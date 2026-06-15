Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes llegará a MTG Arena el 23 de junio y dará el pistoletazo de salida a una amplia parrilla de eventos nuevos que abarcarán hasta agosto. Sigue leyendo e infórmate sobre los formatos que se estrenan y los que regresan, los cambios notables y toda la programación de eventos. A menos que se indique lo contrario, todos los eventos de Limitado serán de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Brawl competitivo

Como ya anunciamos, vamos a incorporar un nuevo formato de Brawl competitivo con sus propias reglas y lista de cartas prohibidas. Aquí tienes el artículo completo sobre este formato inédito que podrás jugar a partir del lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft premier

Regresa nuestra estructura de draft más popular, donde los jugadores formarán grupos de ocho personas para seleccionar cartas. Estará disponible durante todo el periodo de eventos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Draft de dos en dos

Los drafts de dos en dos se convirtieron en un pilar para nuestros lanzamientos, ya que hay un sector de los jugadores que disfruta de una experiencia de draft más dinámica. Organizaremos eventos de Draft de dos en dos durante toda la temporada de la colección.

¡Salta a la acción! de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Con más de 50 temáticas de Jumpstart, este evento ¡Salta a la acción! será uno de los más importantes hasta la fecha. Esta actividad cuenta con una estructura nueva que te recompensa según la cantidad de victorias y derrotas, lo que anima a los jugadores a ir cambiando de mazo y explorar la gran variedad de cartas nuevas de la colección. Además, actualizamos los premios para otorgar más recompensas de cartas individuales en función de las victorias.

Costo de inscripción

1000 de oro

200 gemas

Ficha de ¡Salta a la acción!

Estructura del evento

Se juega hasta obtener 2 victorias o 3 derrotas

Recompensas

0 victorias: 1 carta rara

1 victoria: 2 cartas raras

2 victorias: 2 cartas raras + 1 carta poco común

Desafío de Pauper de Histórico (novedad)

Nos satisface enormemente el entusiasmo que la comunidad mostró por los eventos de Pauper de Histórico de Magic de mitad de semana desde la actualización de la lista de cartas prohibidas. Consideramos que el formato está listo para ir un paso más allá, ¡así que creamos un evento competitivo de desafío de Pauper de Histórico que durará una semana entera! Este evento tendrá un coste de inscripción y ofrecerá gemas y sobres como recompensas, al igual que los drafts premier.

Draft tradicional

Durante toda la temporada, el Draft tradicional al mejor de tres tendrá una estructura de ocho jugadores que elegirán una sola carta. Esto coincide con la forma en que se jugará la colección en los torneos competitivos de mesa.

Draft rápido

Este draft con bots y sin límite de tiempo centrado en colecciones legales en Estándar irá alternando entre Bloomburrow, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, Lorwyn eclipsado y Forajidos de Cruce de Truenos durante las próximas siete semanas.

Mazo Cerrado y Mazo Cerrado tradicional

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes no es una colección con facciones, por lo que los formatos de Mazo Cerrado tradicional y al mejor de uno retomarán la configuración habitual.

Arena Direct (actualización)

Con este lanzamiento, añadiremos una nueva función a los eventos Arena Direct, que podrán “agotarse” si se supera cierta cantidad de inscripciones. Cuando el evento alcance el límite de inscripciones, los jugadores ya no podrán inscribirse y el banner se desplazará a la parte inferior de la pantalla del evento para indicar que no quedan plazas. Los jugadores que ya se hayan inscrito tendrán hasta el final del evento para acabar sus partidas. Así se reducirá considerablemente la necesidad de dar recompensas de reemplazo.

También actualizamos los términos y condiciones en lo que concierne a los jugadores que usan varias cuentas de MTG Arena para participar en eventos Arena Direct. El uso de varias cuentas resulta un escollo considerable para nosotros y dificulta la entrega de premios. A partir de ahora, los jugadores solo podrán participar en eventos Arena Direct con una única cuenta de Wizards. Participar en un evento Arena Direct con varias cuentas estará prohibido. Hacerlo constituye una infracción de las reglas de Arena Direct y puede acarrear la denegación de los premios. Sin embargo, los jugadores podrán participar en un evento tantas veces como quieran con una sola cuenta de Wizards.

