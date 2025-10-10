Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Fecha de lanzamiento: 6 de marzo de 2026
EQUÍPATE CON EL PODER TORTUGA
El mejor equipo de tortugas sale de los sumideros para dar el salto a Magic: The Gathering. Las tortugas ninja toman la forma de cartas de Magic y usan su conocida fuerza (¡y resistencia!) para proteger las calles de Shredder y los mutantes que desatan el caos.
LUCHA JUNTO CON LAS TORTUGAS
Los jugadores de Magic de todos los niveles podrán unirse a las tortugas ninja para acabar con los malos en este nuevo formato cooperativo de estrategia para hasta cuatro jugadores. Equípate armamento ninja, juega con el mazo de 60 cartas preconstruido de uno de tus cuatro héroes favoritos y abre los cuatro sobres de juego incluidos para hacer que el mazo de enemigos preconstruido, que cuenta con Shredder y sus lacayos, muerda el polvo.
LÍNEA DE PRODUCTOS
Sobres de juego
La mejor forma de abrir cartas molonas y explorar Las Tortugas Ninja con tus amigos; estos sobres están equilibrados para Estándar.
Sobres de coleccionista
La mejor oferta de Las Tortugas Ninja en sobres llenos de las cartas más guapas. Puedes conseguir cartas del material original sin borde y cartas de estrella principal de Kevin Eastman.
Turtle Team-Up
Cuando el malvado Shredder ataca, ¡las tortugas contraatacan! Hasta cuatro jugadores colaboran para acabar con los malos en este nuevo formato de Magic para el que no necesitas preparación.
Mazo de Commander
¡Te va a encantar ser una tortuga! Que no pare la diversión con todas tus tortugas favoritas en un mazo de Commander.
Draft Night
¡En esta caja tienes todo lo necesario para una noche de Draft de dos en dos! Juega con tu versión favorita de las tortugas con tus amigos sin caparazón.
Pizza Bundle
Llévate una porción de tu comida favorita con las cartas temáticas de pizza, un contador de vidas Spindown sobredimensionado y un sobre de coleccionista como guinda de... ¿la pizza? ¡Empieza tu colección a lo grande!
Bundle
Construye un mazo con sobres, una carta promocional, un contador de vidas Spindown y mucho más; ¡cada caja viene llena de poder tortuga!
Packs de Presentación
Disfruta de la acción ninja antes que nadie en un evento cerca de ti. Juega con la colección de Las Tortugas Ninja antes de que te pille por sorpresa el lanzamiento.
