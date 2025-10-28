Detalles sobre la maestría de Magic The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
El pase de maestría y la maestría de la colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™ están aquí para guiarte y mejorar tu experiencia. Si participas en eventos o juegas con tus amigos u otros jugadores, conseguirás EXP que te hará avanzar en el camino de maestría de colección, donde obtendrás sobres y orbes de maestría que podrás intercambiar por recompensas del emporio de maestría de la colección.
¡Hazte con el pase de maestría y desbloquea ese camino de recompensas para conseguir más premios, como fichas de evento, cartas, protectores y estilos de cartas, oro y gemas!
Consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición para informarte acerca de la maestría de colección y mucho más.
Maestría de colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
- 26 sobres de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
- 5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang)
Pase de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
Elementos estéticos
- Elemento estético para el perfil de Aang
Cartas y sobres
- 20 sobres:
- 4 sobres de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
- 4 sobres de Por los caminos del presagio
- 4 sobres de El Confín de la Eternidad
- 4 sobres de Tarkir: tormenta dracónica
- 4 sobres de Aetherdrift
- 10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
- Nivel 61 y superior: 1 RCI poco común
- Protector de Nuevas aventuras
- Protector exquisito de Dominar los elementos
- 40 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang)
- 15 estilos de cartas comunes
- 10 estilos de cartas poco comunes
- 1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)
- 4000 de oro
- 1200 gemas
- 3 compañeros Appa
- 5 estilos de cartas comunes
- 5 estilos de cartas poco comunes
- 10 estilos de cartas raras
- 5 estilos de cartas raras míticas
- 10 protectores de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
Protectores de cartas
Estilos de cartas
Fichas de evento
Oro y gemas
Compañeros
¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang?
La maestría de colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang llega hasta el nivel 60. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 46, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 60 y más allá.
Emporio de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
Los jugadores pueden canjear sus orbes de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang por ofertas del emporio de maestría de la colección:
Estilos de cartas
Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría:
Protectores de cartas
Cada protector está disponible por dos (2) orbes de maestría: