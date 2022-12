La semana pasada empecé a hablar sobre el diseño de la Colección básica 2021, pero hay más historias que compartir. Hoy quiero hablar del resto de la colección y revelar un ciclo de cartas muy curiosas, que creo que le alegrarán el día a ciertos jugadores.

Para empezar, en la Colección básica 2021 por fin se va a producir un cambio que intenté realizar durante toda mi trayectoria en Wizards. El cambio en cuestión es el siguiente: el tipo de criatura Hound [“sabueso” o “perro de caza”, adaptado en el juego como “Perro”] pasará a ser Dog, y no solo en esta colección. Este cambio se aplicará de forma retroactiva a todas las cartas, de modo que todos los Hounds que ya existían en Magic adoptarán el nuevo subtipo. ¿Cómo se llegó a tomar esta decisión? La verdad es que tiene su gracia.

Qué perra es la vida

Esta historia comenzó en 1996, apenas un año después de mi llegada a Wizards. Estábamos trabajando en el desarrollo de Tempestad, la primera colección en la que fui líder de diseño, e incluí tres perros en ella.

El Perro guardián era una criatura artefacto y no tenía ningún subtipo, ya que en esa época no los usaban (este debate lo gané algunos años más tarde, como expliqué en este artículo). A las otras dos cartas les puse el tipo de criatura Dog, lo cual provocó una discusión tremenda. Hasta aquel momento, en Magic solo se habían creado otros dos perros:

Snow Hound from Ice Age and Ghost Hounds from Homelands. Snow Hound was printed as creature type Dog. Ghost Hounds was printed as creature type Hound. Everyone in the room agreed that it was silly to have some dogs be creature type Dog and others creature type Hound. We needed to pick one. The fight was about which one to choose—Dog or Hound.

Se trataba del Sabueso de las nieves, de Era Glacial, y los Sabuesos fantasmales, de Tierras Natales. El Sabueso de las nieves tenía el tipo de criatura Dog, mientras que los Sabuesos fantasmales utilizaban el tipo de criatura Hound. Todos los diseñadores estaban de acuerdo en que era una tontería que unos cánidos usasen el tipo Dog y otros empleasen el tipo Hound. Teníamos que quedarnos con uno y el dilema estaba en cuál elegir.

Por un lado, Bill Rose fue el defensor principal de usar Hound. Su argumento era que los sabuesos resultaban más adecuados para la ambientación de fantasía. Por ejemplo, los sabuesos infernales eran una criatura popular en Dungeons & Dragons. Según su criterio, era importante que tratáramos de crear un juego que pareciese más majestuoso que mundano, y el tipo de criatura Dog, según dijo, era muy mundano.

Por otro lado, yo fui el defensor principal de usar Dog. Mi argumento era que íbamos a crear montones de perros con el paso de los años. A la gente le gustan los perros y hay muchos tipos de ellos; de hecho, los sabuesos son una clase de perros. Resultaría extraño que hubiese perros que no fueran sabuesos pero se clasificasen como tales (existe el contraargumento de que “sabueso” es un sinónimo de “perro”, aunque pienso que mi criterio seguiría siendo correcto; por ejemplo, sería raro llamar sabueso a un caniche). Si ya usábamos el subtipo Felino para toda clase de felinos, tanto para los gatos como para diversos animales salvajes, ¿por qué no usar Dog para los perros?

Estaba convencido de que mi argumento era mejor e iba a ganar el debate, pero no fue así. En aquel entonces, el equipo de I+D de Magicapenas contaba con cinco personas (a tiempo completo, porque había más gente que trabajaba en otras cosas, pero a veces colaboraba en Magic), y la mayoría de ellas se pusieron de parte de Bill, así que las dos criaturas de Tempestad se convirtieron en Hounds. No recuerdo quiénes votaron por cada subtipo, excepto Bill y yo, pero me acuerdo de que perdí por 3 a 2, así que me faltó muy poco.

Aquella decisión me decepcionó (además, no se me conocía por callarme mis opiniones) y se convirtió en un chiste recurrente en I+D cada vez que diseñábamos una criatura del tipo Hound. Años más tarde hice mi propio chiste sobre aquella decisión en Unhinged, con el texto de ambientación de la carta B-I-N-G-O, que parodia la letra de una canción infantil.

Aún no había tirado la toalla, y los lectores habituales saben que una de mis estrategias se basa en la paciencia. El departamento de I+D de Magic cambia con el tiempo. Aunque un equipo concreto tenga una opinión, eso no significa que otras plantillas también la tendrán. Por tanto, me armé de paciencia. De vez en cuando, dejaba caer la idea de cambiar Hound a Dog, pero no obtenía la reacción necesaria para seguir insistiendo. El debate no despertaba el interés suficiente... hasta que Erik Lauer se unió a I+D. Sabía con certeza que a Erik le encantan los perros. Es más, en Odisea diseñé un ciclo de perros específicamente para él (a petición de Randy Buehler, ya que Erik y él son viejos amigos).

