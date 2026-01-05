Tanto si es la primera vez que visitas Lorwyn y Páramo Sombrío como si te mueres de ganas de volver, con el pase de maestría y la maestría de colección de Lorwyn eclipsado podrás aprovechar al máximo tu aventura por el plano más idílico de Magic. Consigue EXP en partidas de MTG Arena contra otros jugadores para avanzar en el camino de maestría de colección del juego. A medida que vayas progresando, obtendrás sobres digitales de Lorwyn eclipsado y orbes de maestría que puedes intercambiar por estilos de cartas digitales y elementos estéticos en el emporio de maestría de la colección.

Si te haces con el pase de maestría, ¡desbloquearás un camino de recompensas que contiene un avatar, compañeros, fichas de evento, cartas y sobres digitales, protectores, estilos de cartas, oro y gemas!

Consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición para informarte acerca de la maestría de colección y mucho más.

Maestría de colección de Lorwyn eclipsado

18 sobres de Lorwyn eclipsado

5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Lorwyn eclipsado)

Pase de maestría de Lorwyn eclipsado

Avatares

Avatar de Cenizeida

Cartas y sobres

20 sobres: 5 sobres de Lorwyn eclipsado 5 sobres de Por los caminos del presagio 5 sobres de El Confín de la Eternidad 5 sobres de Tarkir: tormenta dracónica

10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Lorwyn eclipsado

Nivel 41 y superior: 1 RCI poco común

Protectores de cartas

1 protector básico

1 protector exquisito

Estilos de cartas

30 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Lorwyn eclipsado )

) 15 estilos de cartas comunes

10 estilos de cartas poco comunes

Fichas de evento

1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)

Oro y gemas

4000 de oro

1200 gemas

Compañeros

3 compañeros Cambiaformas

¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Lorwyn eclipsado?

La maestría de colección de Lorwyn eclipsado llega hasta el nivel 40. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 36, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 40 y más allá.

Emporio de maestría de Lorwyn eclipsado

Los jugadores pueden canjear sus orbes de maestría de Lorwyn eclipsado por ofertas del emporio de maestría de la colección:

Avatares

Cada avatar está disponible por dos (2) orbes de maestría:

5 avatares

Estilos de cartas

Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría: