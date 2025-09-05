Ponte el traje y acaba con el crimen con los distintos héroes arácnidos del universo Marvel: Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man está a punto de llegar y trae fichas de todo tipo consigo.

0003_MTGSPM_Token: Spider Token

En esta colección, cada sobre de juego incluye una ficha no foil de dos caras. Hay 7 fichas con arte completo distintas en los sobres de juego y aparecen en diferentes combinaciones de estas fichas de dos caras.

0006_MTGSPM_Token: Robot Token

Los sobres de coleccionista tienen la misma selección de 7 fichas con arte completo distintas. Encontrarás una ficha de dos caras foil tradicional en el 65 % de los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man. El otro 35 % de los sobres de coleccionista tiene una carta de arte con una ilustración de la colección. Puedes consultar más información sobre las cartas de arte aquí.

0007_MTGSPM_Token: Treasure Token

Puedes ver todas las fichas de Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man en la galería de cartas de la colección.

Únete a la acción del universo Marvel cuando Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man dé el salto a las tiendas el 26 de septiembre de 2025. Los productos de esta colección ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, en tiendas en línea como Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.