Además, a partir de este lanzamiento ampliaremos la duración de los eventos Arena Direct para que sean más accesibles para los jugadores con horarios que les dificultan participar durante los fines de semana.

Draft de contendiente

Los jugadores superaron nuestras expectativas de participación durante el primer Draft de contendiente, así que volverá a estar disponible durante dos semanas distintas a lo largo de la temporada de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Los participantes tendrán otra oportunidad de obtener el título “Contendiente de drafts” en estos eventos de gran calibre.

¿Un nuevo tipo de Cube?

Estamos experimentando con un nuevo evento para el formato Cube que se estrenará durante las últimas tres semanas de la temporada de la colección. Aún no podemos anunciar todos los detalles, pero aquí van tres pistas:

Evoca algo viejo para lograr algo nuevo.

Será el mayor evento de Cube hasta la fecha y, a la vez, no será más grande que ningún otro Cube.

Contiene varias mecánicas y temáticas nunca vistas en otros eventos de Cube de MTG Arena.

Flashback Draft

Durante las últimas cuatro semanas de la temporada de la colección, recuperaremos los siguientes formatos de draft para hacer las delicias de los jugadores. Cada evento tendrá la estructura de Draft premier.

Aetherdrift

Duskmourn: La casa de los horrores

El Confín de la Eternidad

La Guerra de la Chispa

Calendario completo de eventos

Draft premier

Del 23 de junio al 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Flashback Draft premier

Del 23 de junio al 1 de julio: Bloomburrow

Del 14 al 20 de julio: Aetherdrift

Del 21 al 27 de julio: Duskmourn: La casa de los horrores

Del 28 de julio al 3 de agosto: El Confín de la Eternidad

Del 4 al 10 de agosto: La Guerra de la Chispa

Mazo Cerrado

Del 23 de junio al 20 de julio: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al mejor de uno

Draft tradicional

Del 23 de junio al 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al mejor de tres

Mazo Cerrado tradicional

Del 23 de junio al 6 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes al mejor de tres

Draft de dos en dos

Del 23 de junio al 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Draft rápido

Del 17 de junio al 1 de julio: Bloomburrow

Del 2 al 11 de julio: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Del 12 al 20 de julio: Lorwyn eclipsado

Del 21 al 30 de julio: Forajidos de Cruce de Truenos

Del 31 de julio al 10 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Eventos Championship Qualifier de Arena

Formato de julio: Mazo Cerrado

4 de julio: Qualifier Play-In al mejor de uno

10 de julio: Qualifier Play-In al mejor de tres

11 y 12 de julio: Qualifier Weekend

Arena Direct

Del 30 de junio al 5 de julio: Arena Direct con cajas de sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (existencias limitadas)

(existencias limitadas) Del 17 al 26 de julio: Arena Direct con cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| Del 31 de julio al 2 de agosto: Arena Direct con cajas de sobres de juego de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™

Cube por anunciar

Del 21 de julio al 10 de agosto

Draft de contendiente

Del 7 al 13 de julio: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Del 4 al 9 de agosto: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Desafío del metajuego

Del 3 al 5 de julio: Desafío del metajuego de Pioneer

Del 17 al 19 de julio: Desafío del metajuego de Estándar

Del 31 de julio al 2 de agosto: Desafío del metajuego de Histórico

Magic de mitad de semana

23 y 24 de junio: Brawl

30 de junio y 1 de julio: Estándar de Inicio lento

7 y 8 de julio: Magic: The Gathering - Cimientos + Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

+ | 14 y 15 de julio: Mómir

21 y 22 de julio: Desafío de construcción de Brawl

28 y 29 de julio: Pauper de Histórico

4 y 5 de agosto: Draft con bots de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Otros eventos