintas. Encontrarás una ficha de dos caras foil tradicional en el 65 % de los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. El otro 35 % de los sobres de coleccionista tiene una carta de arte con una ilustración de la colección. Puedes consultar más información sobre las cartas de arte aquí.
Puedes ver todas las fichas de Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man en la galería de cartas de la colección.
Únete a la acción del universo Marvel cuando Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man dé el salto a las tiendas el 26 de septiembre de 2025. Los productos de esta colección ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.