Erik y yo hablamos del tema y se mostró de acuerdo en que el tipo de criatura debería ser Dog, no Hound. Mientras lo comentábamos, otros miembros nos escucharon y dijeron que también les parecía mejor cambiarlo. Motivado por aquel apoyo, hablé con otra gente en busca de más aliados. Hice las cuentas y estaba seguro de que esa vez alcanzaría la mayoría. Por tanto, esperé hasta la reunión adecuada para sacar el tema a colación. La gente estaba de mi parte y había preparado un discurso lleno de entusiasmo. Estaba seguro de que en aquella ocasión lo conseguiría.

Por desgracia, nos topamos con un obstáculo: el debate no se centró en cuál de los dos tipos era más adecuado (estaba seguro de que ganaría esa disputa con el apoyo que tenía), sino en si convenía cambiarlo después de tantos años usando Hound. En efecto, la mayoría de la gente opinaba que Dog era mejor, pero ¿merecía la pena hacer el cambio después de tanto tiempo? Por esa razón, no obtuve la mayoría (debo aclarar que la mayor parte de las decisiones relacionadas con Magic no se deciden por mayoría; normalmente, cada decisión es responsabilidad de una persona o un grupo que escucha las opiniones de los demás y decide qué le parece mejor para el juego).

Aquel razonamiento suponía un problema, porque jugaba en contra de mi estrategia de ser paciente y esperar a que se produjeran cambios en I+D. Con cada año que pasase, el argumento de que era demasiado tarde para cambiar Hound a Dog cobraría fuerza. ¿Qué podía hacer para ganar aquel debate?

Y aquí viene la gracia de la historia: no lo gané. A lo largo de los años, comentamos muchas veces que habíamos cometido un error y que deberíamos haber elegido Dog en lugar de Hound (yo lo dije en varias ocasiones, pero no fui el único). Con el tiempo, este asunto se convirtió en una perogrullada para I+D. Entonces, cuando Adam Prosak comenzó a elaborar esta colección y decidió incluir una pequeña temática canina, planteó si deberíamos cambiar Hound a Dog. Adam no tenía ni idea sobre la historia que acabo de contar. Para él, tan solo era un cambio adecuado que se podía hacer en la Colección básica 2021, así que consultó a los demás. A nadie pareció molestarle... y realizó el cambio.

Por tanto, Hound ha pasado a ser Dog de manera oficial. Para mí había sido una lucha durante más de 20 años, pero otra persona ganó el debate sin oposición alguna. Aceptaré de buen grado esta victoria. :)

Con el cambio en el tipo de criatura, Adam y su equipo decidieron incluir un lord para perros.

Además, la colección tiene otros tres perros blancos junto con tres rojos. Cabe destacar que el equipo artístico trató de mostrar distintos tipos de perros, no solo de aspecto adorable.

Por si fuera poco, la carta de Buy-a-Box es tanto un Felino como un Perro y permitirá crear mazos tribales de tres colores con esos subtipos (en la Colección básica 2021 hay cuatro felinos verdes y uno blanco).

También quiero mencionar que el Líder de la jauría forma parte de un ciclo heterogéneo de cartas raras tribales. Esas cartas no tienen mecánicas similares, pero cada una potencia un mazo tribal específico. Dentro de este ciclo, el azul apoya a los espíritus; el negro, a los bribones; el rojo, a los trasgos, y el verde, a los felinos. He aquí las cartas que ya se conocen de este ciclo.

Eres mi subtipo

Los lectores habituales de mi blog saben que hay ciertos temas que no paran de surgir. Entre todos ellos, el más habitual probablemente sea la petición de regresar a Kamigawa, hasta el punto de que es casi un chiste clásico en el blog. La primera visita a este plano tuvo lugar en Campeones de Kamigawa, una colección de 2004 que diseñamos de arriba abajo, inspirándonos en la mitología japonesa. De hecho, aquel fue el primer bloque elaborado de esta manera (aunque podría decirse que la primera colección de arriba abajo fue Arabian Nights, la primera expansión de Magic). La primera vez que haces algo, el resultado no siempre es óptimo, y el bloque de Campeones tuvo uno de los peores planteamientos mecánicos de Magic (aunque hemos mejorado mucho a la hora de crear colecciones de arriba abajo). En consecuencia, el bloque no funcionó muy bien, por lo que sugerir un regreso a Kamigawa es una cuestión peliaguda.

Sin embargo, eso no significa que no podamos hacer guiños para los fans de ese plano. Las cartas que voy a revelar a continuación seguramente les hagan sonreír, porque resulta que la Colección básica 2021 tiene un nuevo ciclo de altares. ¿Te preguntas qué son los altares? Pues permíteme que los muestre.

Campeones de Kamigawa tenía una temática legendaria en todo el bloque. Hasta aquella época, habíamos diseñado criaturas legendarias, artefactos legendarios y tierras legendarias, pero no encantamientos legendarios (y como las cartas de planeswalker aún no existían, los encantamientos eran el único tipo de permanentes que no tenían cartas legendarias). Campeones de Kamigawa se propuso ponerle fin a aquello. La gran duda no era cómo representarlos desde el punto de vista creativo (tenían que ser encantamientos muy especiales, únicos), sino desde la perspectiva mecánica. ¿Qué cualidad necesitaban los encantamientos para ser legendarios? Mecánicamente, solo se podía tener una copia de cada uno en el campo de batalla. ¿Había alguna forma de lograr que ese detalle fuese relevante?

