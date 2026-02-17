¡Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles llega a MTG Arena el 3 de marzo! Nos alegra anunciar la maestría de colección y el pase de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Al jugar partidas en MTG Arena contra otra gente, podrás avanzar en el camino de maestría de colección del juego. A medida que ganes más EXP, desbloquearás sobres y orbes de maestría de MTG Arena que puedes intercambiar por estilos de cartas digitales y avatares en el emporio de maestría de la colección.

Si te haces con el pase de maestría, desbloquearás un camino totalmente nuevo con recompensas del pase de maestría. Conforme avances en él, conseguirás recompensas como un avatar, compañeros, fichas de evento, protectores, oro y gemas, así como sobres y estilos de cartas de MTG Arena.

Consulta el artículo sobre la distribución de recompensas y las probabilidades de aparición para informarte acerca de la maestría de colección y mucho más.

Maestría de colección de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 sobres de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 5 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)

Pase de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Avatares

Avatar de Shredder

Cartas y sobres

20 sobres: 4 sobres de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles 4 sobres de Lorwyn eclipsado 4 sobres de Por los caminos del presagio 4 sobres de El Confín de la Eternidad 4 sobres de Tarkir: tormenta dracónica

10 recompensas de cartas individuales (RCI) raras míticas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Nivel 51 y superior: 1 RCI poco común

Protectores de cartas

Protector de Tortugoneta

Protector exquisito de Tortucomunicador

Estilos de cartas

38 orbes de maestría (se pueden canjear por un estilo de carta o un protector en el emporio de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles )

| ) 15 estilos de cartas comunes

10 estilos de cartas poco comunes

Fichas de evento

1 ficha de Draft con jugadores (se puede canjear por un Draft premier o tradicional)

Oro y gemas

4000 de oro

1200 gemas

Compañeros

4 compañeros de Las Tortugas Ninja

¿Cuántos niveles hay en la maestría de colección de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles?

La maestría de colección de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles llega hasta el nivel 50. Todos los jugadores reciben recompensas hasta el nivel 42, y los jugadores con el pase de maestría recibirán recompensas hasta el nivel 50 y más allá.

Emporio de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Los jugadores pueden gastar sus orbes de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles en artículos del emporio de maestría de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles:

Avatares

Cada avatar está disponible por dos (2) orbes de maestría:

9 avatares

Estilos de cartas

Cada estilo de carta está disponible por un (1) orbe de maestría: