El pase de maestría y la maestría de la colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™ están aquí para guiarte y mejorar tu experiencia. Si participas en eventos o juegas con tus amigos u otros jugadores, conseguirás EXP que te hará avanzar en el camino de maestría de colección, donde obtendrás sobres y orbes de maestría que podrás intercambiar por recompensas del emporio de maestría de la colección.

¡Hazte con el pase de maestría y desbloquea ese camino de recompensas para conseguir más premios, como fichas de evento, cartas, protectores y estilos de cartas, oro y gemas!

Consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición para informarte acerca de la maestría de colección y mucho más.

Maestría de colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

  • 26 sobres de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
  • 5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang)

Pase de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

Elementos estéticos

  • Elemento estético para el perfil de Aang

Cartas y sobres

  • 20 sobres:
    • 4 sobres de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
    • 4 sobres de Por los caminos del presagio
    • 4 sobres de El Confín de la Eternidad
    • 4 sobres de Tarkir: tormenta dracónica
    • 4 sobres de Aetherdrift
    • 10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
    • Nivel 61 y superior: 1 RCI poco común

    Protectores de cartas

    • Protector de Nuevas aventuras
    • Protector exquisito de Dominar los elementos

    Estilos de cartas

    • 40 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang)
    • 15 estilos de cartas comunes
    • 10 estilos de cartas poco comunes

    Fichas de evento

    • 1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)

    Oro y gemas

    • 4000 de oro
    • 1200 gemas

    Compañeros

    • 3 compañeros Appa

    ¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang?

    La maestría de colección de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang llega hasta el nivel 60. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 46, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 60 y más allá.

    Emporio de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

    Los jugadores pueden canjear sus orbes de maestría de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang por ofertas del emporio de maestría de la colección:

    Estilos de cartas

    Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría:

    • 5 estilos de cartas comunes
    • 5 estilos de cartas poco comunes
    • 10 estilos de cartas raras
    • 5 estilos de cartas raras míticas

    Protectores de cartas

    Cada protector está disponible por dos (2) orbes de maestría:

    • 10 protectores de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang