Programa de eventos en MTG Arena de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
El equipo de MTG Arena ha estado trabajando mucho para el debut digital de los héroes caparazudos en Magic. Como hay tantos eventos de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles en MTG Arena, creamos esta guía para que te organices con anticipación. Todos los eventos de Limitado que se mencionan a continuación incluyen Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (a menos que se diga lo contrario).
Draft premier
Draft premier es la modalidad insignia de MTG Arena para el juego de Limitado. Es nuestro tipo de eventos de referencia. En este lanzamiento, ofreceremos el mismo formato de Draft premier de ocho jugadores y selección de una en una que utilizamos en cada colección. No brindamos el Draft premier con Por los caminos del presagio y los jugadores nos dijeron que extrañaban el formato. El evento estará activo mientras dure el lanzamiento.
Draft de dos en dos
La versión rápida de cuatro victorias o dos derrotas de Draft de dos en dos estará disponible mientras dure el lanzamiento. Estuvimos experimentando de qué forma funciona mejor el Draft de dos en dos en MTG Arena y descubrimos que la estructura más rápida del evento resulta más atractiva para los jugadores. Queremos conocer las opiniones de la comunidad sobre esta nueva estructura de eventos y no dejaremos de perfeccionarla.
Draft tradicional
El Draft al mejor de tres usará una estructura de ocho jugadores y selección de una en una mientras dure este lanzamiento. Esto coincide con la forma en que se jugará la colección en los torneos competitivos de mesa.
Draft rápido
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles usará una estructura de ocho jugadores y selección de una en una para el Draft rápido. La colección entrará en la rotación del programa del Draft rápido desde el 12 de marzo. El programa de eventos de Draft rápido rota entre las colecciones legales en Estándar para ayudar a completarlas y ofrecer variedad.
Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional
Al igual que con las colecciones anteriores, el formato Mazo Cerrado estará disponible durante las tres primeras semanas tras el lanzamiento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles en MTG Arena. Como Mazo Cerrado al mejor de tres tiene menos jugadores, funcionará durante las dos primeras semanas del lanzamiento para garantizar un emparejamiento adecuado.
Eventos Arena Direct
Habrá eventos Arena Direct para ganar cajas de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y cajas de sobres de juego en japonés de Bloomburrow.
Cube poderoso de Arena
Este cube popular volverá el 31 de marzo con actualizaciones nuevas tanto en la lista como en las recompensas de los sobres de premio del cube. Anunciaremos más detalles cuando se acerque la fecha.
Desafío del metajuego de Brawl modificado
Del 31 de marzo al 21 de abril, ofreceremos otra iteración del desafío del metajuego de Brawl modificado. Esta vez, la entrada al evento será gratuita y la clasificación será similar a la de las demás colas clasificatorias de Construido. Los participantes que ganen al menos un juego recibirán 1000 PX adicionales.
Retrospectivas de Draft premier
Tenemos pensadas cinco semanas de retrospectivas de Draft para este lanzamiento. Todos estos eventos son Draft premier anteriores que reviviremos durante una semana cada uno.
- 17 de marzo: Marcha de las máquinas: las secuelas
- 24 de marzo: Draft remix de artefactos
- 31 de marzo: Bloomburrow
- 7 de abril: Magic: The Gathering - Cimientos
- 14 de abril: Kamigawa: Dinastía de neón
Calendario completo de eventos
Draft premier
- 3 de marzo a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 31 de marzo a 6 de abril: Bloomburrow
- 7 a 13 de abril: Cimientos
Retrospectiva de Draft premier
- 17 a 23 de marzo: Marcha de las máquinas: las secuelas
- 24 a 30 de marzo: Draft remix de artefactos
- 14 a 20 de abril: Kamigawa: Dinastía de neón
Draft de dos en dos
- 3 de marzo a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft tradicional
- 3 de marzo a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft rápido
- 12 a 22 de marzo: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 23 de marzo a 6 de abril: Cimientos
- 7 a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional
- 3 a 26 de marzo: Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 3 a 17 de marzo: Mazo Cerrado tradicional de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Arena Direct
- 13 a 15 de marzo: Arena Direct para ganar cajas de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 27 a 29 de marzo: Arena Direct para ganar cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 10 a 12 de abril: Arena Direct para ganar cajas de sobres de juego en japonés de Bloomburrow
Cube poderoso de Arena
- 31 de marzo a 20 de abril: Cube poderoso de Arena
Desafío de metajuego
- 13 a 15 de marzo: Desafío del metajuego de Histórico
- 27 a 29 de marzo: Desafío del metajuego de Pioneer
- 31 de marzo a 20 de abril: Desafío del metajuego de Brawl modificado
- 3 a 5 de abril: Desafío del metajuego de Estándar
- 10 a 12 de abril: Desafío del metajuego de Intemporal
Magic de mitad de semana
- 3 y 4 de marzo: Pauper Estándar
- 10 y 11 de marzo: Al límite (con Cimientos)
- 17 y 18 de marzo: Desafío de construcción de Brawl
- 24 y 25 de marzo: Alquimia de Inicio lento
- 31 de marzo a 1 de abril: Brawl de Ritos de florecimiento
- 7 y 8 de abril: Draft con bots de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 14 y 15 de abril: Mómir
Eventos Arena Championship Qualifier
Formato de marzo
Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 21 de marzo: Qualifier Play-In al mejor de uno
- 27 de marzo: Qualifier Play-In al mejor de tres
- 28 a 30 de marzo: Qualifier Weekend
Formato de abril
Histórico
- 4 de abril: Qualifier Play-In al mejor de uno
- 10 de abril: Qualifier Play-In al mejor de tres
- 11 y 12 de abril: Qualifier Weekend