EXPERIENCIA COOPERATIVA

LUCHA JUNTO CON LAS TORTUGAS



Los jugadores de Magic de todos los niveles podrán unirse a las tortugas ninja para acabar con los malos en este nuevo formato cooperativo de estrategia para hasta cuatro jugadores. Equípate armamento ninja, juega con el mazo de 60 cartas preconstruido de uno de tus cuatro héroes favoritos y abre los cuatro sobres de juego incluidos para hacer que el mazo de enemigos preconstruido, que cuenta con Shredder y sus lacayos, muerda el polvo.

