Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Galería de cartas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Card Image Gallery / Teenage Mutant Ninja Turtles / Collecting

Galería de cartas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Prepárate para el caos mutante con Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, que se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. Si quieres más información sobre esta colección y sus tratamientos de Diversión en Sobres, no te pierdas el debut el 10 de febrero de 2026 y echa un ojo al primer vistazo y coleccionismo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Seleccionar un distribuidor

Vas a salir de un sitio operado por Wizards of the Coast

Wizards of the Coast no es responsable del contenido de ningún sitio web enlazado que no esté operado por Wizards of the Coast. Ten en cuenta que las políticas de privacidad y las prácticas de seguridad de estos sitios web puede diferir de los estándares de Wizards of the Coast.

Sí, continuar
Blanco (7)
Loading...
Azul (5)
Loading...
Negro (3)
Loading...
Rojo (4)
Loading...
Verde (3)
Loading...
Multicolor (6)
Loading...
Artefacto (1)
Loading...
Tierra (10)
Loading...

Prepárate para el caos mutante con Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, que se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. Si quieres más información sobre esta colección y sus tratamientos de Diversión en Sobres, no te pierdas el debut el 10 de febrero de 2026 y echa un ojo al primer vistazo y coleccionismo de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

 

Nota: Las cartas de estrella principal son mecánicamente idénticas a sus otros tratamientos. Todas las imágenes son una representación digital de las cartas, no son las cartas reales.