Probamos varias ideas y hubo una que destacó enseguida: hacer que los encantamientos tuvieran algún tipo de conexión entre sí. En otras palabras, que te interesase reunirlos todos en el campo de batalla. Como iban a ser encantamientos legendarios, solo podías llegar a tener uno de cada color, lo que significaba que podíamos potenciar bastante sus efectos. Al final decidimos hacer que, en cada turno, los encantamientos generasen un efecto que mejorase por cada uno que tuvieras en el campo de batalla.

Para que esta idea funcionara desde la perspectiva mecánica, aquellos encantamientos necesitaban un subtipo. Las reglas requerían algo que pudiera contarse. El subtipo que elegimos fue Altar. Por tanto, cuando se disparase el efecto de cada carta, tendrías que contar la cantidad de altares que controlabas en el campo de batalla. Como curiosidad, desde el punto de vista creativo, decidimos representarlos como honden, los edificios principales de los santuarios sintoístas. Es probable que esta decisión creativa fuese el motivo por el que decidimos usar el término “altar”. En general, Campeones de Kamigawa no funcionó muy bien, pero los altares sí que fueron populares.

Y ahora, avancemos en el tiempo hasta el diseño de la Colección básica 2021, durante el que Adam Prosak y su equipo buscaban una idea para un ciclo de cartas. Los criterios que habían establecido eran los siguientes:

Tenía que ser un ciclo relacionado con el pasado. Querían que las cartas tuvieran un diseño reconocible para los jugadores más veteranos. Lo ideal sería crear una versión nueva de un ciclo que solo se hubiera usado una vez. Cuanto más popular hubiera sido el ciclo, mejor.

Tenía que ser autosuficiente. El ciclo debía resultar llamativo para los jugadores nuevos que no captaran el guiño, además de funcionar correctamente en Estándar. Si también podía combinarse con el ciclo antiguo en formatos más extensos, mejor todavía, aunque no era imprescindible.

Lo ideal sería crear un ciclo de encantamientos. Theros más allá de la muerte iba a darles importancia a los encantamientos, por lo que este ciclo podría apoyar esa temática si utilizaba encantamientos. Por otro lado, a la colección le venía bien tener algunos encantamientos más.

No podían utilizarse mecánicas no perennes. La Colección básica 2021 solo iba a tener acceso a mecánicas perennes o caducifolias, por lo que el ciclo no podía usar mecánicas con nombre propio que no estuvieran entre las esenciales. Al final, este criterio hizo que se descartasen varias propuestas interesantes.

Adam organizó una reunión y anotó en una pizarra todas las ideas que surgieron; la que se eligió como favorita fue la de los altares. Esta propuesta gustó porque eran encantamientos, tenían relación con el pasado (combinarían bien con los altares antiguos) y podían funcionar por sí mismos en Estándar. En definitiva, cumplían todos los requisitos.

Antes de hablar sobre estos diseños, veamos cómo son.

La intención inicial era no repetir ninguno de los efectos de los altares originales, pero el robo de cartas y el daño directo eran efectos mucho mejores que otras alternativas, así que el equipo decidió utilizarlos. Como se puede ver, este ciclo tiene algunas diferencias respecto a los altares antiguos. Por ejemplo, el blanco y el rojo tienen habilidades activadas, en vez de disparadas.

Sin embargo, eso no es todo. Cuando los diseñadores terminaron de crear el ciclo de altares, se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de hacer algo novedoso. Nuestros compañeros se percataron de que los altares se parecían un poco a los fragmentados. Ambas mecánicas invitan a utilizar diversos colores para poder jugar más cartas de los tipos que les interesan a los mazos. Debido a esta tendencia a usar todos los colores, los fragmentados suelen contar con una carta de cinco colores en las colecciones en que aparecen. ¿Y si los altares hacían lo mismo? En efecto, esto significa que tengo una carta más que mostrar, porque este ciclo de altares no es de cinco cartas, sino de seis.

El Santuario de todos invita a construir un mazo de altares de los cinco colores, con el objetivo de reunirlos todos. Además, si juegas en un formato que incluya Campeones de Kamigawa, el mazo puede utilizar cinco altares adicionales, por lo que resulta más fácil utilizar los efectos del Santuario de todos. Espero que tanto los fans de Kamigawa como otros jugadores disfruten de estos altares.

De lo básico, lo mejor

Eso es todo lo que puedo escribir por hoy. Entre la semana pasada y esta, espero haber ofrecido un buen vistazo a lo que nos aguarda en la Colección básica 2021. Como siempre, me gustaría conocer opiniones sobre ambos artículos y la colección. Puedes escribirme por correo electrónico o contactar conmigo en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Instagram y TikTok).

Nos vemos la próxima semana, en la que compartiré historias de diseño carta por carta de la Colección básica 2021.

Hasta entonces, espero que tus altares reluzcan.