El equipo de MTG Arena ha estado trabajando mucho para el debut digital de los héroes caparazudos en Magic. Como hay tantos eventos de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles en MTG Arena, creamos esta guía para que te organices con anticipación. Todos los eventos de Limitado que se mencionan a continuación incluyen Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (a menos que se diga lo contrario).

Draft premier

Draft premier es la modalidad insignia de MTG Arena para el juego de Limitado. Es nuestro tipo de eventos de referencia. En este lanzamiento, ofreceremos el mismo formato de Draft premier de ocho jugadores y selección de una en una que utilizamos en cada colección. No brindamos el Draft premier con Por los caminos del presagio y los jugadores nos dijeron que extrañaban el formato. El evento estará activo mientras dure el lanzamiento.

Draft de dos en dos

La versión rápida de cuatro victorias o dos derrotas de Draft de dos en dos estará disponible mientras dure el lanzamiento. Estuvimos experimentando de qué forma funciona mejor el Draft de dos en dos en MTG Arena y descubrimos que la estructura más rápida del evento resulta más atractiva para los jugadores. Queremos conocer las opiniones de la comunidad sobre esta nueva estructura de eventos y no dejaremos de perfeccionarla.

Draft tradicional

El Draft al mejor de tres usará una estructura de ocho jugadores y selección de una en una mientras dure este lanzamiento. Esto coincide con la forma en que se jugará la colección en los torneos competitivos de mesa.

Draft rápido

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles usará una estructura de ocho jugadores y selección de una en una para el Draft rápido. La colección entrará en la rotación del programa del Draft rápido desde el 12 de marzo. El programa de eventos de Draft rápido rota entre las colecciones legales en Estándar para ayudar a completarlas y ofrecer variedad.

Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional

Al igual que con las colecciones anteriores, el formato Mazo Cerrado estará disponible durante las tres primeras semanas tras el lanzamiento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles en MTG Arena. Como Mazo Cerrado al mejor de tres tiene menos jugadores, funcionará durante las dos primeras semanas del lanzamiento para garantizar un emparejamiento adecuado.

Eventos Arena Direct

Habrá eventos Arena Direct para ganar cajas de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y cajas de sobres de juego en japonés de Bloomburrow.

Cube poderoso de Arena

Este cube popular volverá el 31 de marzo con actualizaciones nuevas tanto en la lista como en las recompensas de los sobres de premio del cube. Anunciaremos más detalles cuando se acerque la fecha.

Desafío del metajuego de Brawl modificado

Del 31 de marzo al 21 de abril, ofreceremos otra iteración del desafío del metajuego de Brawl modificado. Esta vez, la entrada al evento será gratuita y la clasificación será similar a la de las demás colas clasificatorias de Construido. Los participantes que ganen al menos un juego recibirán 1000 PX adicionales. Tájic, Valentía de la Legión se agregará a la lista de cartas prohibidas.

Retrospectivas de Draft premier

Tenemos pensadas cinco semanas de retrospectivas de Draft para este lanzamiento. Todos estos eventos son Draft premier anteriores que reviviremos durante una semana cada uno.

17 de marzo : Marcha de las máquinas: las secuelas

: 24 de marzo : Draft remix de artefactos

: Draft remix de artefactos 31 de marzo : Bloomburrow

: 7 de abril : Magic: The Gathering - Cimientos

: 14 de abril: Kamigawa: Dinastía de neón

Calendario completo de eventos

Draft premier

3 de marzo a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 31 de marzo a 6 de abril: Bloomburrow

7 a 13 de abril: Cimientos

Retrospectiva de Draft premier

17 a 23 de marzo: Marcha de las máquinas: las secuelas

24 a 30 de marzo: Draft remix de artefactos

14 a 20 de abril: Kamigawa: Dinastía de neón

Draft de dos en dos

3 de marzo a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft tradicional

3 de marzo a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft rápido

12 a 22 de marzo: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 23 de marzo a 6 de abril: Cimientos

7 a 20 de abril: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional

3 a 26 de marzo: Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 3 a 17 de marzo: Mazo Cerrado tradicional de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Arena Direct

13 a 15 de marzo: Arena Direct para ganar cajas de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 27 a 29 de marzo: Arena Direct para ganar cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 10 a 12 de abril: Arena Direct para ganar cajas de sobres de juego en japonés de Bloomburrow

Cube poderoso de Arena

31 de marzo a 20 de abril: Cube poderoso de Arena

Desafío de metajuego

13 a 15 de marzo: Desafío del metajuego de Histórico

27 a 29 de marzo: Desafío del metajuego de Pioneer

31 de marzo a 20 de abril: Desafío del metajuego de Brawl modificado

3 a 5 de abril: Desafío del metajuego de Estándar

10 a 12 de abril: Desafío del metajuego de Intemporal

Magic de mitad de semana

3 y 4 de marzo: Pauper Estándar

10 y 11 de marzo: Al límite (con Cimientos )

) 17 y 18 de marzo: Desafío de construcción de Brawl

24 y 25 de marzo: Alquimia de Inicio lento

31 de marzo a 1 de abril: Brawl de Ritos de florecimiento

7 y 8 de abril: Draft con bots de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 14 y 15 de abril: Mómir

Eventos Arena Championship Qualifier

Formato de marzo

Mazo Cerrado de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 de marzo: Qualifier Play-In al mejor de uno

27 de marzo: Qualifier Play-In al mejor de tres

28 a 30 de marzo: Qualifier Weekend

Formato de abril

Histórico